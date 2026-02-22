Новая трагедия Макдэвида. Гениальный канадец испытал на Олимпиаде жуткое чувство дежавю

Коннор был признан самым ценным игроком олимпийского турнира, но остался без титула. Как и два года назад в финале плей-офф НХЛ.

В Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» прошёл финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею между сборными Канады и США. Победу одержала американская сборная со счётом 2:1 в овертайме и стала олимпийским чемпионом. Этим финалом был завершён розыгрыш медалей в программе XXV зимних Олимпийских игр. Выигранное золото стало для мужской американской сборной по хоккею первым за 46 лет. В последний раз сборная США становилась олимпийским чемпионом в 1980 году.

По итогам турнира самым ценным игроком Олимпиады был признан нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид. 29-летний канадец провёл поистине потрясающий турнир, став его лучшим бомбардиром. В Италии Коннор установил бомбардирский рекорд Олимпиад с участием игроков НХЛ, набрав 13 (2+11) очков в шести матчах. В пяти встречах кряду 97-й номер сборной Канады набирал как минимум два очка за матч, однако финал со сборной США оказался личным провалом для Коннора.

Год назад Макдэвид стал главным героем финала Турнира четырёх наций, в котором он забросил победную шайбу. Тогда в решающем матче энхаэловского соревнования также встречались две североамериканские сборные – США и Канада. Ворота американцев защищал Коннор Хеллебайк, а на последнем рубеже канадцев играл Джордан Биннингтон. Главным тренером американцев был Майк Салливан, а канадцев возглавлял Джон Купер. Главными арбитрами финала были Крис Руни и Горд Дуайер. Те же действующие лица были участниками и сегодняшнего финала. Основное время той встречи завершилось с равным счётом 2:2, в результате чего судьбу финала также решал овертайм в формате «три на три».

Коннор Макдэвид Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Согласитесь, что можно провести большое количество параллелей между тем матчем и сегодняшним? Но только ключевая разница между двумя этими играми заключается в том, что в прошлом феврале Макдэвид осчастливил Канаду, забив в овертайме, а сегодня именно его обрез запустил голевую атаку на ворота Биннингтона. На старте дополнительного отрезка Коннор взял игру на себя и полез на чужие ворота, однако уткнулся во вратаря и потерял шайбу. Любая потеря в формате «три на три» может стать роковой для команды, её допустившей. Так и случилось. «Звёздно-полосатые» вылетели в контратаку, которую точным броском увенчал Джек Хьюз. В этот момент на льду у сборной Канады находились три лучших игрока команды – Макдэвид, Натан Маккиннон и Кейл Макар – и каждый из них сыграл в этом эпизоде максимально плохо.

Но у Маккиннона и у Макара есть утешение, ведь они с «Колорадо Эвеланш» хотя бы уже становились чемпионами НХЛ. Пропускавший сегодняшний финал из-за травмы Сидни Кросби и вовсе давно является членом «Тройного золотого клуба». В свою очередь, послужной список одного из самых талантливых игроков в истории этого вида, если вынести за скобки победу в Турнире четырёх наций, пока продолжает насчитывать одни только тяжёлые поражения.

В 2024 году Макдэвид впервые в карьере со своим клубом НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» добрался до финала Кубка Стэнли, где в семиматчевой серии канадская команда уступила «Флориде Пантерз». Тогда Коннора признали самым ценным игроком плей-офф НХЛ, вручив ему «Конн Смайт Трофи», но для Макдэвида это был не более чем утешительный приз. Два года спустя эта история повторилась. Теперь Коннор стал самым ценным игроком Олимпиады, однако вновь остался без командной победы.

Коннор Макдэвид Фото: Elsa/Getty Images

А ведь между этими двумя событиями было ещё одно поражение «Эдмонтона» в решающей серии Кубка Стэнли – 2025. Таким образом, на протяжении трёх лет подряд Коннор терпит поражения в главных турнирах года. Сегодняшняя неудача наверняка станет для Макдэвида особенно тяжёлым ударом, ведь в 29 лет он приехал на свою первую Олимпиаду в карьере.

И нового шанса сыграть за сборную на турнире подобного уровня ему придётся ждать на протяжении следующих четырёх лет. Впрочем, если Коннор в итоге всё-таки доберётся до титула чемпиона НХЛ/олимпийского чемпиона, то про это в будущем наверняка снимут какой-нибудь новый голливудский блокбастер.