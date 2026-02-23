От клубного антирекорда до лучшей серии в КХЛ за 21 день. В чём секрет преображения СКА?

Не прошло и месяца с тех пор, как СКА оказался в своей худшей форме за всю историю игры в КХЛ. 1 февраля подопечные Игоря Ларионова оказались слабее в исполнении послематчевых бросков в армейском дерби и оформили антирекордную серию поражений, которая составила семь встреч.

Проблема петербуржцев тогда была не только в результатах – сами выступления команды оставляли желать лучшего. На том семиматчевом отрезке СКА дважды проиграл всухую: после первого такого поражения, которое состоялось в Нижнем Новгороде, от работы с основной командой отстранили сразу двух помощников Ларионова – Владимира Филатова и Максима Семёнова, которые отвечали за атаку и защиту соответственно.

За вторым безголевым фиаско в принципиальной для армейцев встрече со «Спартаком» с трибун наблюдал Леонид Тамбиев – уже ходивший в экипировке клуба, но ещё не представленный официально в качестве нового члена тренерского штаба. Последний факт в совокупности с результатами СКА оставлял открытым вопрос – а что, если Тамбиев пришёл не к Ларионову, а вместо него?

10 февраля, в первый игровой день после паузы на Матч звёзд КХЛ, петербуржцы всё-таки объявили, что экс-наставник «Адмирала» будет находиться в клубе именно в роли помощника. К тому моменту армейцы успели одержать две победы подряд. А неудача с ЦСКА в начале месяца стала не только концом затяжной чёрной полосы, но и началом новой, куда более приятной для болельщиков Северной столицы.

Результативная серия СКА составляет уже восемь матчей – это самый продолжительный действующий отрезок среди всех команд лиги. Начался он, как и было отмечено, в гостевом дерби с ЦСКА, и последняя отметка на нём тоже появилась по итогам встречи с московскими одноклубниками, но уже дома. За этот период петербуржцы одержали шесть побед, а единственное поражение после неудачи в столице они потерпели в игре с «Северсталью». И там тоже всё решилось в серии бросков – так что в регламентированные 65 минут подопечные Ларионова (а в последнем матче – Бабенко) не проигрывают аж с конца января.

Что бросается в глаза в первую очередь, так это то, как мало СКА стал пропускать. Три последние победы армейцы одержали всухую – им удалось сдержать не только «Барыс», но и таких сильных соперников, как «Салават» и ЦСКА. За последние шесть матчей петербуржцы пропустили всего четыре гола – три из них на счету «Северстали», с которой за это время они виделись дважды, а ещё один был забит хоккеистами «Нефтехимика».

В этом есть огромная заслуга вратарей – Артемий Плешков и Сергей Иванов в последнее время находятся в огромном порядке и показывают топ-уровень. Последний и вовсе был признан лучшим голкипером прошедшей игровой недели в КХЛ – после двух подряд шат-аутов, в которых Сергей совершил 64 спасения, другого варианта у лиги просто не было.

Сергей Иванов Фото: ska.ru

Нельзя не отметить и вклад нового тренера защитников Бориса Миронова, который, видимо, окончательно убедил Игоря Ларионова не стесняться использовать схему 1-3-1 при встрече соперника в средней зоне – если осенью это было лишь «вынужденной мерой», как о том говорил сам главный тренер СКА, и использование такой формации зависело от соперника, то сейчас подобную расстановку в исполнении армейцев можно увидеть буквально в каждом матче.

Разговоры о романтике атакующего хоккея и театральные аллегории на пресс-конференциях практически сошли на нет – если это необходимо, петербуржцы с огромным удовольствием воспользуются такой замечательной функцией, как простой человеческий выброс шайбы из своей зоны. А при преимуществе в счёте в решающие моменты не будут оказывать большого давления на соперника у чужих ворот – одного игрока на противоположной синей линии будет для этого вполне достаточно.

Впрочем, сама романтика атакующего хоккея, в отличие от разговоров, никуда не делась – игра в пас при равном счёте всё ещё ставится во главу угла, а более активный прессинг приветствуется даже при игре в меньшинстве, что пару дней назад полностью прочувствовали на себе игроки ЦСКА. А ещё чуть раньше, но уже в равных составах, жертвой форчекинга армейцев стал «Салават» – первые два гола в последней очной встрече были следствием хорошего давления со стороны хозяев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На пользу команде пошли и перестановки в звеньях: решение объединить сыгравшуюся ещё в МХЛ связку Поляков – Короткий с самым стабильным игроком команды последних лет Хайруллиным получилось отчасти вынужденным из-за травм Валентина Зыкова и Михаила Воробьёва, но полностью оправдало себя – даже после возвращения последнего в строй ставшую номинально первой тройку двух молодых Матвеев и одного опытного Марата штаб армейцев разбивать не стал.

Пошли дела у Николая Голдобина, к которому у Игоря Ларионова не единожды были претензии по ходу сезона. 30-летний нападающий пропустил два последних матча армейцев во время их антирекордной серии поражений, а после возвращения в состав набрал уже девять очков в семи играх.

Выходит Николай в одной тройке с Сергеем Плотниковым, который раскрылся в давно забытой для себя роли центрального нападающего. Так часто на этой позиции он не играл со времён «Амура», что было ещё на заре основания КХЛ, а сейчас в 35 лет – тоже вынужденно – вернулся к исполнению этих обязанностей.

И даже на точке Сергей периодически бывает очень хорош: в игре с минским «Динамо» он выиграл 10 из 19 единоборств на точке, а в матче с «Салаватом» – 11 из 20. И результативность у него тоже на отличном уровне – восемь очков в последних семи встречах. Хотя ещё совсем недавно – во второй половине января – Плотников на несколько игр остался без капитанской нашивки.

Сергей Плотников Фото: ska.ru

Если ещё месяц назад казалось, что восьмого места на Западе СКА не избежать, то сейчас армейцы на одно очко опережают находящийся там «Спартак» и имеют относительно красно-белых одну игру в запасе за 11 матчей до конца регулярного сезона.

Мотивация не попасть на «Локомотив» уже в первом раунде – сильный стимул для любой команды, но у петербуржцев появились средства и реальные возможности для достижения этой цели. Более того, СКА обладает вполне неплохими шансами забраться повыше седьмого или восьмого места – так что и без того острая борьба за распределение путёвок в плей-офф в нижней части топ-8 Запада в последний месяц регулярки обещает быть ещё интереснее.

