Ужасный промах суперзвезды НХЛ украл у Канады золото! Как не попал Маккиннон?

Финал закончен – впервые за 46 лет сборная США стала олимпийским чемпионом. С того знакового матча с СССР в Лейк-Плэсиде прошла почти половина века, поэтому мотивация «звёздно-полосатых» была огромной.

Американцы здорово провели первый период, повели в счёте, однако во второй половине второго отрезка начали отдавать инициативу. Канадцы сравняли счёт до перерыва, а в третьем периоде устроили настоящий навал.

Сначала в пустые ворота не смог забить Девон Тэйвз – Коннор Хеллебайк «украл» этот гол у Канады. А вот в середине третьей двадцатиминутки даже он был бессилен. Селебрини отдал блестящую передачу на полностью пустые ворота, однако Натан Маккиннон поторопился и не попал в них. Уже тогда возник вопрос: а не лишит «кленовых» этот ужасный промах золота?

Промах Натана Маккиннона в пустые ворота Фото: NurPhoto via Getty Images

Лишил. Причём на льду вновь был Натан. Он проиграл борьбу Заку Веренски в своей зоне, защитник американцев нашёл Джека Хьюза, и тот завершил всё.

Два дня назад Маккиннон при счёте 2:2 заработал на себе удаление, а через мгновения реализовал большинство и отправил сборную в финал. Сегодня же он стал антигероем. Вот такая судьба у одного из лучших игроков современности.