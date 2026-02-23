Скидки
Почему финал Олимпиады-2026 между США и Канадой лучший в истории, США стали чемпионами мира, место сборной России в мировом хоккее

Финал Олимпиады-2026 — величайший матч в истории! Нашлось бы в нём место сборной России?
Владимир Лаевский
Хоккейный финал Олимпиады-2026 — лучший в истории?
Есть большие сомнения. Нынешних Канаду и США просто невозможно остановить.

Финал хоккейного турнира Олимпийских игр вышел просто восхитительным. В нём было всё, что только должно быть в матчах такого уровня. Не будет преувеличением сказать, что именно эту встречу теперь должны указывать в учебниках как описание идеального финала самого крупного и престижного спортивного турнира.

Матч получился равным, но не в том виде, в котором обычно ожидаешь такого. У обеих сборных был определённый план на игру. После того как сборная США забила, всё свелось к тому, что Канада давила и создавала моменты, контролировала ход встречи и доминировала. Тем не менее американская команда, играя на удержание, в отличие от Финляндии в полуфинале, не отсиживалась у своих ворот. «Звёздно-полосатые» проводили опасные контратаки, пытаясь нанести болезненный укол своим соперникам.

У обеих сборных были шансы. Обе были опасны. Играли по-разному, однако в рамках своего стиля создавали моменты.

Когда канадцы включились, это оказалась одна из самых сильных и доминирующих сборных в истории. Они запирали американцев в своей зоне, разыгрывали шайбу и серьёзно нагружали Коннора Хеллебайка. Визуальное превосходство бросалось в глаза.

В то же время американцы умело перекрывали возможности для опасных поперечных переводов, успешно зачищали собственный пятак и навязывали борьбу канадцам практически на каждом сантиметре льда. Остальное они оставили на откуп своему голкиперу — и тот не подвёл.

Коннор Хеллебайк в финале ОИ-2026

Коннор Хеллебайк в финале ОИ-2026

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

А потом уходили в атаки и, не опекаемые «кленовыми», бахали точно в цель. Правда, Джордан Биннингтон тоже не спал и держал свою сборную в игре. Но бывало опасно.

Так что в этом финале можно было отметить интересные тактические задумки и высокий уровень исполнения.

Более того, как бы парадоксально это ни звучало, при сохранении конкретного плана в третьем периоде обе сборные создали хаос, играя на встречных курсах, летая по площадке и пытаясь склонить чашу весов в свою пользу. Нечасто увидишь, как две настолько классные команды играют настолько открыто, тем более в финале. Привычнее, когда обе закрываются. Это ощущается как какой-то слом шаблона. Да ведь ещё и выходило по-настоящему опасно! Наверняка болельщикам обеих команд во время матча требовалось очень много валидола.

Помимо этого, финал не разочаровал и в плане драмы.

Сидни Кросби, самый опытный и успешный хоккеист среди обеих сборных (и, вероятно, на всей Олимпиаде), не смог выйти на лёд из-за травмы. На двух последних ОИ с участием НХЛ он неизменно играл в финале и оба раза забивал, включая победный гол в Ванкувере-2010. Его потеря — серьёзный удар и по сборной Канады, и по самому Сиду, для которого это мог быть последний матч на Олимпиаде.

Натан Маккиннон в третьем периоде при счёте 1:1 не попал в пустой угол ворот. Это был самый опасный момент во всей встрече — что примечательно, по факту он оказался опаснее даже тех моментов, которые привели к голам. Потом он же, автор шайбы, выведшей канадцев в финал Олимпиады, в овертайме недоработал в защите и позволил США вырвать победу в матче.

При счёте 1:1 Хеллебайк сделал сумасшедший сейв после броска Девона Тэйвза в пустые, когда казалось, что шайба не может не залететь в ворота. Кто-то уже окрестил этот сейв самым важным в истории страны.

Джек Хьюз в концовке основного времени сначала заработал удаление, дав своей сборной шанс на победу, потом уже сам удалился, подведя команду, а в овертайме он… принёс золото Америке своим броском. Настоящие… американские горки!

Коннор Макдэвид, который вывел свою сборную с капитанской нашивкой и должен был стать национальным героем, в овертайме в одиночку полез на ворота, потерял шайбу и, как результат, «привёз» решающий гол. А вместе с тем проиграл свой третий финал всего за полтора года…

Наконец, сборная США взяла своё первое золото на Олимпиадах с участием НХЛ. А вообще на Играх «звёздно-полосатые» ждали своей победы целых 46 лет.

И после победного гола они не забыли свою легенду, которая не сумела дожить до этого исторического момента. Джерси Джонни Годро было с американскими хоккеистами на протяжении всего празднования. На лёд также позвали детей трагически погибшего игрока.

Американские хоккеисты с джерси Джонни Годро

Американские хоккеисты с джерси Джонни Годро

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

В общем, драматических моментов хватало. А для лучшего финала в истории эмоции и трогательные сюжеты — неотъемлемая часть.

Что ещё сделало этот матч величайшим в истории, так это уровень соперников. Обе сборные считались самыми сильными по набору исполнителей. Обе считались главными фаворитами Олимпиады. И обе ожидаемо дошли до финала.

Это не всем понравилось — мол, хоккей сводится всего к двум топовым командам. Но что делать, если на этих Играх именно у них были самые звёздные составы и самая яркая игра? Обе сборные могли не дойти до финала, но в то же время именно они значительную часть времени были на голову выше других сборных. Именно они разрывали своих соперников, когда включались. Именно они по игре больше остальных заслуживали попасть в решающий матч, и именно они играли друг с другом на равных, устроив встречу, где каждый мог вырвать победу.

Именно они подарили один из самых ярких финалов в истории хоккея. Если не самый.

Альтернативное мнение:
Смерть хоккея ради пшика. По-вашему, матч Канада — США был финалом мечты?
Смерть хоккея ради пшика. По-вашему, матч Канада — США был финалом мечты?

Ни одна другая сборная на этой Олимпиаде не сумела бы навязать ни Канаде, ни США такую же ожесточённую борьбу, как они друг другу. Даже у тех соперников, которые создали сложности для них в плей-офф, в итоге не получилось дожать. Ни у одного.

Тут впору упомянуть сборную России — «а что, если…». Но после такого финала есть уверенность, что и наша команда не смогла бы конкурировать с такими соперниками. Даже если бы она вышла в финал, что далеко не факт, то всё равно не сдюжила бы.

Да, у канадцев бывали провалы в ходе плей-офф, но и с чехами, и с финнами, и с американцами они доказали, что могут включаться — а когда это происходит, то равных им нет. «Звёздно-полосатые» же продемонстрировали, что умеют терпеть и добиваться нужного результата даже в играх с самой сильной (как минимум по именам) командой мира.

Так что, как ни прискорбно это признавать, места сборной России в финале на этой Олимпиаде не нашлось бы. Однако хочется верить, что для нашей команды всё ещё впереди.

А пока наш любимый вид спорта дарит нам потрясающие истории. И попутно — лучший финал в истории хоккея.

Больше интересного от автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
