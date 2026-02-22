Финляндия — самая стабильная сборная в хоккее. Пора думать о большем?

Как там любят говорить про сборную Канады — они могут собрать три состава, и все три будут в медалях? Кажется, про сборную Финляндии можно придумать другую идиому: они могут собрать свой третий-четвёртый состав и всё равно зацепить медаль Олимпиады или ЧМ, но с большой долей вероятности — бронзовую.

Это хорошо было видно на прошлой Олимпиаде с участием игроков НХЛ. Тогда финское представительство в главной лиге оказалось сильно скромнее нынешнего, а из-за травм до Сочи не доехали Микко Койву и Валттери Фильппула. Посреди Олимпиады травму получил Александр Барков, однако сборная, которая наполовину состояла из игроков евролиг и ролевиков из НХЛ, в «бронзовом» матче грохнула США со всеми их звёздами 5:0.

Большинство успехов финнов последнего времени тоже не было связано со звёздами. На ЧМ-2019 команда везла абсолютно загадочный состав: например, Кевин Ланкинен тогда провёл часть сезона в ECHL, Микко Лехтонен считался ещё малоизвестным игроком из шведской лиги. Ни одного хоккеиста с полноценным сезоном в НХЛ в той команде не было, как и большинства топовых кахаэловцев — однако по пути к чемпионству были повержены Швеция, Россия и Канада с их суперзвёздными командами.

Правда, есть нюанс: почти все взрослые титулы страны на взрослом уровне замкнул на себя Юкка Ялонен. Он выиграл три финских золота ЧМ из четырёх, единственную Олимпиаду и даже на МЧМ успел урвать первое место, когда в команде играла тройка Пульюярви — Ахо — Лайне. Единственный титул первой сборной без экс-тренера СКА случился аж в 1995-м. Однако Ялонен не остался вечным тренером сборной из-за напряжённых отношений с финскими звёздами НХЛ.

Эти отношения — вообще тема особая. Они якобы были напряжёнными и у Лаури Марьямяки, который руководил командой восемь лет назад и ничего не успел выиграть за два года: финские источники намекали на то, что там даже были драки с отдельными игроками. Потом Ялонен собрал копилку медалей, но в основном со своими проверенными людьми а-ля Марко Анттила. Теперь вот вокруг Анти Пеннанена появились слухи о недовольстве и желании энхаэловцев видеть во главе сборной Пола Мориса. И хотя вопросы к Пеннанену были, недовольство тремя разными тренерами подряд вызывает гораздо больше вопросов к самим игрокам.

Бронзовые медалисты Олимпиады Фото: Emma Wallskog/Zuma/ТАСС

С одной стороны, нынешний финский состав всё равно уступал по силе канадцам, финнам и шведам. С другой – в плане подбора форвардов это всё равно была лучшая местная сборная в истории даже с учётом травмы Александра Баркова. Даже относительно слабая глубина в линии обороны компенсировалась тем, что всё это были защитники из НХЛ: Микко Лехтонен в ключевой момент смотрел встречи с трибуны.

Эта команда дошла до медали с большими приключениями. Конечно, финнам не хватило дотерпеть до овертайма каких-то 30 секунд. Сейчас многих в стране больше бесит даже не момент с офсайдом, а то, как Натан Маккиннон всем видом показывал судьям то, что его задели: на некоторых повторах видно, что клюшку Нико Микколы он сам и приподнимал. Однако мы уже приводили весьма точную цитату The Athletic, где шутили о 37 минутах финской игры в меньшинстве при 2:0. Конечно, наладить контригру против такой Канады непросто, но команда Пеннанена как будто и не была против отбрасываться.

Впрочем, канадский камбэк частично отразил приключения самих финнов в четвертьфинале. Там до первой пропущенной шайбы швейцарцы относительно спокойно останавливали финскую атаку, а едва ли не лучшим было четвёртое звено, составленное из представителей местной лиги. Однако в концовке финны резко прибавили благодаря тренерским перестановкам, а швейцарская оборона начала трещать. В итоге удержать преимущество не удалось, а такого короля ключевых моментов, как Арттури Лехконен, у команды Патрика Фишера не было.

Этот матч и турнир в целом показывают: финны попали в интересную полупозицию. Они уже достаточно (и давно) талантливы, чтобы не играть вечным вторым номером — но пока ещё как будто недостаточно талантливы или обучены, чтобы успешно играть первым номером. Словаки (хотя бы в групповом этапе) традиционную финскую модель исполнили лучше. Или, может быть, здесь уже дело не в таланте, а в правильном использовании ресурсов? Правда, вряд ли условный Пол Морис так же хорошо знает 25 финских хоккеистов, как их соперников по Играм.

Антти Пеннанен и Оливер Капанен Фото: Sipa USA/ТАСС

Всё это вызывает ассоциации с российской молодёжкой времён Валерия Брагина. Титул на первом же турнире дал тренеру фактически бессрочную индульгенцию — и в ситуации, когда таланта в стране было более чем достаточно, Россия ставила на работу, габариты, пахоту и опытных ребят. Такая тактика почти всегда давала возможность зацепить медаль, но реальные шансы на золото после 2011-го возникали лишь дважды — и то в Остраве-2020 баффальский камбэк был цинично переигран с посильной помощью телекамеры. Зато бронза тем командам почти всегда была гарантирована.

История команды Брагина является лучшим примером выражения «лучшее — враг хорошего» в хоккее. Финская команда потихоньку идёт тем же путём. Её текущего уровня хватает для того, чтобы стабильно держать один уровень и всегда оказываться около, быть одной из. Однако для чего-то более весомого надо как-то менять философию — ну или можно в третий раз позвать Юкку Ялонена.