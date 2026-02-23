Мурашки по коже. США вынесли свитер погибшего Годро, празднуя золото Олимпиады

Мужская сборная США по хоккею – победитель Олимпиады. Главные соперники из Канады повержены, и впервые с 1980 года «звёздно-полосатые» могут похвастаться золотыми медалями Игр. «Чудо на льду» было большой победой американского хоккея, но вчерашняя виктория в Милане вряд ли ощущается для триумфаторов менее масштабной, поскольку это их первое чемпионство при участии игроков из НХЛ.

Решающий гол в овертайме – событие даже более эмоциональное, чем победа при обратном отсчёте секундомера. Во втором случае положительный исход для ведущей команды довольно часто является лишь вопросом времени – напряжение, конечно, существует, но оно растягивается на протяжении всего ожидания финальной сирены и делает момент триумфа уже не таким ярким.

Другое дело, когда развязка является не процессом, а лишь точкой, секундным событием. Когда чаша весов в любой момент может качнуться в любую сторону. Когда ситуация достигает своего пика за долю секунды и провоцирует резкий всплеск адреналина и всех эмоций, которые только можно испытать от победы. Невероятное ощущение, во время которого очень легко забыть, кто ты такой и где вообще находишься.

Игроки США всё помнили не только о себе, но и о том парне, которого с ними нет уже полтора года.

Именно столько прошло с момента трагической гибели Джонни Годро – нелепой, до жути несправедливой и до сих пор болью отзывающейся в сердцах многих болельщиков по всему хоккейному миру. И, разумеется, тех, кто вчера добывал первое за 46 лет олимпийское золото для своей страны – среди них хватало бывших партнёров Джонни Хоккея, с которыми он делил один лёд и одну раздевалку.

Идея брать джерси с его фамилией и номером с собой появилась не в этом году – ещё на Турнире четырёх наций особый свитер был со сборной США на протяжении всего мероприятия. Тогда посвятить ему победу «звёздно-полосатые» не смогли, но на двух следующих турнирах они добыли золото.

При праздновании долгожданного триумфа на Олимпиаде на льду появились не только американские флаги – Остон Мэттьюс, Зак Веренски и Мэттью Ткачук вынесли из раздевалки и ещё раз показали миру ту самую джерси Джонни Годро, которая была с ними всё это время. От такого момента у многих пошли мурашки по коже – что уж говорить о самих игроках.

«Очевидно, мы думаем о нём, и мы чувствовали, что то влияние, которое он оказал на многих парней из этого состава, было особенным. Духовно он был с нами на протяжении всего турнира», – рассказал Мэттьюс.

На льду появился не только игровой свитер Годро, но и его семья. А на общекомандной фотографии оказались и дети погибшего хоккеиста – на руках у Веренски расположилась дочка Ноа, а в самом центре композиции оказались Дилан Ларкин и сын Джонни-младший, которому вчера исполнилось два года.

Игроки сборной США с детьми Джонни Годро Фото: Getty Images

«Это значило всё для нас. Джон обязательно был бы здесь. И видеть, как его семья поддерживает нас, видеть его детей, вывести их на лёд… Мы разговаривали о том, как будем играть за него, как заставим его гордиться нами. Думаю, мы это сделали. Невероятно особенным моментом было увидеть его семью и вывести его детей на лёд. Он был большой частью USA Hockey», – поделился эмоциями Веренски.

Свои мысли изложил и Брэди Ткачук: «Мы очень скучаем по нему и по [его брату] Мэттью. Он был бы в этой команде. Он связан со всеми на этом льду. Мы просто хотели показать семье Годро нашу поддержку. Он был так близок и так дорог для многих из нас. Мы очень скучаем по нему. Мы сделали это для них».