В Сочи не смогли доиграть матч, «Торпедо» опять слабее Минска. Итоги дня в КХЛ

23 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялись две игры. Коротко подводим итоги каждой встречи.
На третьей минуте защитник «Лады» Арсен Таймазов забил первый гол. На 21-й минуте защитник «Трактора» Михал Чайковски сравнял счёт. На 30-й минуте нападающий Алексей Рыкманов вывел челябинцев вперёд. На 55-й минуте форвард тольяттинцев Тайлер Граовац восстановил равенство в счёте. На 58-й минуте нападающий Андрей Светлаков вывел хозяев вперёд. На последней минуте форвард Александр Кадейкин забросил четвёртую шайбу в ворота гостей, установив окончательный счёт — 4:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и московским ЦСКА был прерван, болельщиков призвали эвакуироваться с трибун. «Внимание! Угроза БПЛА. Просим всех незамедлительно проследовать в укрытие», – объявил диктор по стадиону, после чего зрители покинули трибуны.
Ранее начало встречи было перенесено с 17:00 мск на 18:15 из-за угрозы атаки БПЛА. Команды успели сыграть один период, в котором не открыли счёт. «В связи с повторным объявлением на территории Сириуса и Сочи режима атаки БПЛА было принято решение о том, что матч №643 ХК «Сочи» — ЦСКА не будет продолжен. Лига дополнительно проинформирует о решении по матчу», — сообщили в пресс-службе КХЛ.
На 14-й минуте нападающий «Торпедо» Максим Летунов забил первый гол. На 24-й минуте форвард «Динамо» Егор Бориков сравнял счёт. На 26-й минуте нападающий Тимур Муханов вывел нижегородцев вперёд. На 33-й минуте форвард минчан Алекс Лимож восстановил равенство в счёте.
На 34-й минуте нападающий Илья Усов вывел гостей вперёд. На 37-й минуте форвард хозяев Василий Атанасов вновь сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий Сэм Энас вывел белорусский клуб вперёд, установив окончательный счёт — 4:3.
Матчи 24 февраля
