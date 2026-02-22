ВАДА мешает на Олимпиаде и в хоккее. 12 лет назад их ошибка сломала Швеции финал Сочи-2014

В последние годы Олимпиады приучили нас к тому, что в праздник спорта врываются различного рода скандалы. Самые громкие, как правило, допинговые. Никакой результат теперь не зафиксирован в вечности: сотрите из памяти развязку чумовой биатлонной эстафеты Сочи-2014 с гениальным финишным кругом Антона Шипулина. От Антона IBU и МОК требуют вернуть золотую медаль, а новые комплекты уже перераспределили между другими сборными.

Но если вы думаете, что от активности ВАДА страдают в основном представители циклических индивидуальных видов спорта, то как бы не так. Хоккею тоже достаётся, и были даже случаи, когда дисквалификации игроков приводили к отмене результата матча. Так кто успел отметиться на Олимпиадах в протоколах допинг-офицеров с чёрной меткой?

Никлас Бекстрём на ОИ-2014 Фото: Martin Rose/Getty Images

Перед финалом ОИ-2026 главный вопрос – сыграет ли Сидни Кросби. Но Канада ждёт отмашки врачей и сама решает, рисковать здоровьем своего капитана или нет. У сборной Швеции перед финалом ОИ-2014 в Сочи была гораздо более серьёзная проблема. Команда перед решающей встречей рисковала остаться без одного из главных нападающих того созыва – Никласа Бекстрёма. Многолетний партнёр Александра Овечкина проводил яркий сезон в НХЛ, да и на берегу Чёрного моря смотрелся бодро – четыре голевые передачи в пяти встречах. Незадолго до старта Игр травму получил Хенрик Седин, так что Бекстрём неожиданно для многих и самого себя стал первым центром сборной. Перед ним встала едва ли решаемая задача – ассистировать Даниэлю Седину. Человеку, который всю жизнь играл только с братом и даже ехать за океан соглашался только с условием, что клуб подписывает обоих близнецов Седин.

Но Никласу удаётся закрыть эту роль. Швеция бодро разрывает Чехию, Латвию и Швейцарию, не замечает в четвертьфинале сенсационную Словению, в полуфинале вымучивает победу над Финляндией и доходит до финала с канадцами. И во многом – за счёт находки Пера Мортса, поставившего Седина к Бекстрёму и Луи Эрикссону. И тут за два часа до игры генеральный менеджер сборной Швеции Томми Бустед получает звонок из Национальной федерации хоккея – Никласа ждут в Олимпийской деревне допинг-офицеры. В одной из взятых проб Бекстрёма был обнаружен псевдоэфедрин, поэтому хоккеист получает временное отстранение. Так весь план на игру рушится, а Мортс остаётся сразу без трёх ведущих центрфорвардов, ведь, помимо забаненного игрока «Вашингтона» и Хенрика Седина, на травме был и Хенрик Зеттерберг из «Детройта». Надо ли говорить, что противопоставить с такими потерями Канаде шведы в тот день ничего не смогли.

Сборная Швеции с серебряными медалями Сочи-2014 Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Самое удивительное – в последствиях этой истории. По требованию шведской стороны вскрывается проба «Б», и она также показывает положительный результат на псевдоэфедрин. Временное отстранение становится постоянным, хоккеисту грозит внушительный срок дисквалификации от всех соревнований под эгидой ИИХФ. Но главное, ему не вручают серебряные медали Сочи-2014.

Спасли карьеру шведа юристы и грамотная защитная линия. Никлас смог доказать, что запрещённое вещество было в препарате «Кларитин Д», или же «Зиртек», которое он принимал на тот момент больше семи лет. Его выписали Бекстрёму на фоне аллергии, и ранее никаких вопросов не возникало, хотя Никлас сдавал допинг-тесты на чемпионатах мира и Олимпиаде-2010 в Ванкувере. До сих пор неясно, почему тогда аномальное количество псевдоэфедрина выявили в крови именно в Сочи, однако в итоге нападающего простили, и в августе он получил заветную медаль.

Подробности об истории с Бекстрёмом от участников тех событий: Средство от аллергии или допинг?

Хотя как заветную – сборная Швеции явно рассчитывала тогда на большее, нежели серебро, и кто знает, чем завершился бы финал, не сними ВАДА с игры Бекстрёма. А так как обвинения с игрока были сняты, то, получается, и отстранение было лишним? Подобную фантасмагорию мы увидим затем лишь через восемь лет в Пекине, когда фигуристку Камилу Валиеву, наоборот, допустят до личных выступлений, несмотря на положительный допинг-тест, чтобы затем ретроспективно обнулить все её достижения.

Не стали снимать с игры и Любомира Вишнёвски, которого напугали допинг-офицеры на Играх в Ванкувере. В 2010-м словаки, как и сейчас в Милане, неожиданно для многих заняли четвёртое место, и велика в этом успехе была доля яркого защитника. Словацкой сказки могло и не быть – прямо перед четвертьфиналом в пробе Вишнёвски находят всё тот же псевдоэфедрин…

Любомир Вишнёвски в сборной Словакии на ОИ-2010 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Только Любомира с игры не сняли: он объясняется перед ВАДА и пеняет на лекарство от синусита. Вишнёвски спасается тем, что вторая и третья пробы показывают куда меньшие значения по псевдоэфедрину в крови, и всё ограничивается выговором с отстранением командного врача. Хотя шведы после весьма схожего инцидента с Бекстрёмом в Сочи ещё не раз будут припоминать историю со словацким защитником. Действительно, что мешало дать Никласу сыграть, а уже потом – разбираться постфактум?

Ещё более странным было решение ИИХФ с МОК по Франтишеку Поспишилу из далёкого 1976 года. У игрока сборной Чехословакии обнаружили в крови кодеин – наркотический анальгетик, близкий к морфию. Результат последнего матча с Польшей аннулируется, и команда де-факто лишается шансов на золото, так как регламент подразумевал круговой турнир и подсчёт очков по его итогам.

В 1988 году в Калгари досталось уже полякам – Ярослава Моравецкого обвинили в неестественных показателях тестостерона. Победа над Францией превратилась в техническое поражение, а сам нападающий покинул Игры. Первым же попавшим под бан стал немецкий хоккеист Алоис Шлодер. Он, в принципе, был первым на зимних Олимпиадах, кого отстраняли за допинг, участие на Олимпиаде-1972 для него закончилось после первой же игры, однако в дальнейшем 18-месячная дисквалификация была отменена, и уже через пару месяцев Шлодер приедет на ЧМ, а спустя четыре года выиграет бронзу в Инсбруке.

Некогда отстранённый Ральф Фрейбергс сыграл за Латвию на ОИ-2026 в Милане, а в Сочи-2014 он вместе с Виталием Павловым был вынужден пропустить четвертьфинал с Канадой. Героические мучения канадцам латвийцы устроили даже без двух игроков основы. Но так как на допинге попались сразу два игрока – грозила дисквалификация всей команде.

Виталий Павлов на ОИ-2014 Фото: Bruce Bennett/Getty Images

К счастью для Латвии, худшего сценария избежали. Хоть Канаду остановить им в тот вечер без Павлова и Фрейбергса не удалось, историческое восьмое место на ОИ из их истории не вычеркнули. А вот Виталий и Ральф рисковали остаться вне хоккея на полтора и два года соответственно, если бы не позиция североамериканских лиг касательно дисквалификаций от ВАДА и ИИХФ.

Все же помнят, как страшный четырёхлетний бан Евгения Кузнецова ловко превратился в три пропущенные за «Вашингтон» встречи? Так и отстранённые латвийцы нашли себе на пару сезонов работу в АХЛ и ECHL, после чего спокойно играли в КХЛ и за сборную. Как не получили никаких санкций со стороны НХЛ американский защитник Брайан Берард и канадский вратарь Жозе Теодор. Для них поездка на Олимпиаду-2006 в Турине закончилась, ещё не начавшись, что позволило сборным совершить замену.

Берард и Теодор были уличены в применении анаболических стероидов и получили двухлетний бан на международные старты. Как конкретно запрещённые вещества, явно влияющие на спортивные показатели, попали в организм, спортсмены так и не объяснили, но Брайан выдал яркое интервью, где говорил, как раскаивается во всём и, хоть называет случившееся неумышленной ошибкой, берёт всю ответственность на себя и принимает весь груз ответственности.

Вспомнить про дисквалификацию от ИИХФ пришлось только в 2008-м, когда Берард неожиданно решает сменить «Айлендерс» на чеховский «Витязь» и КХЛ долго консультируется с Международной федерацией хоккея и ВАДА касательно допуска игрока. Основатель ВАДА Дик Паунд в те годы активно бился с НХЛ за жёсткий контроль антидопинговых правил, но североамериканская лига его игнорировала. Более того, одной из причин отказа НХЛ от участия в Олимпиадах были в том числе и допинг-тесты.