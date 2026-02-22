«Сибирь» усложнила себе жизнь, «Автомобилист» оформил путёвку в плей-офф.

Внезапное поражение «Авангарда», «Спартак» побеждает в Уфе. Итоги дня в КХЛ

22 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть игр. Коротко подводим итоги каждой встречи.

На третьей минуте матча счёт открыл хоккеист «Амура» Григорий Кузьмин. В середине первого периода «Авангард» забросил две шайбы подряд и вышел вперёд — отличились Эндрю Потуральски и Джозеф Чеккони. На старте второго периода «Амур» ответил двумя шайбами за полторы минуты и вновь вышел вперёд — отличились Иван Мищенко и Олег Ли. В концовке третьего периода «Амур» забросил четвёртую шайбу — отличился Ярослав Лихачёв. За две с половиной минуты до конца Дамир Шарипзянов сократил отставание в счёте до минимума, но спастись хозяева уже не сумели.

На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков, которому ассистировали Евгений Кузнецов и Шелдон Ремпал. На последней секунде первого периода «Спартаку» удалось сравнять счёт — отличился Дмитрий Вишневский. Второй период «Спартак» выиграл со счётом 2:0 — голами отметились Кристиан Ярош и Даниил Гутик. На первой минуте третьего периода Гутик оформил дубль. На 54-й минуте Кузнецов забросил вторую шайбу хозяев. За две минуты до конца третьего периода Александр Жаровский сократил отставание в счёте до минимума. На последних секундах Михаил Мальцев поразил пустые ворота и установил окончательный счёт во встрече.

На 34-й минуте «Адмирал» повёл со счётом 3:1 — голами в составе дальневосточного клуба отметились Павел Шэн, Дмитрий Завгородний и Оскар Булавчук, за «Металлург» отличился Роман Канцеров. Магнитогорскому клубу удалось сравнять счёт на 49-й минуте — голы забили Робин Пресс и Сергей Толчинский. В овертайме хозяева одержали победу благодаря заброшенной шайбе оформившего дубль Толчинского.

На 23-й минуте матча счёт открыл форвард «драконов» Спенсер Фу с передач Нейта Сюсиза и Адама Кленденинга. Затем до конца второго периода «Автомобилист» забросил три шайбы подряд — отличились Даниэль Спронг, Брукс Мэйсек и Максим Денежкин. В концовке встречи Анатолий Голышев забил гол в пустые ворота.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первый и единственный гол был забит на 50-й минуте — отличился защитник «Нефтехимика» Лука Профака, которому ассистировали Иван Николишин и Дамир Жафяров.

На девятой минуте матча счёт открыл нападающий «Северстали» Данил Аймурзин, которому ассистировали Александр Скоренов и Михаил Ильин. На старте третьего периода Кирилл Танков удвоил преимущество гостей в счёте. В середине третьего периода «Барыс» забросил две шайбы в течение 21 секунды и сравнял счёт — отличились Всеволод Логвин и Мэйсон Морелли. В овертайме победу одержали гости — Аймурзин оформил дубль.

Матчи 23 февраля

