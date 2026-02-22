Скидки
Промах Натана Маккиннона в пустые ворота в финале Олимпиады между Канадой и США, фото

Ужасный промах суперзвезды НХЛ украл у Канады золото! Как не попал Маккиннон?
Максим Макаров
Ужасный промах Натана Маккиннона
А потом Натан совершил роковую потерю в овертайме.

Финал закончен – впервые за 46 лет сборная США стала олимпийским чемпионом. С того знакового матча с СССР в Лейк-Плэсиде прошла почти половина века, поэтому мотивация «звёздно-полосатых» была огромной.

СБОРНАЯ США — ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН! Терпели весь матч и взяли своё в овертайме!
СБОРНАЯ США — ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН! Терпели весь матч и взяли своё в овертайме!

Американцы здорово провели первый период, повели в счёте, однако во второй половине второго отрезка начали отдавать инициативу. Канадцы сравняли счёт до перерыва, а в третьем периоде устроили настоящий навал.

Олимпийские игры 2026 (м) . Финал
22 февраля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Канада
Окончен
1 : 2
ОТ
США
0:1 Болди (Мэттьюс, Хьюз) – 06:00     1:1 Макар (Тэйвз) – 38:16     1:2 Хьюз (Веренски, Хеллебайк) – 61:41    

Сначала в пустые ворота не смог забить Девон Тэйвз – Коннор Хеллебайк «украл» этот гол у Канады. А вот в середине третьей двадцатиминутки даже он был бессилен. Селебрини отдал блестящую передачу на полностью пустые ворота, однако Натан Маккиннон поторопился и не попал в них. Уже тогда возник вопрос: а не лишит «кленовых» этот ужасный промах золота?

Промах Натана Маккиннона в пустые ворота

Промах Натана Маккиннона в пустые ворота

Фото: NurPhoto via Getty Images

Лишил. Причём на льду вновь был Натан. Он проиграл борьбу Заку Веренски в своей зоне, защитник американцев нашёл Джека Хьюза, и тот завершил всё.

Два дня назад Маккиннон при счёте 2:2 заработал на себе удаление, а через мгновения реализовал большинство и отправил сборную в финал. Сегодня же он стал антигероем. Вот такая судьба у одного из лучших игроков современности.

