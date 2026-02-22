Смерть хоккея ради пшика. По-вашему, матч Канада — США был финалом мечты?

Давно не было такого единодушия среди хоккейных журналистов России. Едва ли не каждый успел написать сначала, что финал Канада – США на Олимпиаде в Милане неминуем, а вместе с тем с упоением ждал этой игры, называя её «финалом мечты». Допустим, это ещё можно понять и принять – интересно посмотреть на игру сильнейших команд планеты по совокупному мастерству.

Но куда более удивителен тот факт, что вместо «столкновения стилей» и «битвы двух сверхдержав» мы получили весьма специфическое зрелище. Американцев в хоккейном плане хватило на полтора периода, после чего они с трудом выбирались из-под давления канадцев. И разве об этом вы все мечтали? И что финал с такой вывеской и таким сценарием может подарить нашему виду спорта?

Американцы отмечают победу на ОИ-2026 Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Спорт давно неинтересен людям как вещь в себе. Важны истории преодоления, сюжеты, которые заранее не пропишет никто. Знаменитое «В Голливуде до такого додуматься на смогли» лучше прочего символизирует конкурентное преимущество спорта над другими сферами мира развлечений. Интрига, закрученная до предела, и истории, которые раскрываются у тебя на глазах – вот что дарит те незабываемые эмоции, что неспособен подарить кинематограф. Хоккейный турнир на Олимпиаде с участием игроков НХЛ выглядел как лучшая витрина для игры с клюшкой и шайбой. Игры, у которой на самом деле далеко не всё гладко сейчас с популярностью даже в самых «хоккейных» странах. И что он нам подарил? Медальную тройку, состав участников которой стал известен примерно в тот момент, когда Билл Дэйли и Гэри Беттмэн дали окончательное добро на визит североамериканских звёзд в Милан.

Окей, допустим, сверхочевидный финал США – Канада был нужен для того, чтобы мы увидели некий хоккей «космического» уровня, и сама красота игры увлекла бы у экранов настолько, что мы забыли бы о катастрофической предсказуемости спортивной составляющей. Но в чём же заключается эта галактического уровня, если верить некоторым нашим спортивным обозревателям, красота? В том, чтобы после удачного первого периода с шайбой, заброшенной за счёт выдающегося индивидуального мастерства своего нападающего и чудовищной игры в защите игрока обороны соперника, уйти в тотальный откат и верить в мастерство своего вратаря? После этого крайне обидно вспоминать статьи с заголовками по типу «Канада спаслась сама и спасла хоккей» по мотивам четвертьфинала с Чехией. Почему Чехия была недостойна победы над Канадой и игры в медальном раунде? По качеству игры она выглядела на порядок лучше американцев в финале.

Сборная Чехии после поражения от Канады в четвертьфинале ОИ-2026 Фото: Alexander Nemenov — Pool/Getty Images

Вероятно, команда Радима Рулика выдала практически эталонный матч с «кленовыми листьями», причём именно что играла в хоккей. Здорово выглядела и Финляндия в полуфинале. Можно сколько угодно ругать Антти Пеннанена за «трусливый» хоккей, причём по делу. Впервые за долгое время у финнов появились такие бриллианты в атаке, с которыми просто отбрасываться в своей зоне… Выглядит как попытка забивать гвозди микроскопом. Но ведь Майк Салливан занимался ровно тем же самым. Финны практически ничего не дали создать канадцам в первом периоде, причём много атаковали сами. Реализовали большинство, забросили в контратаке. После этого закрылись, чем ближе к концовке матча – тем более очевидно. Но даже финны не выглядели настолько беспомощно, как США в третьем периоде в финале. С такой игрой на их месте могла бы быть не то что топ-сборная Европы. Справился бы и крепкий середняк, главное, чтобы вратарь не подвёл.

Ведь, по сути, что Чехии, что Финляндии для итогового успеха над канадцами не хватило элитной игры вратаря. Нет, как таковых вопросов нет ни к Лукашу Досталу, ни к Юусе Саросу, хотя последнему за победный третий гол Натана Маккиннона всё же досталось. Они отыграли в свою силу, много спасали, однако не стали по-настоящему X-фактором. А вот Коннор Хеллебайк стал. Тот самый Хеллебайк, над которым только ленивый не смеялся, когда говорил, что он «некубковый» голкипер. За него персонально можно порадоваться. За братьев Хьюз, за Остона Мэттьюса, которому судьба давно задолжала за годы игры в «Торонто». Но точно нельзя порадоваться за хоккей. Ведь какие уроки можно извлечь из такой Олимпиады? Как бы ты ни старался построить командную игру, в элитный клуб тебя не пустят. На вершине всё те же, и даже среди них есть номер один.

Коннор Хеллебайк Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Канада де-факто свой статус первой хоккейной державы планеты подтвердила даже после поражения от США. Потому что она проиграла по счёту, но не по содержанию игры. Как, к слову, и сборная Чехии. Овертаймы «три на три» в плей-офф турниров такого уровня – это особая тема и невероятное «достижение» Люка Тардифа, однако сейчас не о том. Мы отчётливо увидели, что, даже обладая настолько невероятной глубиной во всех линиях, исполнителями высочайшего класса, американцы выбрали терпеть и ждать. Это можно было предположить ещё на стадии формирования команды, когда Салливан вместе с Биллом Герином отказывались от Джейсона Робертсона и Лэйна Хатсона в пользу Джей Ти Миллера и Джейка Сандерсона. Прагматизм давно победил романтику, и с этим ещё можно было бы смириться, если бы взамен мы получали крутые сюжеты. Но когда видишь откат в главной игре тысячелетия, чувствуешь себя обманутым.

Простите за грубость, но на все эти разговоры о «финале мечты» хотелось ответить: «Сбылась мечта идиота». Потому что куда логичнее мечтать об успехе Золушки. Той же Швейцарии, чей прогресс в последние годы явно заслуживал следующего шага. Словакии, которая влюбила всех своей командной сыгранностью и верой в себя. Даже Германии, разочаровавшей конкретно на Олимпиаде, однако собравшей лучший состав в своей истории. Успех немцев подарил бы нам ещё одну хоккейную державу. Речь идёт о крупнейшей экономике Европы, где обожают спорт. Им нужно только объяснить, почему хоккей – это круто. А нам срочно нужны новые игроки на международной арене. Посмотрите на женский хоккей, где десятилетиями всё сводится к игре США – Канада. К хоккею с мячом, где после бана России Швеция вообще осталась один на один с собой. Об этом вы все мечтаете?

Финал Россия — Швеция в хоккее с мячом Фото: РИА Новости

Норвежцам было интересно наблюдать за этой Олимпиадой и очередными рекордами Йоханнеса Клебо, у них дома трансляции били все возможные рекорды. Но в остальном мире лыжи тотально проиграли биатлону по всем фронтам. Да и женское одиночное в фигурном катании в эпоху тотального доминирования России едва ли привлекало зрителя из других стран. Где здесь найти сюжет для себя, каким бы невероятным уровень происходящего ни был? В случае же с хоккеем мы и ничего экстраординарного не увидели. Ребята из НХЛ – тоже люди, это доказал кахаэловский десант Словакии. Но и шанс доказать, что разговоры о выравнивании общего уровня сборных – не пустой звук, упустили. Сравните КХЛ сейчас и лет восемь назад, когда состав финалистов Запада был известен в июле. Что больше нравится? За что больше всего ценят НХЛ? Английскую Премьер-лигу? Так что все, кто мечтал о североамериканском финале, мечтали о смерти хоккея. И как оказалось – ради пшика, а не «финала мечты».