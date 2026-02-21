Словаки развалились под мощью американцев! США — в финале мечты с Канадой

Один финалист хоккейного турнира Олимпийских игр – 2026 определился ранее – Канада «горела» 0:2, но в упорнейшем матче одолела действующих чемпионов сборную Финляндии, забив решающий гол на последних секундах. В другом полуфинале за право биться за золото спорили команды США и Словакии.

Американцы катком проехались по своей группе и первое серьёзное сопротивление встретили в четвертьфинале. За основное время они смогли забить Швеции только один гол, а в концовке получили ответную шайбу, и всё определил гол Куинна Хьюза в овертайме.

Словакия приятно удивляет весь турнир. Команда Владимира Орсага сначала сенсационно выиграла группу, в которой ещё были Швеция и Финляндия, а затем не испытала больших проблем в четвертьфинале с Германией.

Никакой недооценки соперника у США быть не могло. «Знаете, на этой стадии турнира может случиться всё что угодно. Их вратарь играет невероятно, наш — тоже. Это будет чертовски крутой полуфинал», — говорил перед встречей нападающий Мэттью Ткачук.

Но даже несмотря на значительные успехи словаков, они всё равно выходили на матч в статусе андердога. В плей-офф в Милане пока что всё без сенсаций, даже если победы фаворитам и даются с большим трудом. Однако сегодня несопоставимая мощь американцев была заметна невооружённым глазом со стартового вбрасывания. «Звёздно-полосатые» буквально поселились в зоне атаки, выигрывая всю борьбу, оставляя за собой все подборы. Словаки просто не успевали за их бешеными скоростями и выглядели немного потерянно.

Первые минуты словаки кое-как пережили, но затем американцы поймали их на пересменке – прошла передача под чужую синюю линию, и Дилан Ларкин на скорости ворвался в зону и открыл счёт, послав шайбу под блин Самуэлю Главаю.

Словакия дальше получила передышку в виде двух подряд попыток в большинстве, однако американцы действовали вчетвером так плотно, что даже не давали подготовить розыгрыш и нанести опасный бросок. Более того, продолжали генерировать моменты в меньшинстве – Ларкин мог оформлять дубль при выходе «три в два», но Главай подтащил.

Могли словаки забивать незадолго до перерыва, но Окульяру не дали добить шайбу на пятачке, а через несколько секунд «рыцари» впервые за матч получили две минуты штрафа. США реализовали его мгновенно – Тейдж Томпсон положил в ближний угол, как рукой.

Американцы сбавили атакующие обороты, но контролируемо и крайне собранно, без тени самоуспокоенности. Они уже не так усиленно вкатывали соперника в лёд, однако и этого им с лихвой хватало для доминирования на льду. В середине второго периода Джек Хьюз и Джек Айкел забили с разницей в 19 секунд, и исход встречи был уже всем понятен. В том числе Орсагу – он снял Главая, очевидно, чтобы тот хоть немного отдохнул перед завтрашним матчем за бронзу.

В третьем периоде Юрай Слафковски (MVP Олимпиады-2022) размочил счёт, на что американцы ответили голом Брэди Ткачука. Нападающий обманным движением плечами качнул вратаря и реализовал выход один на один. Доигрывали уже расслабленно, американцы впервые за встречу позволили себе чуть-чуть снизить уровень концентрации, и это привело к голу Павола Регенды.

Сборная США с ветерком залетела в финал мечты с Канадой – именно такая решающая битва и читалась перед стартом турнира. Сказка Словакии тоже не окончена, любая медаль станет для них праздником, но в матче за бронзу с Финляндией им будет очень непросто. Любопытно, что медальные встречи полностью повторяют Ванкувер-2010, тогда США играли за золото с Канадой, а Словакия билась за бронзу с финнами.