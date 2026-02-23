«Это всё равно наша игра, мы всё равно лучшие». Что пишут в Канаде о поражении в финале ОИ

Сборная Канады, которая ехала в Милан только за золотом, возвращается домой с серебром. Для гордых канадцев, которые считают хоккей исключительно своей игрой, это крайне болезненное поражение. «Чемпионат» прочитал местную прессу – реакция оказалась полярной, от обвинений Макдэвида, формата «три на три» в овертайме, злости на победу США до достойного принятия поражения.

«Жестокий удар по национальному духу»

«Два поражения в овертаймах финалов за четыре дня были жестоким ударом по национальному духу. Теперь Канада залезет в кроватку и свернётся там калачиком. Увидимся через неделю.

Дело не только в сборной, полной суперзвёзд НХЛ. Дело в том, как они проиграли. Они доминировали бо́льшую часть матча, но не могли реализовать 100-процентные моменты. Какой из них ваш любимый, то есть худший? Когда Маккиннон промахнулся по пустым воротам? Когда Макдэвид при выходе «один в ноль» бросил прямо в Хеллебайка? Абсурдный сейв Хеллебайка клюшкой на Тэйвзе? А как насчёт многих промахов Селебрини, которые ещё долго будут его преследовать в кошмарах?

Канадские болельщики весь матч повторяли – нельзя так разбазаривать моменты. Хоккейные боги за такое накажут. И наказали. Может, это во мне говорила циничная натура, но как только дело дошло до карнавального овертайма «три на три», ограбление по-американски казалось неизбежным.

Ишь ты. Буэ. Гхм. Если бы здесь можно было купить американский бурбон, я бы своё уязвлённое самолюбие целой бутылкой», — пишет Montreal Gazette.

В другой статье издание приводит слова простых болельщиков, которые собрались на финал в одном из баров Монреаля. Вот их эмоции:

«Мы так здорово играли, но нас ограбили».

«Сегодня это было больше, чем просто игра. Она имела политический оттенок».

«Я не желал победы Канаде. Я хотел, чтобы США проиграли».

«Мы слишком много моментов запороли. И заслужили поражение. Ну, хотя бы нас не разгромили».

«Мы хотели показать США, что мы лучше них».

«Это только пойдёт на пользу хоккею»

Sportsnet, наоборот, принимает поражение с достоинством: «Поздравления американской команде. Если вы действительно любите хоккей, не так уж и плохо, что наша игра становится значимой для южного соседа. Это только пойдёт на пользу хоккею. Если это станет настоящим принципиальным противостоянием (а оно уже такое, и давно), у Канады всё будет нормально. Надеюсь, все получили удовольствие. Да, это поражение разбило сердце, но через два года мы встретимся снова».

«Это смешно, но некоторые винят Макдэвида в поражении Канады. Да, действительно, все три канадца, которые были на льду при решающем голе, проиграли свою борьбу. Это хоккей, игра ошибок, и даже лучшие в мире их совершают.

Но это был турнир, на котором Макдэвид побил рекорд по очкам за одну Олимпиаду с участием игроков НХЛ. Он не смог отличиться в матче за золото, но приложил руку к 10 из 27 голевым моментам Канады в этом матче (у США таких моментов было 14). Но так как Хеллебайк выдал лучший матч в исполнении вратаря в этом веке, а партнёры Макдэвида не смогли зарешать в овертайме, есть люди, которые набросились на Коннора с критикой.

«Макдэвид пытался сделать всё сам, и это стоило Канады поражения. В овертайме «три на три» главное – это владение шайбой, а попытки Макдэвида сделать всё самому приводили к обрезам и в итоге к победной шайбе», — считает журналист Стю Коуэн.

«Вечная подружка невесты, но никогда не невеста», — написал журналист Дэйв Портной.

«Можно было бы обойтись без геройств Макдэвида в овертайме. Он дважды допустил контратаки «три в одного», — пишет журналист Мэттью Секерес.

«Если в Америке празднуют такую победу, это просто обыватели»

Другие эксперты винят не Макдэвида, а олимпийский формат.

«Осмелюсь заявить, что если бы игра шла «пять на пять», Канада бы выиграла этот матч», — считает канадский журналист Кен Кэмпбелл.

«Если вы американец, который празднует такую победу, то вы просто обыватель, который не разбирается в хоккее. Ну, ничего», — написал автор Sportsnet Джей Ди Бункис.

«Это самое большое поражение в жизни этих ребят. Но это всё равно игра Канады. Мы всё равно лучшие в мире. Да, сегодня мы не выиграли, но когда показываешь такую игру, то просто принимаешь её результат», — написал экс-игрок НХЛ Кевин Биекса.

А вот что говорили сами канадские игроки:

«Одна из наших лучших игр на турнире. Столько моментов. Просто не могли забить. Это отстой. Реально отстой», — сказал нападающий Марк Стоун.

«Один из лучших матчей сборной Канады, в которых я принимал участие. Мы были так хороши, особенно последние 40 минут. Это шок», — отметил защитник Дрю Даути.

«Сами судите, кто сегодня был лучшей командой», — сказал Натан Маккиннон.