Превью к финалу мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026 Канада — США: путь к финалу, история встреч

Главные фавориты турнира сойдутся в битве за золото. Превью финала Олимпиады
Дмитрий Сторожев
Превью финала ОИ-2026 Канада — США
История личных встреч на Играх с НХЛ говорит в пользу Канады. Дадут ли США ответ?

Финал мужского олимпийского хоккейного турнира состоится уже завтра – 22 февраля определятся золотые медалисты первых за 12 лет Игр с представителями НХЛ. Решающая вывеска точно не стала неожиданностью: оспаривать титул олимпийских чемпионов будут два главных фаворита – Канада и США.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Несмотря на очевидный статус команд – а такой финал был предсказуем ещё до начала турнира – нельзя сказать, что североамериканцы добрались до главной схватки Олимпиады без проблем. И особенно это касается родоначальников хоккея.

Путь Канады

Групповой этап подопечные Джона Купера проходили в одном квартете со сборными Чехии, Швейцарии и Франции. И уже в первом матче они подтвердили звание главных фаворитов – чехи были разбиты со счётом 5:0.

«Сухой» матч провёл критикуемый едва ли не всеми до начала Игр Джордан Биннингтон, и в этой игре мы увидели симбиоз сразу трёх поколений канадских хоккеистов – автором первого гола стал самый молодой игрок Олимпиады Маклин Селебрини, ассистентским хет-триком отметился Коннор Макдэвид, с двумя очками площадку покинул Сидни Кросби.

Это трио станет для Канады ключевым: его представители вместе с Натаном Маккинноном будут набирать очки в каждой встрече турнира вплоть до финала – и со Швейцарией и Францией в группе, и с Чехией и Финляндией – в играх на вылет.

Исключение коснётся лишь Малыша Сида, для которого четвертьфинал с подопечными Радима Рулика мог стать последним появлением как минимум на этой Олимпиаде – попадание под каток в лице Радко Гудаса оказалось для него роковым и лишило его возможности помочь своей команде во время предпоследнего шага к золоту.

Момент с травмой Кросби:
Этот момент шокировал Канаду на Олимпиаде. Кросби сломался, но она победила уже без него
Видео
Этот момент шокировал Канаду на Олимпиаде. Кросби сломался, но она победила уже без него

Именно матчи на вылет получились для «кленовых» самыми напряжёнными – в каждом из них канадцы были близки к поражению, но возвращались в игру и вырывали себе путёвку в следующий этап. В реванше с чехами в роли спасителя нации выступил тот, от которого, пожалуй, такого героизма не ожидали.

С другой стороны, кому, как не капитану самого канадского клуба НХЛ «Монреаль», этим заниматься – Ник Судзуки и его подправление за три с половиной минуты до конца основного времени помогли фаворитам избежать вылета. А героем овертайма стал Митч Марнер – человек с большим, но не самым успешным опытом игры в плей-офф в составе «Торонто».

События четвертьфинала:
И всё-таки Канада! Была близка к позору, но вышла в полуфинал Олимпиады
Видео
И всё-таки Канада! Была близка к позору, но вышла в полуфинал Олимпиады

И, наконец, полуфинал с Финляндией. 0:2 к середине матча с голами соперников как в большинстве, так и в меньшинстве, камбэк за 10 минут до конца основного времени и победный гол при розыгрыше лишнего за 36 секунд до возможного овертайма – Канада стала главным поставщиком драмы в этом плей-офф.

Главные моменты полуфинала:
Какая драма в полуфинале Олимпиады! Но за золото будет играть Канада
Какая драма в полуфинале Олимпиады! Но за золото будет играть Канада

Путь США

У «звёздно-полосатых» нет настолько выраженных лидеров по результативности, как Макдэвид и Селебрини у Канады. Хотя, конечно, тяжело пройти мимо фигуры Куинна Хьюза – единственного американца, который набирал очки в каждом из пяти матчей турнира. Собственно, именно он и является лучшим бомбардиром своей сборной, на одно очко опережая своего брата Джека и ещё троих игроков команды.

Несмотря на это, путь подопечных Майка Салливана к решающей встрече получился чуть менее тернистым, чем у их географических соседей. Но и без приключений не обошлось – чего стоит один только гол датчанина Никласа Йенсена в ворота появившегося лишь однажды по ходу турнира Джереми Свеймана.

Вы должны это видеть:
Самый курьёзный гол на Олимпиаде! Вратарь США начудил, пропустив с середины площадки
Видео
Самый курьёзный гол на Олимпиаде! Вратарь США начудил, пропустив с середины площадки

Видимо, после этого Салливан решил обойтись без дальнейших экспериментов на последнем рубеже – Джейка Эттингера на этом турнире мы так и не увидели, а все остальные матчи себе забрал лучший голкипер НХЛ последних лет Коннор Хеллебайк. За него, как и за Биннингтона в Канаде, американцы переживали отдельно: всё-таки Хеллебайк в регулярных чемпионатах и плей-офф – два разных вратаря. Но пока Коннор не давал поводов в себе усомниться. Хотя главная проверка у него, разумеется, ещё впереди.

Если посмотреть на результаты встреч сборной США в группе – а там, помимо Дании, среди соперников были латвийцы и немцы, – можно подумать, что предварительный этап стал для неё лёгкой прогулкой. Отчасти так и было, но с точки зрения самой игры к американцам были претензии. С другой стороны, а к кому на групповом этапе их не было? Разве что к канадцам. И ещё к словакам. Потому что все любят словаков.

К слову, именно на долю «звёздно-полосатых» выпала участь немного притормозить словацкую сказку. И уж как-то слишком бесцеремонно они поступили со сборной, которая успела полюбиться многим болельщикам по обе стороны океана: восторженные комментарии о «рыцарях» можно было почитать не только в России, где к словакам изначально было особое внимание из-за наибольшего представительства КХЛ, но и в Северной Америке, где обычные поклонники хоккея и журналисты успели проникнуться особыми чувствами к молодым звёздам Юраю Слафковски и Далибору Дворски – новым главным лицам Словакии в НХЛ.

Обзор крупной победы США:
Словаки развалились под мощью американцев! США — в финале мечты с Канадой
Видео
Словаки развалились под мощью американцев! США — в финале мечты с Канадой

Самым серьёзным препятствием на пути к решающей игре для американцев оказались шведы, которые резко придали остроты четвертьфиналу за полторы минуты до конца основного времени. До тех пор интриги как будто и не было – несмотря на минимальное преимущество США в счёте, нельзя было сказать, что «Тре Крунур» находились близко к переводу игры в овертайм до гола Мики Зибанеджада.

Впрочем, дополнительное время всё же потребовалось, и там североамериканцы не оставили скандинавам ни единого шанса – за три с половиной минуты шведы не нанесли ни единого броска в створ ворот Хеллебайка, в то время как их оппоненты совершили аж шесть. И последний оказался точным.

Как это было:
Очередная драма с овертаймом на Олимпиаде! США чуть не упустили победу, но выбили Швецию
Очередная драма с овертаймом на Олимпиаде! США чуть не упустили победу, но выбили Швецию

Здесь мы вновь возвращаемся к Куинну Хьюзу – его индивидуальное мастерство стало главным фактором прохода в полуфинал. И пусть в битве со Словакией его магия особо не понадобилась, в схватке с канадцами без неё американцам придётся очень тяжело. Потому что работоспособность у этой команды есть, но силу своего таланта из этого состава в полной мере продемонстрировал только защитник «Миннесоты».

Не первый совместный финал

За предыдущие пять Олимпиад с НХЛ вывеску Канада – США в финале мы видели дважды. Любопытно, что обе встречи прошли на домашнем для одной из команд льду. Впервые это произошло в 2002 году на Играх в Солт-Лейк-Сити: задолго до появления «Маммот» в столице штата мормонов в решающем матче сошлись заслуженные ветераны Марио Лемье, Стив Айзерман и Эл Макиннис с одной стороны и Бретт Халл, Крис Челиос, Фил Хаусли – с другой.

Впрочем, исход той встречи решили игроки помоложе – 32-летний Джо Сакик и 24-летний Джером Игинла. Легендарный форвард «Колорадо» приложил руку к четырём голам «кленовых» из пяти, включая победную шайбу в большинстве на исходе второго периода. А будущий на тот момент обладатель «Ришара» совершил три результативных действия – дважды забил с передач Сакика и ещё один раз ассистировал ему на последний гол турнира.

Восемь лет спустя Игинла тоже стал соавтором последнего гола Олимпиады – в 2010 году на глазах у своих болельщиков в Ванкувере именно Джером поборолся у борта и скинул шайбу на Сидни Кросби в середине второй минуты овертайма. Что было дальше, как говорится, уже история.

Олимпийские игры 2010 . Финал
28 февраля 2010, воскресенье. 23:15 МСК
США
Окончен
2 : 3
ОТ
Канада
0:1 Тэйвз (Ричардс) – 12:50 (5x5)     0:2 Перри (Гецлаф, Кит) – 27:13 (5x5)     1:2 Кеслер (Кейн) – 32:44 (5x5)     2:2 Паризе (Лангенбрюннер, Кейн) – 59:35 (6x5)     2:3 Кросби (Игинла) – 67:40 (4x4)    

Третий раунд очного противостояния в финалах Олимпийских игр состоится уже завтра. Пропускать такое точно нельзя – об этом матче будут говорить на протяжении как минимум следующих четырёх лет.

Олимпийские игры 2026
