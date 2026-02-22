Скидки
Результаты матчей КХЛ 22 февраля, обзоры, видео, турнирная таблица КХЛ, расписание игр на 23 февраля 2026

Внезапное поражение «Авангарда», «Спартак» побеждает в Уфе. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 22 февраля 2026 года
«Сибирь» усложнила себе жизнь, «Автомобилист» оформил путёвку в плей-офф.

22 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть игр. Коротко подводим итоги каждой встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Амур
Хабаровск
0:1 Кузьмин (Мищенко, Лихачёв) – 02:46 (5x4)     1:1 Потуральски – 07:04 (5x5)     2:1 Чеккони (Потуральски, Маклауд) – 10:02 (5x5)     2:2 Мищенко (Шварёв) – 23:56 (5x5)     2:3 Ли (Лихачёв) – 25:29 (5x5)     2:4 Лихачёв – 55:33 (5x5)     3:4 Шарипзянов (Потуральски, Окулов) – 57:16 (6x5)    

На третьей минуте матча счёт открыл хоккеист «Амура» Григорий Кузьмин. В середине первого периода «Авангард» забросил две шайбы подряд и вышел вперёд — отличились Эндрю Потуральски и Джозеф Чеккони. На старте второго периода «Амур» ответил двумя шайбами за полторы минуты и вновь вышел вперёд — отличились Иван Мищенко и Олег Ли. В концовке третьего периода «Амур» забросил четвёртую шайбу — отличился Ярослав Лихачёв. За две с половиной минуты до конца Дамир Шарипзянов сократил отставание в счёте до минимума, но спастись хозяева уже не сумели.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 5
Спартак
Москва
1:0 Сучков (Кузнецов, Ремпал) – 03:20 (5x5)     1:1 Вишневский (Кровяков, Холодилин) – 19:59 (5x4)     1:2 Ярош (Порядин, Миронов) – 27:12 (5x5)     1:3 Гутик (Порядин, Вишневский) – 38:32 (5x4)     1:4 Гутик (Вишневский, Биро) – 40:47 (5x4)     2:4 Кузнецов (Сучков, Кулик) – 53:55 (5x5)     3:4 Жаровский (Ремпал, Стюарт) – 58:09 (5x5)     3:5 Мальцев (Порядин, Пивчулин) – 59:55 (en)    

На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков, которому ассистировали Евгений Кузнецов и Шелдон Ремпал. На последней секунде первого периода «Спартаку» удалось сравнять счёт — отличился Дмитрий Вишневский. Второй период «Спартак» выиграл со счётом 2:0 — голами отметились Кристиан Ярош и Даниил Гутик. На первой минуте третьего периода Гутик оформил дубль. На 54-й минуте Кузнецов забросил вторую шайбу хозяев. За две минуты до конца третьего периода Александр Жаровский сократил отставание в счёте до минимума. На последних секундах Михаил Мальцев поразил пустые ворота и установил окончательный счёт во встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
ОТ
Адмирал
Владивосток
0:1 Шэн (Тимашов) – 10:00 (5x5)     1:1 Канцеров (Барак, Ткачёв) – 18:59 (5x4)     1:2 Завгородний (Тимашов) – 25:37 (5x4)     1:3 Булавчук (Шулак) – 33:44 (5x5)     2:3 Пресс (Ткачёв, Маклюков) – 39:43 (5x5)     3:3 Толчинский (Барак) – 48:15 (5x5)     4:3 Толчинский (Орехов, Ткачёв) – 63:34 (3x3)    

На 34-й минуте «Адмирал» повёл со счётом 3:1 — голами в составе дальневосточного клуба отметились Павел Шэн, Дмитрий Завгородний и Оскар Булавчук, за «Металлург» отличился Роман Канцеров. Магнитогорскому клубу удалось сравнять счёт на 49-й минуте — голы забили Робин Пресс и Сергей Толчинский. В овертайме хозяева одержали победу благодаря заброшенной шайбе оформившего дубль Толчинского.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 1
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Фу (Сюсиз, Кленденинг) – 22:39 (5x4)     1:1 Спронг – 32:59 (5x5)     2:1 Мэйсек (Спронг) – 37:19 (5x5)     3:1 Денежкин (Кизимов, Трямкин) – 39:22 (4x4)     4:1 Голышев – 59:13 (en)    

На 23-й минуте матча счёт открыл форвард «драконов» Спенсер Фу с передач Нейта Сюсиза и Адама Кленденинга. Затем до конца второго периода «Автомобилист» забросил три шайбы подряд — отличились Даниэль Спронг, Брукс Мэйсек и Максим Денежкин. В концовке встречи Анатолий Голышев забил гол в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Профака (Николишин, Жафяров) – 49:29 (5x5)    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. Первый и единственный гол был забит на 50-й минуте — отличился защитник «Нефтехимика» Лука Профака, которому ассистировали Иван Николишин и Дамир Жафяров.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 3
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Аймурзин (Скоренов, Ильин) – 08:45 (5x4)     0:2 Танков (Калдис, Чефанов) – 43:40 (5x5)     1:2 Логвин (Асетов) – 52:13 (5x5)     2:2 Морелли (Симонов) – 52:34 (5x5)     2:3 Аймурзин (Ильин) – 61:05 (3x3)    

На девятой минуте матча счёт открыл нападающий «Северстали» Данил Аймурзин, которому ассистировали Александр Скоренов и Михаил Ильин. На старте третьего периода Кирилл Танков удвоил преимущество гостей в счёте. В середине третьего периода «Барыс» забросил две шайбы в течение 21 секунды и сравнял счёт — отличились Всеволод Логвин и Мэйсон Морелли. В овертайме победу одержали гости — Аймурзин оформил дубль.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 23 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2026, понедельник. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Лада
Тольятти
