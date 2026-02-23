Если уж проблемы появились в нашем фигурном катании, то чего тогда ждать от хоккея? А ведь кризис начался ещё до отстранения.

Олимпийский урок. Когда сборная России по хоккею вернётся, она не будет всех рвать

«Что будет ждать нашу хоккейную сборную, когда её вернут на международную арену?» — под конец Олимпиады в Италии именно этот вопрос, словно обухом, ударяет по голове. Однажды ведь наша национальная команда будет официально возвращена в «хоккейную семью», а это значит, что мы вновь сможем соревноваться с лучшими из лучших.

Однако после застилающей глаза радости от предвкушения этого события неизменно приходит страх. Страх того, как сборная России будет выглядеть на международной арене, в матчах с соперниками, которые всё это время соревновались друг с другом на высшем уровне.

Конечно, есть мнение, что мы, вернувшись, всех порвём. Оно соседствует с позицией, что будь наша команда на Олимпиаде — медали бы точно взяла, а там, глядишь, и за золото поборолась бы.

Но есть опасения, что на деле вышло бы совсем иначе. Вернувшись, сборная России не начнёт всех рвать. Это возвращение будет очень тяжёлым, словно выход из длительной комы. Происходящее на Олимпиаде это очень ярко подсветило.

Главные надежды российских болельщиков в Италии были связаны с фигуристами. Неудивительно — на крупных соревнованиях пьедестал на регулярной основе был если и не полностью, то преимущество российским. Особенно в женском ФК. На Олимпиаде в Сочи наша сборная выиграла пять медалей, включая три золота. В Пхёнчхане-2018 медалей было уже три — и всего одно золото. На предыдущих Играх в Пекине наша команда взяла шесть медалей, в том числе одно золото.

А на Олимпиаде в Милане, несмотря на то что у нас было всего два фигуриста — Пётр Гуменник и Аделия Петросян, — завоевать медали не получилось. И это довольно много говорит о состоянии нашего спорта прямо сейчас.

Аделия Петросян и Пётр Гуменник на ОИ-2026 Фото: РИА Новости

И Гуменник, и Петросян претендовали на высокие места. Оба завершили Игры шестыми. Впервые за 66 лет российские фигуристы на Олимпиаде остались без медалей.

Конечно, можно говорить, что наши спортсмены поехали в максимально усечённом составе, что их засудили, психологически задавили и всё в том же духе. Но мы же отправили наших лучших фигуристов. Раньше главные надежды российского фигурного катания полностью оправдывали ожидания, неизменно выигрывая золото. А в этот раз — без медалей.

Важная причина, по которой это произошло, — недостаток международного опыта. Было видно, что, например, Петросян слишком сильно волновалась перед прокатом — отсюда и обидное падение в самом начале программы. И если в случае с Гуменником можно что-то говорить о судействе, то Аделии дали довольно справедливые и, можно сказать, вполне лояльные баллы.

Будь в карьере 18-летней девушки больше опыта, скорее всего, она не волновалась бы так сильно — и, соответственно, не совершила бы такой ошибки.

Однако проблемы заключается не только в отсутствии важного международного опыта.

Впрочем, рассуждения о том, что и как можно было сделать, оставим специалистам по фигурному катанию. Сейчас же поговорим о том, какие выводы из выступления наших фигуристов необходимо извлечь управленцам российского хоккея.

Ведь рассуждать о причинах отстранения можно долго, но в конце концов мы вернёмся. И нужно прежде всего подумать о том, что делать, когда этот камбэк случится.

Первый вывод

Нужно принять тот факт, что возвращение будет болезненным.

Провести четыре (как минимум) года без нормальной международной практики — это фатально. Часть хоккеистов, которые будут в сборной, даже никогда не играли на международной арене. Если не считать матчей с Беларусью и Казахстаном, конечно. Но очевидно, что это не тот уровень.

А без подобного опыта спортсмены будут слишком сильно волноваться, ошибаться, и это неизбежно повлияет на результаты.

Тут впору упомянуть, что, в отличие от фигурного катания, в хоккее есть фактор, который номинально играет в пользу нашей сборной: часть хоккеистов имеют опыт выступления в НХЛ. Это не заменит игру на международном уровне, однако частично может визуально «прикрыть» недостаток соответствующего опыта. Потому что приходится играть с разными соперниками, на самом высоком клубном уровне, в разном стиле, на других скоростях.

Но даже так открывается важная проблема.

В российском хоккее всё реже появляются звёзды.

Евгений Малкин и Александр Овечкин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Немного статистики.

За прошедшие примерно 70-75% регулярки в нынешнем сезоне НХЛ:

26 россиян добрались до отметки в 20 очков. Из них: 11 игрокам — уже 30+ лет (42%), только семи — менее 25 лет (27%);

15 россиян набрали хотя бы 30 баллов. Из них восьми хоккеистам — 30+ (53%), всего один — младше 25 (7%);

в топ-10 только один россиянин младше 25 (10%), зато пяти уже исполнилось 30 (50%);

в топ-5 не исполнилось 30 только 25-летнему Андрею Свечникову и 28-летнему Кириллу Капризову (40%).

Прежде чем перейти к выводам, сделаем оговорку: в рамках этого мини-исследования мы считаем молодыми хоккеистами тех, кому ещё не исполнилось 25. С 25 (включительно) до 30 (не включительно) — взрослые хоккеисты; 30+ — опытные игроки/ветераны. Помимо этого, результат в 20 очков принимается нами как нижняя планка среднего показателя, но совершенно не соответствует статусу звёздного хоккеиста. Принимая во внимание все нюансы, под звёздными показателями мы будем иметь в виду любые в рамках топ-10 лучших российских бомбардиров.

Теперь перейдём к некоторым выводам. Статистика хорошо подсвечивает несколько важных тенденций.

1. Набрать 20 и даже 30 очков за почти три четверти сезона — это совершенно не звёздный показатель. Довольно средний, скажем так, базовый уровень. В этой области у нас есть и молодёжь, и крепкие середнячки постарше.

2. Чем ближе к хорошим/звёздным показателям, тем больше уже опытных хоккеистов и ветеранов. Конечно, в этом есть логика: чем игрок старше, тем он опытнее и, соответственно, успешнее. Но факт, что в топ-15 всего один хоккеист моложе 25, а больше половины — старше 30, очень настораживает. Это означает, что молодых российских звёзд в НХЛ сейчас толком и нет. Есть те, чей потенциал оценивается как звёздный, но прямо сейчас они не реализуют его.

3. На лидирующих позициях у нас сейчас всё те же хоккеисты, что были ещё 5+ лет назад: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Никита Кучеров. Из звёздных игроков за это время в НХЛ случилось пополнение только в лице Кирилла Капризова, однако нападающий приехал в лигу уже состоявшимся хоккеистом, полноценной звездой, олимпийским чемпионом (и на тех Играх он был на первых ролях). То есть по сути за это время новых звёзд — не потенциальных, а реальных — у нас не появилось.

К последнему выводу потребуется привести ещё немного статистики. Возьмём прошлый сезон и вспомним сезон-2018/2019 — самый близкий к нам из числа тех, когда сборную России ещё не отстранили, а регулярка в НХЛ не сокращалась из-за коронавируса.

Сезон 2018/2019 2024/2025 2025/2026… Игроки с 20+ очками 18 27 26 Игроки с 20+ очками в возрасте до 25 (не включительно) 6 (33%) 7 (26%) 7 (27%) Игроки с 20+ очками в возрасте 30+ 5 (28%) 9 (33%) 11 (42%) Игроки из топ-15 в возрасте до 25 (не включительно) 3 (20%) 5 (33%) 1 (7%) Игроки из топ-15 в возрасте 30+ 5 (33%) 6 (40%) 8 (53%) Игроки из топ-10 в возрасте до 25 (не включительно) 2 (20%) 3 (30%) 1 (10%) Игроки из топ-10 в возрасте 30+ 3 (30%) 3 (30%) 5 (50%) Игроки из топ-5 в возрасте до 25 (не включительно) 0 (0%) 2 (40%) 0 (0%) Игроки из топ-5 в возрасте 30+ 3 (60%) 3 (60%) 3 (60%)

Таблица 1: сравнение лучших российских бомбардиров в сезонах-2018/2019 и сезоне-2024/2025, а также в незавершённом сезоне-2025/2026

Теперь — несколько пояснений.

Сезон-2018/2019

18 хоккеистов набрали 20+ очков. Из них — только пяти исполнилось 30 (28%), шести было меньше 25 не включительно (33%);

в топ-15 (14 набрали 30+ очков, но для полноты картины взяли ещё Дмитрия Орлова, который записал в свой актив 29 баллов): всё те же пять игроков 30+ (33%), троим меньше 25 (20%);

в топ-10 всего три хоккеиста за 30 лет (30%), двоим нет 25 (20%);

в топ-5 троим 30+ (60%), остальные — 25-летний Кучеров и 27-летний Панарин.

Сезон-2024/2025

из семи человек с 20+ очками в возрасте до 25 (не включительно) пяти игрокам было уже 24, то есть они уже находились на грани;

из девяти хоккеистов с 20+ баллами в возрасте 30+ пяти было уже 29 — они также были на грани;

среди игроков из топ-15 в возрасте до 25 (не включительно) четырём было уже 24, лишь одному — 20.

Из очевидного: среднее количество российских хоккеистов, которые достигли средних показателей (то есть 20 очков), увеличилось, причём ветеранов стало больше, чем молодых. В остальном статистика по молодёжи номинально лучше в сезоне-2024/2025, но на деле эти показатели скрывают в себе ещё одну проблему. Её можно выявить, если сравнить предыдущий сезон с нынешним. Конечно, текущая регулярка ещё не завершена, однако глобальных перемен за оставшуюся четверть чемпионата не предвидится, а результаты уже довольно показательны.

Практически по каждому показателю заметны критический рост числа ветеранов и сокращение числа молодых. Отметим, что отчасти позитивная статистика чемпионата-2024/2025 связана с тем, что тогда уже было много хоккеистов, которые оказались на рубеже возрастных границ.

Кириллу Марченко и Павлу Дорофееву в прошлом сезоне было по 24 года Фото: Getty Images

Особенно стоит подсветить, что среди звёздных хоккеистов (то есть из топ-10) повысилось число ветеранов (на 20%) и при этом сократилось количество молодых (на 10%). Среди 15 лучших бомбардиров сезона-2025/2026 на данный момент всего один игрок младше 25. Ещё в прошлом сезоне таких было пять.

К схожим наблюдениям можно прийти, если сравнить статистику сезона-2018/2019 с текущим. Тенденции очевидны.

Это всё приводит нас к следующему выводу.

Второй вывод

Необходимо осознать, что в нашем хоккее есть серьёзные проблемы.

Можно сколь угодно долго говорить о внешних врагах и непростой ситуации, но факты свидетельствуют о том, что проблемы в российском хоккее начались ещё задолго до нынешних событий и серьёзных санкций.

Про звёзд мы уже начали разговор. За успехами наших топ-хоккеистов теряется из виду, что за последние годы у нас появилось всего несколько настоящих талантов, которые отправились в лучшую лигу мира, — Иван Демидов, Матвей Мичков и Александр Никишин. При этом на данный момент нападающий «Филадельфии», в отличие от бывших одноклубников по СКА, не оправдывает своего статуса. Остальным же ещё нужно время, чтобы закрепиться в статусе действующих звёзд, а не просто талантливых проспектов.

Тем не менее эти парни — продукт российского хоккея ещё до начала последних событий, на которые привыкли ссылаться. Как и звёзды уровня КХЛ вроде Егора Сурина и Александра Жаровского — хотя конкретно им ещё предстоит доказать свой настоящий потенциал.

Егору Сурину и Александру Жаровскому по 19 лет Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»/Getty Images

То есть наш хоккей ещё до международного бана стал производить меньше талантов. Сейчас же, в условиях ограничений, их станет ещё меньше, поскольку на спорт выделяется всё меньше средств. А те, кто будет появляться, не сумеют получить столь необходимый опыт игры на международном уровне, из-за чего возвращение окажется ещё болезненнее и сложнее.

Что это означает в контексте сборной? Представители КХЛ, скорее всего, не будут конкурентоспособны на высочайшем уровне, большинство нынешних звёзд НХЛ уже сойдут со сцены, а равноценных замен им из числа молодёжи на данный момент, как видно из статистики, практически нет. Это предвещает понижение общего уровня сборной. Плюс не забываем про отсутствие большого международного опыта у большинства игроков, что также скажется на результатах.

Возвращаясь к разговору о звёздах, приходится отмечать: всё чётче проявляются проблемы с подготовкой хоккеистов. Если и не комплексно, то как минимум на нескольких позициях.

Так, сейчас в НХЛ есть всего восемь российских защитников достаточного уровня, чтобы конкурировать на международной арене. За ними — пропасть. В КХЛ тоже не видится кого-то, кто мог бы сменить этих парней или хотя бы навязать им конкуренцию.

Кроме того, практически нет атакующих защитников. В прошлом сезоне только Михаил Сергачёв пересёк отсечку в 35 очков в регулярке. До отметки в 30 баллов добрались ещё Иван Проворов и Владислав Гавриков. Больше — никто. И вообще никто, кроме Сергачёва, не смог забить хотя бы восемь голов. У Михаила, к слову, было аж 15 — отрыв колоссальный.

В нынешнем сезоне всё движется к такому же итогу. У Сергачёва 38 очков, а ближе всего к нему подобрался только Орлов — всего 23 балла.

Но главная проблема — центральные нападающие.

На данный момент в НХЛ есть всего один действительно топовый российский центр — Евгений Малкин. Но ему в этом году исполнится 40 лет! А за его спиной — никого. Из пяти полноценных российских центрфорвардов, помимо Джино, только один в нынешнем сезоне добрался до отметки в… 20 очков! Это Марат Хуснутдинов из «Бостона», на его счету 26 (12+14) баллов в 52 матчах.

Это катастрофическая ситуация для страны, которая порождала таких центров, как Сергей Фёдоров, Павел Дацюк, Алексей Яшин и другие.

А теперь вернёмся к аргументу о том, что проблемы начались уже давно. Об этом говорит не только снижение числа российских звёзд в НХЛ, но и результат на международной арене до бана.

Ещё до отстранения дела становились всё хуже. На чемпионатах мира последнее золото датировано далёким 2014 годом — после этого сборная России сыграла на шести ЧМ, но на каждом осталась без чемпионства. Это самый длительный период без побед после застоя в 15 лет с Мюнхена-1993 по Квебек-2008. Да, были медали других проб, но для сборной, которая позиционирует себя как топовая, шесть лет без чемпионств — крайне неудачный и о многом говорящий результат.

Илья Ковальчук в финале ЧМ-2008 Фото: Elsa/Getty Images

В этот же период российская команда выиграла золото Олимпиады-2018, однако её состав был на голову сильнее, чем у соперников, ибо НХЛ не участвовала в Играх, а КХЛ являлась удобной площадкой для создания конкурентоспособной сборной — в первую очередь российской.

Более того, через четыре года, в Пекине-2022, были такие же условиях, однако уже даже так сборная не смогла выиграть ОИ.

Так что нужно взглянуть в лицо правде и принять: кризис в нашем хоккее начался уже давно. Но что дальше?

Итоги

Сейчас у российской сборной возникают проблемы в фигурном катании, где до отстранения с точки зрения результатов всё было отлично. Причём связано это не только с отстранением, насколько можно судить по аналитическим материалам российских коллег, разбирающихся в фигурном катании. Но если регресс настиг даже такой успешный для России вид спорта, то чего тогда ждать от хоккея, где кризис наметился ещё раньше? Страшно представить.

Что ж, это не повод бояться.

И в то же время мы не должны бить кулаком в грудь, продолжая упрямо заявлять, что всех порвём, как только вернёмся.

Нужно подготовиться к возвращению. С умом. Сейчас, пока сборная России всё ещё отстранена, нужно начать с азов. Найти пробелы в подготовке молодых спортсменов, понять, почему эти пробелы появляются и как с ними справляться. Отбросить горделивую спесь, произрастающую из комплексов глобального масштаба, и осознать реальный уровень нашего хоккея.

И наконец начать решать реальные проблемы, которые давненько накопились. Причём накопились не из-за каких-то внешних врагов, а из-за попустительства тех, кто должен был следить за состоянием нашего спорта.

Иначе в погонях за неведомыми внешними и внутренними врагами, из-за слепой гордости и постоянных апелляций к нынешней ситуации, которая, однако, почему-то не мешает кому-то жить счастливо и богато, мы прикончим ещё один спорт в нашей стране. Своими же руками.

Только вот на один вопрос всё никак не находится ответа: почему же при, казалось бы, очевидном падении результатов ещё до отстранения никто и не подумал начал решать накопившиеся проблемы?

