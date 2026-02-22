Канада – криптонит для США. Как финалисты Олимпиады играли за золото Игр с участием НХЛ?

Уже сегодня состоится главный международный матч последних четырёх лет – сборная Канады в финале Олимпиады встретится с командой США. Если мы берём Игры с участием НХЛ, то это первый матч за золото за 12 лет – это однозначно добавляет градуса игре.

НХЛ начала отправлять хоккеистов на ОИ в 1998 году. Однако была и небольшая пауза – в 2018 и 2022 году игроки из заокеанской лиги участие не принимали.

Давайте в преддверии финала вспомним, как Канада и США проводили матчи за золото на Олимпиадах с участием НХЛ. У «кленовых» таких финала было три, у «звёздно-полосатых» — два.

Солт-Лейк-Сити-2002, США – Канада

То были вторые Игры с участием НХЛ – четырьмя годами ранее обе североамериканские команды остались без медалей. Американцев остановили чехи в четвертьфинале, а канадцы проиграли в матче за третье место финнам.

В 2002 году Зимнюю Олимпиаду впервые в 1980 года приняли США. Какой сюрприз под всё это они могли приготовить? Правильно – вернуть на лавку хоккейной сборной Херба Брукса, который был тренером американской команды в Лейк-Плэсиде, тогда «звёздно-полосатые» сделали «Чудо на льду», обыграв в финале Советский Союз.

Почти никакой оппозиции американцы не встречали вплоть до финала, а проблемы испытывали только в матчах со сборной России: в группе разошлись миром, сыграв 2:2, а в полуфинале «звёздно-полосатые» выдержали натиск в третьем периоде и победили 3:2. Хотя споры о голе-фантоме Самсонова не утихают до сих пор.

Путь канадцев был усеян самыми разными сложностями. Во-первых, «кленовые» заняли только третье место в группе, набрав лишь одно очко в матчах с прямыми конкурентами: шведами и чехами. Во-вторых, еле унесли ноги от немцев, которые от тех же европейцев пропустили 15 шайб в двух встречах. Но в плей-офф было поспокойнее: с минимальным счётом были обыграны финны, а в полуфинале разгромлены белорусы, которые выбили шведов.

Североамериканский финал стал вишенкой тех Игр. И назвать фаворитом канадцев язык не поворачивался – уж очень тяжело они выглядели до главного матча, особенно по сравнению с разыгравшимися американцами. Но «кленовые» смогли поставить «звёздно-полосатых» в неудобное положение.

Игроки сборной США и Канады после финального матча Фото: Jamie Squire/Getty Images

Пропустив на девятой минуте, канадцы ещё до перерыва забросили две и вышли вперёд. А во втором периоде могли и вовсе предопределить исход, но Рихтер дважды спас американцев, «украв» два гола своими чумовыми сейвами. Особенно был расстроен Марио Лемье, не забивший в пустые ворота. Хозяева чуть позже счёт сравняли благодаря броску Рафалски, но пропустили необязательную шайбу в раздевалку, которая стала победной. В третьем периоде Игинла и Сакик забили по голу и сделали канадцев Олимпийскими чемпионами. Впервые за 50 лет.

Ванкувер-2010, США – Канада

После очного финала в 2002 году североамериканцы синхронно провалились в 2006 в Турине. Канадцы проиграли сборной России в четвертьфинале со счётом 0:2 с победным голом Овечкина, а американцы уступили на той же стадии финнам, едва выйдя из группы, проиграв россиянам, словакам, шведам и сыграв вничью с Латвией.

В 2010 году команды проделали похожий путь к финалу, что и в 2002-м. С одним различием – жребий свёл североамериканцев на групповой стадии. Канадцы в первом матче разнесли Норвегию, а во втором – едва не уступили Швейцарии, выиграв лишь в серии буллитов. Американцы в это же время разобрались с теми же соперниками. Третий матч в группе ознаменовался борьбой за первое место. Как и 8 лет назад в финале, отличился Брайан Рафалски, да ещё и сделал это дважды. «Звёздно-полосатые» контролировали игру и победили со счётом 5:3, отправив хозяев в квалификационный раунд.

Там канадцы разнесли Германию и попали на сборную России – тот матч отпечатался в голове наших болельщиков надолго. Хозяева взяли убедительный реванш за поражение в Турине и отгрузили подопечным Быкова семь шайб. После такой эмоциональной встречи можно было просесть, но словаков «кленовые» хоть и не без труда, но одолели.

Американцы в это же время победили в вязкой игре швейцарцев, а в полуфинале буквально разнесли Финляндию, поведя со счётом 6:0 уже в первом периоде.

Не зря говорят, что дважды обыграть на таком скоротечном турнире команду, равную себе, задачка архисложная. На этом (и не только) американцы и поскользнулись. К середине матча «кленовые» уверенно вели 2:0, а при счёте 2:1 имели несколько убойных моментов, но Миллер и каркас ворот остановили парней Бэбкока. А за 25 секунд до сирены «звёздно-полосатые» утащили соперника в овертайм – Зак Паризе с пятака занёс шайбу в ворота.

Канадцы с золотыми медалями ОИ в Ванкувере Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Овертайм финального матча – что может быть лучше? Победный гол Сидни Кросби, ответят канадцы. Сид зашёл в зону, обменялся передачами с Игинлой, а затем идеально пустил шайбу подо льдом. Американцы вновь проиграли финал, вновь Канаде.

Сочи-2014, Швеция – Канада

Через четыре года на Олимпиаде в Сочи канадцы вновь вышли в финал, однако в соперниках уже была не сборная США.

Сборной Канаде повезло с жребием – в группе им попались норвежцы, австрийцы и финны. Подходящие соперники, чтобы спокойно войти в турнир. Так и получилось: не особо убеждая в игровом плане, тяжело победили скандинавов, а потом отгрузили шесть шайб Австрии. Матч с финнами имел стратегически важное значение – надо было занять первое место в группе, чтобы не играть дополнительных матчей. С задачей североамериканцы справились, победив 2:1 в овертайме.

Далее канадцев ждал самый нервный матч на той Олимпиаде. Речь о четвертьфинальном поединке с Латвией, где Кристерс Гудлевскис провёл лучшую игру в жизни, отразил 55 бросков и дал слабину только на 54-й минуте – Ши Уэбер вогнал шайбу в ворота и принёс своей сборной победу. В полуфинале нас ждала классика – встреча с американцами. Правда, яркой и запоминающейся она не вышла – канадцы в своём стиле на тех Играх победили с минимальным счётом (1:0) и вышли во второй финал подряд.

Канадцы с золотыми медалями ОИ в Сочи Фото: Streeter Lecka/Getty Images

В нём на авансцену вышли всё те же люди, что и четыре года назад – Джонатан Тэйвз и Сидни Кросби. Первый, как и в Ванкувере, открыл счёт, а второй забил гол, который де-факто снял вопросы о победителе. В третьем отрезке Куниц забил третью и поставил точку. Канадцы сдержанно встретили сирену, той бурной радости, что в Ванкувере, уже не было. «Кленовые» одержали вторую победу подряд на Олимпиаде.