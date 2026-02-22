СБОРНАЯ США — ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН! Терпели весь матч и взяли своё в овертайме!

Финал нынешней Олимпиады получился абсолютно аналогичным с главной встречей Игр образца 2010 года в Ванкувере. Тогда сборная Канады в овертайме одолела команду США (3:2), а решающую «золотую» шайбу забросил легендарный Сидни Кросби. В Милане Сид получил травму в четвертьфинальной встрече с Чехией и, несмотря на надежды болельщиков «кленовых листьев», так и не успел восстановиться к решающей битве. Тем более впереди у «Питтсбурга» ещё важные матчи в НХЛ.

«Мы говорим об этом, когда ты представляешь «кленовый лист», когда выступаешь за Канаду на любом уровне, это всегда значит нечто большее, и на тебе лежит определённое давление — нужно оправдывать ожидания. Именно это мы и постараемся сделать», — заявил нападающий сборной Канады Маклин Селебрини. Он, безусловно, одно из главных открытий нынешнего турнира.

Конечно, потеря Кросби не могла не сказаться на Канаде в битве с топовой сборной США. В первом периоде счёт открыли именно американцы: Болди взял игру на себя, проскочил через среднюю зону, оставил двух канадских защитников за спиной, оказался у ворот и отправил шайбу под щитками Биннингтона.

После перерыва канадцам нужно было прибавлять, взвинчивать скорости, плести острые атаки, чем подопечные Джона Купера и занимались. Но шайба в ворота Хеллебайка упорно не шла. Не смог переиграть американского голкипера даже Макдэвид, выскочивший со своим тёзкой один на один.

Правда, совсем скоро «звёздно-полосатые» дважды подряд нарушили правила, оставшись втроём против пятерых соперников. Такое в матчах с Канадой обычно звучит как приговор, но только не в этот раз. Американцы оборонялись героически, а Хеллебайк сыграл потрясающе.

Кто-то начал говорить, что американцы весь второй период играли в «финский хоккей». Возможно, нечто похожее имело место, но всё-таки уровень американских хоккеистов повыше, чем у взявшей бронзовые медали сборной Суоми.

Однако своего канадцы всё же добились. Выиграли «кленовые листья» вбрасывание в чужой зоне, далее Макар получил шайбу на синей линии, продвинулся в правый круг, откуда с кистей бросил под дальнюю штангу. Идеальная атака и классное завершение.

В самой концовке ворота Биннингтона чудом спасла штанга. 1:1 — команды, потолкавшись уже после сирены, отправились остужать пыл в раздевалки.

В третьем отрезке встречи Марнер сместился на правый фланг и выдал пас на пятак, Тэйвз добивал в пустой угол ворот, однако Хеллебайк невероятным образом клюшкой отразил шайбу. Фантастическое спасение!

Обстановка на льду и трибунах всё больше накалялась, а Селебрини и Маккиннон упустили вернейшие моменты для голов. Отдельно стоило отметить скорости: они возросли до предела. Такое ощущение, что команды не провели весь турнир и усталости ни у кого не накопилось.

В роли американского вратаря пришлось сыграть даже Макэвою, который вынес шайбу с ленточки после очередного навала со стороны канадской сборной.

И надо же было умудриться Сэму Беннетту так заехать клюшкой по лицу Джеку Хьюзу, чтобы схлопотать сразу четыре минуты штрафа! Однако потом всё тот же Хьюз тоже попал сопернику по лицу, но получил уже две минуты наказания.

В неравных составах никто не забил, а в овертайме в формате 20 минут «три на три» Веренски подключился по правому флангу, продавил Маккиннона и сделал перевод в центр на Джека Хьюза, который вколотил шайбу точно в цель.

Сборная США дождалась! Ждала аж с 1980 года, целых 46 лет! Она — официально олимпийский чемпион по хоккею! Причём золото выиграла как женская американская команда, так и мужская.