Был мальчиком — стал лидером лучшей команды мира! Селебрини — настоящее и будущее Канады

Вчера сборная Канады в изнурительной встрече с командой Финляндии добыла волевую победу, уступая по ходу матча со счётом 0:2, и вышла в финал. Там «кленовые» уже завтра сыграют со своим заклятым соперником, встречи с которым год назад на Турнире четырёх наций сильно отпечатались в памяти очевидцев.

Канадцы в полуфинальном матче половину встречи выглядели далеко не лучшим образом, из-за чего главному тренеру команды Джону Куперу пришлось идти на изменения в сочетаниях, в очередной раз объединяя в одной тройке трёх Маков: Макдэвида, Маккиннона и Маклина Селебрини. Они уже не раз выходили в одной тройке на этой Олимпиаде, но вчера использовать их пришлось до изнеможения – в Сети разлетелись фотографии, где три уставших форварда на скамейке глотают воздух и пьют воду, ожидая скорого выхода на лёд.

Если активное использование Макдэвида и Маккиннона было понятно, то ещё большее использование Селебрини слегка удивило. Маклин провёл на площадке 25 минут 53 секунды – больше в составе сборной Канады не сыграл никто, даже защитники, даже Кейл Макар. Но молодой форвард не только сыграл больше всех, он ещё и нанёс восемь бросков по воротам Сароса – ближайшие преследователи Макдвэвид и Маккиннон сделали лишь по четыре.

Маклин Селебрини и Коннор Макдэвид Фото: Jamie Squire/Getty Images

Многим интересно: как 19-летний парень, который только в том году зашёл в НХЛ, был вызван на главный международный турнир для Канады за последние 12 лет? Как он влияет на игру? Как он стал лидером команды? Как он затмевает всех остальных звёзд канадской команды? Давайте разбираться.

В прошлом году Селебрини дебютировал в НХЛ, однако первый сезон получился несколько скомканным (хоть и отличным) – команда играла отвратительно, сам Маклин получил травму, а «Колдер» ушёл в руки резко спрогрессировавшего Лэйна Хатсона. Памятуя о том, как второй сезон провёл Коннор Бедард, многие задавались вопросом: не настигнет ли спад и Маклина? Но нет – канадец проводит роскошную регулярку и идёт в топ-4 бомбардиров НХЛ.

Что о феномене Селебрини думает звезда КХЛ? Джордан Уил высказался о выступлении Маклина Селебрини на Олимпийских играх в Италии

В новогоднюю ночь канадцы объявили состав на Олимпиаду, куда неожиданно для многих попал Селебрини. Однако если немного вдуматься, то всё логично: Маклин играет в очень зрелый хоккей, в котором есть не только яркость, воздушность, но и прекрасное понимание хоккейных мелочей и азов игры на любом участке площадки. А возраст здесь не помеха.

Однако в то, что Маклин будет получать большое игровое время, всё равно не верилось – на таких важных и скоротечных турнирах больше доверяют проверенным бойцам. В том числе тем, кто год назад выиграл Турнир четырёх наций. Но Джон Купер стереотипами не живёт – он сразу же определил Селебрини в первую тройку вместе с Коннором Макдэвидом.

Выхлоп от своего решения главный тренер канадцев получил уже во время первого периода стартового матча – канадцы долго не могли открыть счёт, пока Селебрини успешно не сыграл на подставлении. Дальше у «кленовых» попёрло.

Во второй встрече Маклин получил второй «подарок» — Купер определил к нему в звено ещё и Маккиннона. Получилось превосходно – Селебрини, играя с двумя лучшими хоккеистами мира, оформил 1+1.

В третьем матче с французами необходимости использовать трёх лучших игроков вместе не было, однако Селебрини и тут нашёл момент отличиться, реализовав штрафной бросок во втором периоде и большинство – в третьем.

Серия продолжилась и во время четвертьфинальной встречи с чехами – там Селебрини открыл счёт уже на четвёртой минуте, выждав передачу от Макдэвида.

Вообще, в этих четырёх голах зашито одно из главных качеств канадского юнца – он может забивать как угодно. И заметно это было ещё по прошлому году в «Сан-Хосе». Селебрини мог завершить атаку в касание, хлёстко бросить с кистей, сыграть на подставлении, накрутить нескольких игроков и молниеносно сыграть на завершении. И всё это – вместе с блестящими навыками ассистента и конструктора атак.

На «Чемпионате» уже выходил текст с разбором тройки Маккиннон – Макдэвид – Селебрини после матча со швейцарцами, однако там акцент был сделан преимущественно на взаимодействии Натана и Коннора. Но со временем Маклин стал играть всё бóльшую роль в этом ураганном сочетании. Игровое время и нацеленность на ворота во встрече с финнами – прямое тому доказательство. При этом нельзя забывать, что именно Селебрини мог забить победный гол в игре с финнами, однако бросок с ползоны, сопровождавшийся гениальным финтом и чувством шайбы, не закончился взятием ворот.

Касательно игры в такой тройке важно высказать ещё одну мысль. Конечно, взаимодействовать с такими хоккеистами – мечта. Однако в ней легко затеряться и уйти на вторые-третьи роли, выступая по принципу «главное – не помешать». Это не про Селебрини. Он чувствует себя равным, не боится брать инициативу, помогает звёздам, но при этом не перетягивает одеяло. Это уникальное качество, которое дано немногим.

Нельзя не упомянуть и то, как Селебрини заменил Сидни Кросби в первой спецбригаде большинства. Без потери качества. В матче с финнами канадцы пропустили одну шайбу в большинстве, однако при этом сами организовали две, а Маклин блестяще занял место канадской легенды, безболезненно взяв важную роль на себя.

В клубе у Селебрини нет таких партнёров, однако это не мешает ему быть эффективным и делать лучше одноклубников вокруг. Маклин – большая звезда, которая блестяще себя чувствует в коллективном и организованном хоккее. С юным возрастом это никак не вяжется. Что довольно необычно.

Например, почти у всех молодых центрфорвардов есть большие проблемы с игрой на точке, но у Селебрини в НХЛ 49,4% — очень хороший показатель. В обязанности Маклина не входит блокировать броски, однако таковых у него больше, чем у тех же Макдэвида и Маккиннона. При этом форвард «Сан-Хосе» и сборной Канады не играет на чистых шайбах и часто сам провоцирует потери у соперников – по отборам он идёт на четвёртом месте в НХЛ среди форвардов.

Натан Маккиннон, Маклин Селебрини и Сэм Райнхарт Фото: Jamie Squire/Getty Images

Селебрини – один из двух форвардов «Сан-Хосе», который играет на постоянной основе и имеет положительный показатель полезности – «+10». Для команды, которая результатами особо не балует, цифры отличные.

Последние два статистических факта, которые заслуживают внимания. У Селебрини два трети передач – это праймари-ассисты (голевая передача непосредственно на гол). Лучше показатели только у Давида Пастрняка, если мы берём тех, кто идёт в десятке лучших бомбардиров. Также Маклин поучаствовал почти в 48% голов своей команды. У Маккиннона этот показатель равен 44%, а Макдэвид обгоняет молодого коллегу лишь на несколько тысячных процента.

Достаточно похвалы Селебрини получает не только от прессы, но и от коллег и тренеров. Так, Коннор Макдэвид после первого матча сказал:

«Я не могу найти столько хороших слов об этом парне. Он невероятно впечатляет. В свои 19 лет он отличный молодой игрок, и не только потому, что он так хорошо владеет шайбой, но и благодаря всем мелочам, которые он делает, той работе, которую он вкладывает в игру. Он хорош у борта, выигрывает единоборства, играет просто жёстко. Впечатляющий парень», — сказал Коннор.

А Джон Купер после встречи с Финляндией, где он сыграл почти 26 минут, сказал:

«Этот парень – представитель своего поколения. Я удивлён, что не выпускал его ещё чаще».

На этом турнире Селебрини установил ещё и несколько рекордов. Например, побил рекорд Евгения Малкина для игроков, которым меньше 20 лет. Джино в 2006-м набрал шесть очков – у Селебрини уже 10. Также Маклин повторил рекорд по серии с голами – четыре матча подряд забрасывали только Мариан Госса, Теэму Селянне и Матс Сундин.

Таблица бомбардиров ОИ

В этот сезон Селебрини заходил ещё мальчиком, но по ходу олимпийского турнира стал лидером лучшей команды мира. Ну, одной из. Маклин прямо сейчас – настоящее и будущее сборной Канады.