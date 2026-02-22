Потерял зуб, а потом забил главный гол ОИ. Как Хьюз стал американским золотым мальчиком

В студии перед началом финального матча между Канадой и США эксперты, Даниил Марков, Алексей Ковалёв и Илья Ковальчук, рассуждали, вклад какой пары американских братьев в этой встрече будет больше – Ткачуков или Хьюзов? Если учитывать матч годичной давности между командами, логично было бы поставить на Брэди и Мэттью – они душа этой сборной. Но прославленные эксперты как-то больше склонялись в сторону Хьюзов. И не зря!

Братья Хьюзы блестяще провели Олимпийские игры. Оба были заметны в каждом матче, а нахождение Джека в нижних звеньях не должно вводить в заблуждение – форвард «Нью-Джерси» получал много игрового времени, выходил постоянно в большинстве, а до финала набрал шесть очков в пяти встречах.

Куинн же стал главным героем несколько дней назад, когда вывел американцев в полуфинал точным броском в овертайме в матче со Швецией. Сегодня старший Хьюз отыграл больше 25 минут, однако лицом, к которому приковано всё внимание, стал его брат.

Братья Хьюз Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Начать вообще нужно с третьего периода. Канадцы с каждой минутой всё больше придавливали американцев, гол был делом времени. Однако напор «кленовых» был прерван – Сэм Беннетт, действующий обладатель «Конн Смайт Трофи», зарядил по лицу Джеку Хьюзу и получил четыре минуты штрафа. 86-й номер, как было видно на награждении, потерял минимум один зуб. Явные кровяные потоки намекали даже на бóльшую потерю.

Американцы создали несколько опасных моментов, но пробить Биннингтона не смогли, а затем сам Джек Хьюз получил глупое удаление в чужой зоне, поставив под угрозу результат встречи. Нервотрёпку канадцы в большинстве задали серьёзную, однако «звёздно-полосатые» вытерпели. У Джека явно отлегло после того, как он вышел на лёд.

В овертайме же на авансцене снова появился он! Веренски доборолся, скинул шайбу, а Хьюз низом запустил шайбу между щитков канадскому голкиперу.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Джек Хьюз, по аналогии с Кросби в 2010-м, стал американским золотым мальчиком! Этот гол долгое время будет крутиться на всех возможных повторах. Человек, потерявший по ходу матча зуб, прокатившийся на амплитудных эмоциональных качелях, стал главным героем финала. Потрясающая история.