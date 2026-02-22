«США — лучшая страна в мире. Хоккей — это наша игра!» Реакция американцев на золото ОИ

Они сделали это! Сборная США – олимпийский чемпион в хоккее впервые за 46 лет! В финале они еле выжили под безумным натиском Канады, Коннор Хеллебайк совершал невероятные сейвы, Натан Маккиннон не попадал по пустым воротам, а Коннор Макдэвид допустил контратаку в овертайме, которая привела к «золотому» голу Джека Хьюза.

Смотрим, как это было: Видео Видеообзор финального матча Олимпиады между сборными Канады и США по хоккею

Сегодня они – самые счастливые на свете и могут по праву собой гордиться.

«США — лучшая страна в мире. Хоккей теперь — наша игра!»

«США — лучшая страна в мире, заслужила это. Потому что мы уже давно стучались в дверь, и теперь это наша игра! И я так горжусь быть частью этой команды», — сказал Мэттью Ткачук.

«Это для нашей страны. Обожаю США, обожаю своих партнёров по команде. Это невероятно, наше американское хоккейное братство очень сильно! Горжусь быть американцем! Мы написали свою собственную историю.

Невероятная игра Хеллебайка, он сегодня был нашим лучшим игроком. Нереальная игра команды, просто на жилах, на характере. Это и есть американский хоккей. И это всё ради нашей страны!» — сказал один из главных героев матча Джек Хьюз.

Куинн Хьюз встал на защиту своего брата, который в этом сезоне часто подвергался критике, но великолепно провёл Олимпиаду, показав себя настоящим лидером: «Он обожает игру, всегда обожал. Он ментально сильный, через многое прошёл. Американский герой. Люди ни черта не знают. Они просто кучка идиотов, которые даже никогда не переживали восстановление. Есть журналисты, которые говорят то, сё. Они не представляют, что это такое – перенести операцию, восстанавливаться полгода, 10 месяцев неважно себя чувствовать, и так два раза подряд. Но он не сдавался, верил и продолжал гнуть свою линию, что бы ни случилось. Это особенный парень, особенный игрок. Я пришёл к нему в полпер6вого ночи перед финалом, говорю – «Спишь?». И он сказал: «Да, сплю и вижу, как забиваю победный».

«Сказал ребятам – если мы забьём, я первым выпрыгну на лёд и начну всех выпинывать со скамейки. Надеюсь, я никого не пнул, однако я совсем потерял разум. На льду даже не понимал, к кому ехать, и в итоге поехал к Хеллебайку. Если бы не он, игра была бы совсем другой. Он был великолепен», — сказал нападающий Джей Ти Миллер.

«Хочу уже посмотреть в записи, что было после того, как мы забили. У меня провал в памяти, не помню, кого я обнимал, куда бежал. Не знаю, что вообще было. Это была эйфория. Даже не могу передать, что за чувство, просто чистая радость», — сказал защитник Чарли Макэвой.

«Есть любители виски, а есть — молока. В этой команде много любителей виски»

А Дилан Ларкин бросил небольшой камень в огород канадцев, которые отказались жить в Олимпийской деревне и съехали в пятизвёздочный отель: «Жить в Олимпийской деревне – это чувствовать олимпийский дух, командную химию, в этом что-то есть. Вокруг тебя лучшие спортсмены мира, ты можешь общаться с ними, вариться в этой атмосфере, и это заразительно. Я очень ценю, что мы находились в окружении великолепных спортсменов, победителей».

«Мы жили на одном этаже, это было так круто. Постоянно зависали в кафетерии, общались с другими спортсменами и всё такое. Проводить свободное время в деревне с этими ребятами – одно из самых классных воспоминаний об Олимпиаде», — добавил Куинн.

Перед турниром было много разговоров о том, подходящий ли состав собрали американцы. Результат показал – да, всё было сделано правильно. Американцы не пропустили ни одного гола в меньшинстве, а в финале выстояли, в том числе и «три на пять».

«Если честно, я чертовски горжусь! Мы все слышали о том, что нам здесь не место. Но мы приехали, и нашей задачей было хорошо играть в меньшинстве, на вбрасываниях, проявлять характер. Мы приняли эту роль», — заявил Винсент Трочек.

«Эта команда строилась на личностях. Наш состав забит личностями. Бывают любители виски, а бывают любители молока. В этой команде очень много любителей виски», — заключил главный тренер Майк Салливан.