Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Словакия — Финляндия — 1:6, видео, голы, обзор матча за третье место мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026

Печальный конец сказки Словакии. Финляндия отомстила за матч в группе и забрала бронзу
Дмитрий Сторожев
Отчёт Словакия — Финляндия — 1:6
Комментарии
Хотя после 40 минут интрига была ещё жива.

Мужской хоккейный турнир Олимпиады-2026 входит в завершающую стадию – к началу сегодняшнего дня болельщикам в Милане и у экранов телевизоров оставалось посмотреть лишь два матча, в которых определялась судьба медалей. И если битва за золото, в которой вполне ожидаемо столкнутся сборные Канады и США, осталась на главное, то обладателя бронзы нам предстояло узнать уже вечером субботы.

Судьбу третьего места оспаривали две европейские команды, которые уже встречались между собой на групповом этапе – это сборные Словакии и Финляндии. С их разборки и начался хоккейный турнир в Италии, и тогда подопечные Владимира Орсага подарили довольно неожиданный результат, обыграв практически полностью составленный из игроков КХЛ коллектив со счётом 4:1.

Обзор того матча:
Хоккей на Олимпиаде стартовал с сенсации! Звёзды словаков и игроки КХЛ разбили финнов
Видео
Хоккей на Олимпиаде стартовал с сенсации! Звёзды словаков и игроки КХЛ разбили финнов

Пути команд с тех пор получились довольно разными – словаки помучились с Италией, в то время как финны не оставили от неё камня на камне, и проиграли шведам, хотя их сегодняшние соперники оказались сильнее своих ближайших соседей. Тем не менее именно «рыцари» закончили групповой этап на первом месте и получили право избежать квалификационного раунда. Как, к слову, и финны, которые оказались лучшей из команд, занявших вторые места.

Четвертьфинальные и полуфинальные матчи и у тех, и у других получились уж очень похожими друг на друга. Только с полярными результатами – словаки сначала не заметили немцев и затем так же крупно проиграли американцам, а финны едва не вылетели по итогам встречи со Швейцарией, добыв спасение едва ли не в самый последний момент, после отдали преимущество в две шайбы в игре с канадцами и пропустили решающий гол на последней минуте основного времени.

Превью финала:
Главные фавориты турнира сойдутся в битве за золото. Превью финала Олимпиады
Главные фавориты турнира сойдутся в битве за золото. Превью финала Олимпиады

«Мы не вошли в игру, первые минуты были ключевыми для нас. И первый период получился для нас тяжёлым. Да, есть разница между КХЛ и НХЛ, но в матче это особого значения не имело.

Я не настраивался особо на то, чтобы такое у меня было (очко в каждой встрече олимпийского турнира. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас мне тяжело смотреть на результат. В игре за третье место нам нужно быть более сильными в психологическом плане. Мы играли с финнами ранее, получился тяжёлый матч. Как я уже сказал, в таких встречах много решат первые минуты», – рассказал ТАСС Адам Ружичка.

Первые минуты «бронзовой» встречи действительно могли стать определяющими. Финны действовали активнее и владели преимуществом, которое довольно быстро воплотилось в заброшенную шайбу.

Словаки упустили на собственном пятаке Себастьяна Ахо – лидер финнов оказался в положении, промахнуться из которого было сложнее, чем занести шайбу в ворота.

Статистика хоккейного турнира на ОИ-2026

Второй период начался с давления номинальных хозяев. Подопечные Орсага создавали больше моментов и могли сравнивать, однако каждый раз чего-то не хватало. Не помогло и удаление Эрика Хаулы – словаки получили импульс, однако не смогли им воспользоваться.

А затем Хаула наказал соперников за нерасторопность у чужих ворот – бросок от полборта вкупе с помощью в виде скрина от товарища по команде застал врасплох Самуэля Главая, который во второй раз не смог выручить свою команду.

Интригу матчу, как ни странно, вернул Юусе Сарос – меньше чем за минуту до второго перерыва голкипер Суоми придумал совершил неудачный выход из ворот, подобно тому, что был в игре со Швейцарией, и подарил шайбу Томашу Татару. Капитану Словакии только это и было нужно – парой ловких движений он переиграл Сароса и сократил отставание до минимума.

Интрига прожила примерно до середины третьего периода – именно тогда в штрафной бокс отправился Адам Ружичка. Наказание последовало практически незамедлительно – Миро Хейсканен набросил от синей, а Роопе Хинц грамотно подставил клюшку на пятаке. Потащить такое у Главая не было никаких шансов.

А спустя полминуты Каапо Какко нанёс контрольный удар – 4:1 идеально зеркалили результат группового этапа.

Олимпийские игры 2026 (м) . За 3-е место
21 февраля 2026, суббота. 22:40 МСК
Словакия
Окончен
1 : 6
Финляндия
0:1 Ахо (Лехконен, Хейсканен) – 07:27     0:2 Хаула (Армиа, Толванен) – 28:05     1:2 Татар (Фехервари) – 39:30     1:3 Хинц (Хейсканен, Толванен) – 48:27 (pp)     1:4 Какко – 49:09     1:5 Армиа (Хинц) – 55:32     1:6 Хаула (Армиа, Ристолайнен) – 58:42    

Но на этот раз итоговый счёт оказался крупнее – Йоэль Армиа и Эрик Хаула по разу поразили пустые ворота и поставили точку в словацкой сказке, конец которой оказался весьма печальным.

6:1 – Финляндия взяла реванш за поражение в матче открытия и забрала себе бронзовые медали олимпийского турнира. А развязка в нём наступит меньше чем через сутки.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android