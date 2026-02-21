Канада выжимает соки из трёх суперзвёзд, США ставят на глубину. Что будет в финале ОИ?

На Олимпиаду отправилась сборная, которую дома многие называли «самой талантливой в истории». Никакого сопротивления на групповом этапе она не встретила, разгромила всех соперников, а в плей-офф встретилась с европейской сборной, которую вела за собой суперзвезда, окружённая в основном игроками европейских лиг. Эта команда крупно проиграла на групповой стадии, но чуть не одолела сильного соперника: «самой талантливой» сборной пришлось по максимуму гонять двух-трёх главных звёзд.

Конечно же, речь идёт о… сборной США по баскетболу на парижской Олимпиаде. По именам США-2024 многим казались интереснее, чем легендарная «Дрим-тим»: в 1992-м они были первыми, а международный баскетбол даже близко не был так развит. Однако в реальности, чтобы пройти Сербию Николы Йокича, пришлось по максимуму задействовать стариков-разбойников Леброна Джеймса и Стефена Карри, чтобы победить в невероятном по накалу полуфинале.

Это очень длинное баскетбольное вступление, однако канадская сборная в плей-офф Милана вызывает именно такую ассоциацию. Чтобы пробить финский бетон при счёте 0:2, Джон Купер прибегнул к наиболее радикальному средству: объединил трёх лучших игроков команды в одно звено и в какой-то момент начал выпускать их чуть ли не через смену. Тактика «кладите больше заварки» в итоге сработала.

Канада в финале, и никто её за это не осудит. Однако после традиционных рассказов о том, что «соберут три сборные — все три в медалях» и массовых сеансов медийного расшибания лба после успехов на групповом турнире это было как-то бледно. Немного не такого мы ждали после рассказов о гениальной и всепобеждающей сборной, которые умножены на традиционное канадское представление о том, что за пределами их страны никакого хоккея нет. Показательный момент: чехи (у которых из-за травм не было трёх важных центров) и финны (без Баркова) долгое время выигрывали все ключевые вбрасывания — у канадцев!

Финны вязали канадцев как могли Фото: Stefano Guidi/Getty Images

Где-то в комментариях по этому поводу встретилось газзаевское «академики с тросточками» — и да, это было оно. Гориллы из клетки остались где-то в Ванкувере или на МЧМ-2015: в четвертьфинале режим берсерка включился лишь во второй половине третьего периода. Казалось бы, при 2:2 в третьем периоде вдохновлённые канадцы пойдут сминать, однако Чехия была лучше по игре и создавала более острые моменты, которые в результате остались в тени гола, забитого с лишним полевым. Команда Купера же не форсировала темп и со всем своим мастерством пробивала плотную игру в средней зоне в основном вбросами.

С финнами вышло что-то похожее, за исключением одного: команда Радима Рулика всё-таки наладила контригру, а вот у штаба Анти Пеннанена это не получилось. Нанести девять бросков за почти что два периода — это перебор, американские медиа назвали это «37 минутами игры в меньшинстве». Однако и здесь штабу Купера пришлось гонять звёзд по максимуму. Интересно, что после тройки Макдэвид — Маккиннон — Селебрини никто из форвардов не пробился даже сквозь 15 минут игрового времени.

Другое дело, что канадцам надо было просто забросить на одну шайбу больше в двух матчах — и с этим делом они справились, не устраивая концертов, подобных 7:3. Всё равно потрясает первая спецбригада команды Купера: на самом деле поделить одну маленькую шайбу такому количеству мастеровитых игроков очень сложно, но она работает красиво, чётко и машинообразно. Про невнятную игру в случае золота забудут в момент.

Со сборной США была совсем другая история. Она ехала в Милан на фоне спорных менеджерских решений и политических споров, а на групповом этапе хоть и забивала много, но получила вагон критики дома за безалаберный матч с Данией. При всём этом американцы действительно были самой талантливой сборной в истории страны — особенно во вратарской линии и в защите.

Встречи плей-офф для американцев получились разными. Со шведами при 1:0 команда Салливана играла здорово бо́льшую часть матча, однако слишком рано врубила максимальный прагматизм и чуть не получила приключения — спас великолепный Куинн Хьюз. Со словаками же получилась демонстрация мастерства местной школы: красивые пасы, которые вскрывали словацкую оборону, умение находить пространство.

Американский хоккей стал «европеизироваться» ещё со времён того самого «Чуда на льду», когда Герб Брукс и его помощник Лу Вайро смотрели в сторону континента, а Вайро сам старался учиться у советских тренеров. И на последних МЧМ вектор прослеживался довольно чётко: канадцы ставят на простой стиль и дают звёздам свободу рук, у американцев же налажено в первую очередь командное взаимодействие.

А американцы прошли словаков довольно легко Фото: Andrzej Iwanczuk/Getty Images

Однако для того, чтобы обыграть Канаду (тем более ту, которая везёт на турнир Маршана, Уилсона и Беннетта), ваше добро должно быть с кулаками. Да, поэтому Штаты обошлись без Коула Кофилда, без Джейсона Робертсона. Конечно, вызывает вопрос доверие проваливающим сезон людям типа Джей Ти Миллера, но идеальная игра спецбригады меньшинства пока показывает, что Билл Герин и его советники сделали правильный выбор.

И здесь проходит тонкая грань. С одной стороны, у этой американской сборной изначально другие сильные качества, которые отличают её от канадцев — пытаться «переканадить» соперника бессмысленно. С другой стороны, надо выдерживать тот уровень физического контакта и злости, который зададут канадцы: а делать они это будут наверняка, тем более с историей встреч этих команд ранее.

Однако в одной игре у канадцев есть два преимущества. Первое, как мы уже увидели, – возможность безлимитного заигрывания звёзд. Лидеры «кленовых» спокойно могут играть по 25-26 минут за матч, это для них после клубного хоккея лишь небольшое увеличение нагрузки, выдохнуться они не успеют. И конкретно в противостоянии Канады и США обычно решали звёзды: Кросби в Ванкувере-2010 и Макдэвид в финале Турнира четырёх наций. У американцев есть невероятная глубина, но таких топовых индивидуумов нет.

Второе — огромный победный опыт в клубах и сборной. У американцев он в основном ограничен МЧМ, и можно понять, почему почти все лидеры с победного ЧМ-2025 свои места в сборной получили. У канадцев же условный Беннетт может молчать бо́льшую часть турнира и хватать тупые удаления, однако он показал, что в ключевой момент может приехать на пятак и своим туловищем заработать ключевой отскок. Правда, недавние успехи Ткачука, Айкела и компании на клубном уровне постепенно смещают баланс.

В серии до четырёх побед можно было бы поставить на Штаты: у них глубина, у них круче вратари и ровнее состав — и в плей-оффных сериях обычно работает именно это, а не звёзды. Однако здесь будет ещё одна, да и ещё и с фактором 3х3, который может превратить ключевой матч четырёхлетия в безумие. Прогнозы здесь превращаются в подкидывание монетки.