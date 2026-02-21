«Либо золото, либо ничего». Что говорят в Америке о финале Канада — США на ОИ

Сборные Канады и США – две оставшиеся непобеждённые команды на хоккейном турнире Олимпийских игр – 2026. Кому-то из них суждено проиграть в воскресенье, другие уедут из Милана с золотыми медалями.

Что ждут от этого финала в Америке? Как это противостояние воспринимают игроки? Рассказываем.

«Не будет ни одного телевизора в Америке, по которому не будет идти эта игра»

«В США и Канаде не будет ни одного телевизора, по которому не будет идти эта игра. Лучше финала и быть не может», — считает американец Мэттью Ткачук.

«Мы хотели именно такой финал, именно этого соперника», — вторит ему нападающий Мэтт Болди.

«Мы верим, что у нас лучшая команда на турнире, лучшая в мире. Мы – гордые американцы и рады, что у нас есть шанс на золото», — сказал Джек Хьюз.

«Для нас это либо золото, либо ничего. Что для меня значит вновь биться за олимпийское золото? Всё!» — сказал защитник Дрю Даути, двукратный олимпийский чемпион.

«Играть за золото – это счастье. Это больше, чем просто для нас лично. Это для нашей страны. Надеюсь, мы его возьмём», — сказал канадец Натан Маккиннон.

«Конечно, хотелось бы, чтобы США сделали этот шаг. За последние 12 лет страна выигрывала титулы МЧМ, ЮЧМ и ЧМ. Выросло целое поколение игроков, которые как минимум на равных с Канадой и готовы превзойти её. Это их момент. Надеюсь, у них всё получится», — поделился ожиданиями вратарь Райан Миллер, который выиграл серебро в Ванкувере-2010.

«Один из важнейших моментов в истории хоккея»

«Этот финал может стать самым просматриваемым в истории хоккея. Это финал, о котором НХЛ и мечтала, когда решила вернуться на Олимпиаду после 12 лет отсутствия. Для сборной США победа в нём станет самым важным достижением с Кубка мира – 1996 и первым олимпийским золотом со времён «Чуда на льду». Победа в воскресенье может оказать такое же влияние на долгие годы.

Победа сборной Канады оставит самую повёрнутую на хоккее страну на вершине хоккейного мира тогда, когда их южные соседи больше всего угрожают их мировому превосходству в спорте.

Так что да, это будет не просто матч. Это будет один из важнейших моментов в истории хоккея», — пишет The Athletic.

«Многие эксперты считали этот финал неизбежным с самого начала, особенно учитывая, что США и Канада значительно сильнее всех остальных сборных на турнире. Это две самые сильные команды, и, если хоккейный мир желал лучший финал из возможных, он его получил», — отмечает Daily Faceoff.

«Без Кросби у Канады нет такой глубины, а ведь и Маккиннон не в лучшей форме»

«Канада потеряла Кросби во встрече с Чехией, и что в итоге? В звене с Марнером и Стоуном его заменил Судзуки. Есть Макдэвид, Селебрини, Маккиннон. У Канады слишком глубокий состав, результат не решат один или два игрока. Они показали, что способны справляться с трудностями. И они не паниковали, я весь матч смотрел, не начнёт ли команда отходить от своей игры. Она не начала, а оставалась верной стилю, который довёл их так далеко. Нет сомнений, что они могут выиграть даже без Сидни Кросби», — считает Крэйг Баттон.

«Это лучший состав в истории США, настолько глубокий. Для Канады этот финал станет настоящим вызовом. Тем более в матче с чехами они допускали провалы в обороне. Но я говорил с канадскими игроками после игры с Финляндией, они чувствуют, что могут справиться практически с любой ситуацией.

Главное беспокойство – Сидни Кросби. Без него у Канады уже нет такой глубины. Идея сборной была использовать трёх монстров в центре – Макдэвида, Кросби, Маккиннона. Но Кросби травмировался. Он постарается выйти на финал, если будет здоров, но я не уверен на 100%, что это случится. А ведь и Маккиннон не в идеальной форме, не знаю, что именно, однако с ним что-то не так. Так что на Макдэвида сейчас огромное давление, он должен повести за собой», — высказал противоположное мнение инсайдер Пьер Лебрюн в эфире TSN.