Печальный конец сказки Словакии. Финляндия отомстила за матч в группе и забрала бронзу

Мужской хоккейный турнир Олимпиады-2026 входит в завершающую стадию – к началу сегодняшнего дня болельщикам в Милане и у экранов телевизоров оставалось посмотреть лишь два матча, в которых определялась судьба медалей. И если битва за золото, в которой вполне ожидаемо столкнутся сборные Канады и США, осталась на главное, то обладателя бронзы нам предстояло узнать уже вечером субботы.

Судьбу третьего места оспаривали две европейские команды, которые уже встречались между собой на групповом этапе – это сборные Словакии и Финляндии. С их разборки и начался хоккейный турнир в Италии, и тогда подопечные Владимира Орсага подарили довольно неожиданный результат, обыграв практически полностью составленный из игроков КХЛ коллектив со счётом 4:1.

Пути команд с тех пор получились довольно разными – словаки помучились с Италией, в то время как финны не оставили от неё камня на камне, и проиграли шведам, хотя их сегодняшние соперники оказались сильнее своих ближайших соседей. Тем не менее именно «рыцари» закончили групповой этап на первом месте и получили право избежать квалификационного раунда. Как, к слову, и финны, которые оказались лучшей из команд, занявших вторые места.

Четвертьфинальные и полуфинальные матчи и у тех, и у других получились уж очень похожими друг на друга. Только с полярными результатами – словаки сначала не заметили немцев и затем так же крупно проиграли американцам, а финны едва не вылетели по итогам встречи со Швейцарией, добыв спасение едва ли не в самый последний момент, после отдали преимущество в две шайбы в игре с канадцами и пропустили решающий гол на последней минуте основного времени.

«Мы не вошли в игру, первые минуты были ключевыми для нас. И первый период получился для нас тяжёлым. Да, есть разница между КХЛ и НХЛ, но в матче это особого значения не имело.

Я не настраивался особо на то, чтобы такое у меня было (очко в каждой встрече олимпийского турнира. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас мне тяжело смотреть на результат. В игре за третье место нам нужно быть более сильными в психологическом плане. Мы играли с финнами ранее, получился тяжёлый матч. Как я уже сказал, в таких встречах много решат первые минуты», – рассказал ТАСС Адам Ружичка.

Первые минуты «бронзовой» встречи действительно могли стать определяющими. Финны действовали активнее и владели преимуществом, которое довольно быстро воплотилось в заброшенную шайбу.

Словаки упустили на собственном пятаке Себастьяна Ахо – лидер финнов оказался в положении, промахнуться из которого было сложнее, чем занести шайбу в ворота.

Второй период начался с давления номинальных хозяев. Подопечные Орсага создавали больше моментов и могли сравнивать, однако каждый раз чего-то не хватало. Не помогло и удаление Эрика Хаулы – словаки получили импульс, однако не смогли им воспользоваться.

А затем Хаула наказал соперников за нерасторопность у чужих ворот – бросок от полборта вкупе с помощью в виде скрина от товарища по команде застал врасплох Самуэля Главая, который во второй раз не смог выручить свою команду.

Интригу матчу, как ни странно, вернул Юусе Сарос – меньше чем за минуту до второго перерыва голкипер Суоми придумал совершил неудачный выход из ворот, подобно тому, что был в игре со Швейцарией, и подарил шайбу Томашу Татару. Капитану Словакии только это и было нужно – парой ловких движений он переиграл Сароса и сократил отставание до минимума.

Интрига прожила примерно до середины третьего периода – именно тогда в штрафной бокс отправился Адам Ружичка. Наказание последовало практически незамедлительно – Миро Хейсканен набросил от синей, а Роопе Хинц грамотно подставил клюшку на пятаке. Потащить такое у Главая не было никаких шансов.

А спустя полминуты Каапо Какко нанёс контрольный удар – 4:1 идеально зеркалили результат группового этапа.

Но на этот раз итоговый счёт оказался крупнее – Йоэль Армиа и Эрик Хаула по разу поразили пустые ворота и поставили точку в словацкой сказке, конец которой оказался весьма печальным.

6:1 – Финляндия взяла реванш за поражение в матче открытия и забрала себе бронзовые медали олимпийского турнира. А развязка в нём наступит меньше чем через сутки.