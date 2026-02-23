«Такого прецедента не было». Как за 30 лет США превратились в ведущую хоккейную державу?

50 лет назад американцам не хватало людей, чтобы собрать полноценную сборную на Кубок Канады. В 1976-м пришлось привлекать игроков из низших лиг, ведь в НХЛ играли 36 американцев против 456 канадцев, ещё через пять лет «звёздно-полосатым» временно стал легендарный Тони Эспозито. Даже в сборной, которая взяла Кубок мира в 1996-м, первую скрипку играл Бретт Халл — канадец, который родной сборной в 20 лет не пригодился, став звездой уже позже.

Команда США своего олимпийского образца — самая талантливая местная сборная в истории. Можно сказать, что даже лучшая команда в истории страны, но фанаты олдскула наверняка возмутятся и поднимут на флаг ту самую команду-1996. Однако у той команды не было роскоши оставлять игроков уровня Адама Фокса или Джейсона Робертсона вообще вне заявки. Наверное, 30 лет назад Штаты были более боевитыми как команда, но именно индивидуальное мастерство у этого образца выше — правда, в решающий момент поджилки чуть не затряслись именно у этой команды, однако кто вспомнит об этом спустя годы?

Как раз в тот год, когда Америка выиграла Кубок мира, в Штатах создали программу, которая изменила лицо местного хоккея — Программу подготовки национальной команды (NTDP). В местной федерации смотрели глубже и видели, что на ЧМ и МЧМ американская сборная редко забиралась на подиум, массовости местному хоккею не хватало. В Штатах решили назначить постоянного тренера на ЧМ и МЧМ — им стал главный тренер университета Лэйк Супериор Джефф Джексон. Джексон работал со сборной на МЧМ-1995, и его крайне расстроило отсутствие взаимосвязи между игроками. Это надо было исправлять.

Джексон предложил отбирать лучших игроков с 16 до 18 лет и развивать их в наилучших условиях — причём на протяжении всего года. «Нам говорили: вы не знаете, что делаете. Это неправда — мы-то знали, но такого прецедента просто не было», — говорил ассистент главного тренера Боб Манчини.

Джефф Джексон изменил американский хоккей Фото: Bruce Bennett/Getty Images

На тот момент местные школы восприняли эту идею в штыки. «Мы воспринимались пиратами, которые хотели украсть сокровища. Да, они знали, что так будет лучше для парней и их развития, но они также говорили: «Мы развивали хоккеиста 13 лет, а теперь вы просто так его забираете?» — говорил другой ассистент Джексона Грег Кронин. Экс-защитник Джордан Леопольд рассказывал, что его раскритиковали на местном радио Миннесоты из-за выбора NTDP.

Уже потом Леопольд рассказывал: «Я не представлял, что это будет так трудно. Мы тренировались почти каждый день, и на какую-то личную жизнь времени почти не оставалось». Самые талантливые юниоры страны постоянно тренировались и постоянно играли: не просто так в узких кругах наших любителей молодёжного хоккея NTDP зовётся «казармой». Однако такая подготовка начала давать плоды в виде многочисленных игроков, выбранных в первом раунде, а также медалей МЧМ.

Штаты долго не относились к хоккею серьёзно, за исключением нескольких северных штатов. Даже «Чудо на льду» так и осталось скорее вещью в себе и великой историей на один раз, а не событием, которое подняло бы всю местную школу. Однако усилия местной федерации дали плоды. Американцы умудрились обогнать канадцев по числу зарегистрированных игроков, которые там стали появляться даже в абсолютно нехоккейных местах. Это казалось невозможным ещё 15-20 лет назад, но помогли усилия клубов НХЛ на местах. Параллельно у канадцев за 15 лет число зарегистрированных хоккеистов упало почти на треть.

Интересно, что у американцев после NTDP совсем другой путь развития. Канадские юниорские лиги традиционно ставят на длинный потогонный регулярный сезон из 80 игр и вполне себе взрослый плей-офф с сериями до четырёх побед. С учётом того, что по канадским просторам юниоры катаются в основном на автобусах, на всё это уходит много времени, тренируются они не очень много. Через такую мясорубку проходят в основном те, кто уже приходил туда с хорошим уровнем таланта.

Американцы начали обыгрывать канадцев на МЧМ Фото: Codie McLachlan/Getty Images

У NCAA подход совершенно другой: матчей в сезоне 40-44, плей-офф короткий, у игроков остаётся больше времени и для тренировок, и для учёбы — спортивных факультетов в таких университетах нет, и тянуть откровенных двоечников там не будут. В результате после четырёх лет NCAA многие незадрафтованные хоккеисты вырастают до НХЛ, и за такими гоняются клубы, которые могут получить уже хорошо обученного игрока бесплатно.

В результате этой массовости число американцев в НХЛ за последние 20 лет выросло на 60%. Соответственно, выросла и база для выбора в национальной команде — но появился нюанс. Титулов на взрослом уровне так и не завоевали: ни на Олимпиадах, ни на Кубках мира, а на чемпионатах мира любые сборные (хоть со звёздами, хоть со студентами) бились головой о полуфинальный барьер. Как же удалось снять это проклятье в последние годы?

Кажется, этому помогли успехи на МЧМ. Сложно было представить совсем недавно, что на отрезке в один год Штаты могут дать более талантливую команду, чем Канада, но это случилось. На отрезке с 2017-го Штаты выиграли больше МЧМ, чем за всё предшествующее время, причём дважды побеждали в финале Канаду. Это помогало формировать чемпионскую уверенность и снимать «комплекс Канады», которым как будто страдало предыдущее поколение.

Ещё один фактор — более ответственная игра на чемпионатах мира. Судя по историям из Нагано-1998, даже Олимпиаду старшее поколение американцев восприняло скорее как увеселительную поездку. ЧМ, как известно, долгое время были временем, куда от Штатов порой приезжали совершенно случайные люди из нижних звеньев. Коннор Хеллебайк, который на ЧМ-2015 впервые показал себя широкой публике и выиграл приз лучшему вратарю турнира, до поездки в Прагу вообще о существовании такого турнира не знал: его не показывали и не освещали.

Ещё в 2017-м, когда Дилану Ларкину только перевалило за 20, он поднимал своих друзей и знакомых на поездку в Европу и говорил о важности турнира. Сразу после поражения от Канады в финале Турнира четырёх наций капитан «Детройта» на вопрос о том, что нужно сделать для роста американского хоккея, ответил: «Нашей федерации трудно привлекать парней для игры на ЧМ. Они должны отправиться туда и доказать, что достойны представлять страну. Мы должны начать выигрывать этот турнир, как Канада».

Усилия Дилана Ларкина помогли выиграть золото Фото: Andrea Branca/Getty Images

Ещё в 2024-м Билл Герин прямо сказал: кто будет отлынивать от ЧМ, тот на Олимпиаду может не рассчитывать. В результате за два года Штаты проверили на турнирах большую группу будущих олимпиоников и потенциальных кандидатов. Особенно важным турнир был для тех, кто балансировал на грани попадания в сборную, и золото в Швеции во многом дало билет в Милан Тейджу Томпсону, Клейтону Келлеру и другим ребятам.

Мы писали, что победители предолимпийского ЧМ плохо заканчивают на Олимпиаде, однако для США, кажется, этот титул стал крайне важным с психологической точки зрения. С того самого Кубка мира – 1996 сборная почти 30 лет не выигрывала ни одного титула на взрослом уровне и прервала не только 92-летнюю серию на ЧМ, но и 29-летнюю серию без побед в принципе.

Конечно, найдётся читатель, который скажет, что мы подогнали всё это под исход турнира и без пары сейвов Хеллебайка всё было бы совсем иначе. Но олимпийское золото максимально логично именно с точки зрения того пути, который американский хоккей проделал за эти годы. Если нынешние тенденции продолжатся, то лет через 15-20 сборная США по хоккею может стать такой же силой, как и сборная страны по баскетболу.