Результаты матчей КХЛ 21 февраля, обзоры, видео, турнирная таблица КХЛ, расписание игр на 22 февраля 2026

Игрока СКА увезли на носилках, «Локомотив» обыграл Минск в матче-концерте. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Игрока СКА увезли на носилках
«Торпедо» взяло зеркальный реванш у «Ак Барса», армейцы с Невы без Игоря Ларионова победили в дерби.

21 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три игры. Коротко подводим итоги каждой встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 4
Б
Динамо Мн
Минск
0:1 Галиев (Шипачёв, Диц) – 00:35 (5x5)     1:1 Елесин (А. Радулов, Мисюль) – 11:28 (6x5)     2:1 Сергеев (Рафиков, А. Радулов) – 12:50 (5x4)     3:1 Кирьянов (Фрейз, Черепанов) – 25:06 (5x5)     3:2 Лимож (Галиев, Смит) – 28:51 (5x4)     3:3 Улле (Спунер, Энас) – 33:07 (5x5)     4:3 Фрейз (Мисюль, Елесин) – 45:27 (5x5)     4:4 Усов (Лайл, Энас) – 48:01 (5x5)     5:4 Каюмов – 65:00    

Шикарную игру в Ярославле провели «Локомотив» с минским «Динамо». Перца этой игре придавала внутренняя ситуация в белорусском клубе, а также навязчивые слухи, что главный тренер «зубров» Дмитрий Квартальнов в следующем сезоне возглавит как раз «Локомотив».

Подробнее о ситуации в «Динамо»:
В минском «Динамо» скандал. Уволен помощник Квартальнова, а что будет с главным тренером?
Гости очень быстро открыли счёт усилиями Станислава Галиева, ярославцы отыгрались в середине периода, а после гола Александра Елесина вспыхнула яркая драка, по итогам которой «Динамо» осталось в меньшинстве. И «Локомотив» сразу же забросил ещё одну шайбу.

В начале второго периода Никита Кирьянов увеличил преимущество ярославцев, однако уже через восемь минут счёт был равный — «зубры» отыгрались благодаря голам Алекса Лиможа и Ксавье Улле. В третьем периоде соперники обменялись голами, в результате матч ушёл в овертайм, а затем и в серию буллитов, в которой «Локомотив» не оставил гостям шансов. «Локомотив» взял реванш за недавнее поражение в Минске и укрепил лидирующую позицию на Западе, «Динамо» за счёт набранного очка вернулось на вторую строчку конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дишковский (Воробьёв, Сапего) – 10:21 (4x5)     2:0 Дишковский – 25:31     3:0 Гримальди – 49:49 (5x5)    

Игорь Ларионов предпочёл армейскому дерби финал Олимпийских игр, а команда, которую он формально возглавляет, одержала качественную победу над одним из самых принципиальных соперников. СКА в третий раз за последние четыре матча эталонно отыграл в обороне и не пропустил ни одной шайбы, а за созидание у армейцев сегодня отвечал молодой форвард Никита Дишковский, ставший героем встречи. В первом периоде он забил в меньшинстве, во втором отрезке реализовал буллит, который сам же и заработал (опять же, в меньшинстве), ну а в третьей двадцатиминутке нападающий сделал всё для гола Рокко Гримальди, хоть и не попал в протокол как ассистент.

Классную победу СКА омрачил только эпизод в концовке основного времени, когда после толчка на борт от Павла Карнаухова тяжёлую травму получил защитник хозяев Павел Коледов. Покинуть лёд он смог только на носилках.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Семёнов (Тодд, Хмелевски) – 06:56 (5x5)     0:2 Тодд (Семёнов, Яруллин) – 33:23 (5x5)     1:2 Соколов (Alexei Kruchinin, Конюшков) – 51:33 (5x4)     2:2 Летунов (Фирстов, Науменков) – 53:26 (5x5)     3:2 Ткачёв – 65:00    

Не так давно «Ак Барс» принимал «Торпедо» в Казани и сумел отыграться с «-2» в третьем периоде, а затем – забрать матч за пределами основного времени. Сегодня эти команды встречались уже в Нижнем Новгороде, и «Торпедо» отзеркалило результат казанской встречи в свою пользу. К третьему периоду «Ак Барс» вёл 2:0 благодаря голам Кирилла Семёнова и Нэйтана Тодда, но нижегородцы усилиями Егора Соколова и Максима Летунова оформили камбэк в середине отрезка в течение двух минут, а затем вырвали победу в серии буллитов. Этот успех вкупе с поражением ЦСКА позволил «Торпедо» укрепить позицию в топ-4 Запада.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 22 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Амур
Хабаровск
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Спартак
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Северсталь
Череповец
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
