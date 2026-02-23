Скидки
Результаты матчей КХЛ 23 февраля, обзоры, видео, турнирная таблица КХЛ, расписание игр на 24 февраля 2026

В Сочи не смогли доиграть матч, «Торпедо» опять слабее Минска. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 23 февраля 2026 года
Комментарии
«Трактор» дожал «Ладу» на домашнем льду.

23 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялись две игры. Коротко подводим итоги каждой встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2026, понедельник. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Таймазов (Сетдиков) – 02:15 (5x5)     1:1 Чайковски (Кравцов, Джиошвили) – 20:42 (5x5)     2:1 Рыкманов (Горюнов-Рольгизер, Дронов) – 29:11 (5x5)     2:2 Граовац (Юрчо, Уильямс) – 54:07 (5x5)     3:2 Светлаков (Коршков) – 58:31 (5x5)     4:2 Кадейкин (Коршков) – 59:00 (5x5)    

На третьей минуте защитник «Лады» Арсен Таймазов забил первый гол. На 21-й минуте защитник «Трактора» Михал Чайковски сравнял счёт. На 30-й минуте нападающий Алексей Рыкманов вывел челябинцев вперёд. На 55-й минуте форвард тольяттинцев Тайлер Граовац восстановил равенство в счёте. На 58-й минуте нападающий Андрей Светлаков вывел хозяев вперёд. На последней минуте форвард Александр Кадейкин забросил четвёртую шайбу в ворота гостей, установив окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Остановлен
0 : 0
ЦСКА
Москва

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и московским ЦСКА был прерван, болельщиков призвали эвакуироваться с трибун. «Внимание! Угроза БПЛА. Просим всех незамедлительно проследовать в укрытие», – объявил диктор по стадиону, после чего зрители покинули трибуны.

Ранее начало встречи было перенесено с 17:00 мск на 18:15 из-за угрозы атаки БПЛА. Команды успели сыграть один период, в котором не открыли счёт. «В связи с повторным объявлением на территории Сириуса и Сочи режима атаки БПЛА было принято решение о том, что матч №643 ХК «Сочи» — ЦСКА не будет продолжен. Лига дополнительно проинформирует о решении по матчу», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Летунов (Варлаков) – 14:44 (5x5)     1:1 Бориков (Спунер, Мороз) – 23:56 (5x4)     2:1 Муханов – 25:28 (5x5)     2:2 Лимож (Энас, Хэмилтон) – 32:11 (5x5)     2:3 Усов (Хэмилтон, Улле) – 33:32 (5x5)     3:3 Атанасов (Нарделла) – 36:36 (5x5)     3:4 Энас (Лимож, Спунер) – 37:07 (5x5)    

На 14-й минуте нападающий «Торпедо» Максим Летунов забил первый гол. На 24-й минуте форвард «Динамо» Егор Бориков сравнял счёт. На 26-й минуте нападающий Тимур Муханов вывел нижегородцев вперёд. На 33-й минуте форвард минчан Алекс Лимож восстановил равенство в счёте.

На 34-й минуте нападающий Илья Усов вывел гостей вперёд. На 37-й минуте форвард хозяев Василий Атанасов вновь сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий Сэм Энас вывел белорусский клуб вперёд, установив окончательный счёт — 4:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 24 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Северсталь
Череповец
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Авангард
Омск
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Динамо М
Москва
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Адмирал
Владивосток
