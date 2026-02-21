Главные фавориты турнира сойдутся в битве за золото. Превью финала Олимпиады

Финал мужского олимпийского хоккейного турнира состоится уже завтра – 22 февраля определятся золотые медалисты первых за 12 лет Игр с представителями НХЛ. Решающая вывеска точно не стала неожиданностью: оспаривать титул олимпийских чемпионов будут два главных фаворита – Канада и США.

Несмотря на очевидный статус команд – а такой финал был предсказуем ещё до начала турнира – нельзя сказать, что североамериканцы добрались до главной схватки Олимпиады без проблем. И особенно это касается родоначальников хоккея.

Путь Канады

Групповой этап подопечные Джона Купера проходили в одном квартете со сборными Чехии, Швейцарии и Франции. И уже в первом матче они подтвердили звание главных фаворитов – чехи были разбиты со счётом 5:0.

«Сухой» матч провёл критикуемый едва ли не всеми до начала Игр Джордан Биннингтон, и в этой игре мы увидели симбиоз сразу трёх поколений канадских хоккеистов – автором первого гола стал самый молодой игрок Олимпиады Маклин Селебрини, ассистентским хет-триком отметился Коннор Макдэвид, с двумя очками площадку покинул Сидни Кросби.

Это трио станет для Канады ключевым: его представители вместе с Натаном Маккинноном будут набирать очки в каждой встрече турнира вплоть до финала – и со Швейцарией и Францией в группе, и с Чехией и Финляндией – в играх на вылет.

Исключение коснётся лишь Малыша Сида, для которого четвертьфинал с подопечными Радима Рулика мог стать последним появлением как минимум на этой Олимпиаде – попадание под каток в лице Радко Гудаса оказалось для него роковым и лишило его возможности помочь своей команде во время предпоследнего шага к золоту.

Именно матчи на вылет получились для «кленовых» самыми напряжёнными – в каждом из них канадцы были близки к поражению, но возвращались в игру и вырывали себе путёвку в следующий этап. В реванше с чехами в роли спасителя нации выступил тот, от которого, пожалуй, такого героизма не ожидали.

С другой стороны, кому, как не капитану самого канадского клуба НХЛ «Монреаль», этим заниматься – Ник Судзуки и его подправление за три с половиной минуты до конца основного времени помогли фаворитам избежать вылета. А героем овертайма стал Митч Марнер – человек с большим, но не самым успешным опытом игры в плей-офф в составе «Торонто».

И, наконец, полуфинал с Финляндией. 0:2 к середине матча с голами соперников как в большинстве, так и в меньшинстве, камбэк за 10 минут до конца основного времени и победный гол при розыгрыше лишнего за 36 секунд до возможного овертайма – Канада стала главным поставщиком драмы в этом плей-офф.

Путь США

У «звёздно-полосатых» нет настолько выраженных лидеров по результативности, как Макдэвид и Селебрини у Канады. Хотя, конечно, тяжело пройти мимо фигуры Куинна Хьюза – единственного американца, который набирал очки в каждом из пяти матчей турнира. Собственно, именно он и является лучшим бомбардиром своей сборной, на одно очко опережая своего брата Джека и ещё троих игроков команды.

Несмотря на это, путь подопечных Майка Салливана к решающей встрече получился чуть менее тернистым, чем у их географических соседей. Но и без приключений не обошлось – чего стоит один только гол датчанина Никласа Йенсена в ворота появившегося лишь однажды по ходу турнира Джереми Свеймана.

Видимо, после этого Салливан решил обойтись без дальнейших экспериментов на последнем рубеже – Джейка Эттингера на этом турнире мы так и не увидели, а все остальные матчи себе забрал лучший голкипер НХЛ последних лет Коннор Хеллебайк. За него, как и за Биннингтона в Канаде, американцы переживали отдельно: всё-таки Хеллебайк в регулярных чемпионатах и плей-офф – два разных вратаря. Но пока Коннор не давал поводов в себе усомниться. Хотя главная проверка у него, разумеется, ещё впереди.

Если посмотреть на результаты встреч сборной США в группе – а там, помимо Дании, среди соперников были латвийцы и немцы, – можно подумать, что предварительный этап стал для неё лёгкой прогулкой. Отчасти так и было, но с точки зрения самой игры к американцам были претензии. С другой стороны, а к кому на групповом этапе их не было? Разве что к канадцам. И ещё к словакам. Потому что все любят словаков.

К слову, именно на долю «звёздно-полосатых» выпала участь немного притормозить словацкую сказку. И уж как-то слишком бесцеремонно они поступили со сборной, которая успела полюбиться многим болельщикам по обе стороны океана: восторженные комментарии о «рыцарях» можно было почитать не только в России, где к словакам изначально было особое внимание из-за наибольшего представительства КХЛ, но и в Северной Америке, где обычные поклонники хоккея и журналисты успели проникнуться особыми чувствами к молодым звёздам Юраю Слафковски и Далибору Дворски – новым главным лицам Словакии в НХЛ.

Самым серьёзным препятствием на пути к решающей игре для американцев оказались шведы, которые резко придали остроты четвертьфиналу за полторы минуты до конца основного времени. До тех пор интриги как будто и не было – несмотря на минимальное преимущество США в счёте, нельзя было сказать, что «Тре Крунур» находились близко к переводу игры в овертайм до гола Мики Зибанеджада.

Впрочем, дополнительное время всё же потребовалось, и там североамериканцы не оставили скандинавам ни единого шанса – за три с половиной минуты шведы не нанесли ни единого броска в створ ворот Хеллебайка, в то время как их оппоненты совершили аж шесть. И последний оказался точным.

Здесь мы вновь возвращаемся к Куинну Хьюзу – его индивидуальное мастерство стало главным фактором прохода в полуфинал. И пусть в битве со Словакией его магия особо не понадобилась, в схватке с канадцами без неё американцам придётся очень тяжело. Потому что работоспособность у этой команды есть, но силу своего таланта из этого состава в полной мере продемонстрировал только защитник «Миннесоты».

Не первый совместный финал

За предыдущие пять Олимпиад с НХЛ вывеску Канада – США в финале мы видели дважды. Любопытно, что обе встречи прошли на домашнем для одной из команд льду. Впервые это произошло в 2002 году на Играх в Солт-Лейк-Сити: задолго до появления «Маммот» в столице штата мормонов в решающем матче сошлись заслуженные ветераны Марио Лемье, Стив Айзерман и Эл Макиннис с одной стороны и Бретт Халл, Крис Челиос, Фил Хаусли – с другой.

Впрочем, исход той встречи решили игроки помоложе – 32-летний Джо Сакик и 24-летний Джером Игинла. Легендарный форвард «Колорадо» приложил руку к четырём голам «кленовых» из пяти, включая победную шайбу в большинстве на исходе второго периода. А будущий на тот момент обладатель «Ришара» совершил три результативных действия – дважды забил с передач Сакика и ещё один раз ассистировал ему на последний гол турнира.

Восемь лет спустя Игинла тоже стал соавтором последнего гола Олимпиады – в 2010 году на глазах у своих болельщиков в Ванкувере именно Джером поборолся у борта и скинул шайбу на Сидни Кросби в середине второй минуты овертайма. Что было дальше, как говорится, уже история.

Третий раунд очного противостояния в финалах Олимпийских игр состоится уже завтра. Пропускать такое точно нельзя – об этом матче будут говорить на протяжении как минимум следующих четырёх лет.