Лучшие игроки мира, парни из КХЛ, высокая результативность, сенсации по ходу всего турнира и грандиозный финал — было реально всё.

Олимпиада в Милане удалась! Любители хоккея получили всё, о чём только могли мечтать

Это была первая за 12 лет Олимпиада с участием Национальной хоккейной лиги, настоящий турнир лучших из лучших, по крайней мере, в сравнении с последними двумя Играми. Оправдала ли она ожидания?

Можно с уверенностью сказать: да. Мы увидели ряд интересных сюжетов, зажигательный хоккей и драматичную развязку. Не обошлось, конечно, без своих проблем, но в целом турнир оставил после себя приятнейшие впечатления.

Чем же он запомнился?

Лучшие из лучших на льду

Да, на Олимпиаде не было российских хоккеистов, что печально, однако при этом общий уровень в сравнении с двумя предыдущими турнирами возрос в несколько раз.

Сидни Кросби, Остон Мэттьюс, Коннор Макдэвид, Себастьян Ахо, Куинн Хьюз, Эрик Карлссон, Леон Драйзайтль, Натан Маккиннон, Роман Йози… Увидеть их и многих других на льду в составах своих сборных — дорогого стоит. Настоящее хоккейное пиршество, хоккейная «витрина».

Сидни Кросби и Коннор Макдэвид Фото: Xavier Laine/Getty Images

А главное — игроки доказывали свой уровень на льду.

Не у всех получилось провести ровный и удачный турнир, но это тот случай, когда было приятно просто увидеть парней в джерси своих сборных в матчах с соперниками такого же уровня.

А тренерский штаб сборной Канады пошёл и того дальше, составив звено, которое мечтали увидеть: Коннор Макдэвид — Натан Маккиннон — Маклин Селебрини.

Так что в плане звёзд и высокого уровня игры Олимпиада вполне оправдала ожидания. Увидеть всех этих хоккеистов на одном турнире, в битвах друг против друга — это исполнение мечты любого человека, который любит хоккей.

А ведь это всё ещё отразилось и на самой игре.

Яркая игра

Олимпийские игры — 2026 подарили яркую и красивую игру, что отражается в статистике.

За последние пять ОИ — то есть с 2010 года — именно в Италии была зафиксирована самая высокая средняя результативность.

Олимпиада Среднее количество голов Ванкувер-2010 6 Сочи-2014 4,7 Пхёнчхан-2018 5,1 Пекин-2022 5,1 Милан-2026 6,3

Помимо этого, приятно удивила посещаемость. Да, арены не заполнялись на 100%, но средние показатели всё равно стали одними из лучших за последние 16 лет. Что примечательно, заполняемость обоих миланских стадионов в процентном соотношении оказалась даже выше, чем в сочинской «Шайбе»!

Стадион Олимпиада Вместимость Средняя заполняемость Заполняемость в % «Роджерс-Арена» Ванкувер-2010 18 910 17 197 90,9 «Ю-Би-Си Тандербёрд-Арена» Ванкувер-2010 7200 5455 75,8 «Большой» Сочи-2014 12 000 9396 78,3 «Шайба» Сочи-2014 7000 4155 59,4 «Каннын-центр» Пхёнчхан-2018 10 000 5002 50 «Квандон-центр» Пхёнчхан-2018 6000 3163 52,7 «Национальный»* Пекин-2022 20 000 972 4,9 «Укэсун Спортс-центр»* Пекин-2022 14 614 687 4,7 «Арена Санта-Джулия» Милан-2026 16 000 11 051 69,1 «Ро-Арена» Милан-2026 5700 3818 67

* в связи с пандемией коронавируса действовали ограничения

Турнир вызывал интерес и оправдал его с точки зрения результативности. Более того, эта высокая результативность сложилась не благодаря разгромам. Сразу девять матчей из 30 завершились с разницей в один гол — почти треть, ещё три — с разницей в две шайбы, шесть — в три. Да и разгромов — а в хоккее они начинаются с разницы в пять голов — было не так много, всего четыре.

Так что справедливо говорить о немалом количестве близких матчей.

Сенсации и удивления

Турнир подарил ряд довольно занимательных сенсаций. Конечно, если смотреть исключительно на результаты, то покажется, что всё было в целом ожидаемо, и доля правды в этом есть: по факту практически во всех матчах побеждал фаворит.

Но на деле в большинстве встреч была в основном равная игра, а андердоги и аутсайдеры навязывали ожесточённую борьбу своим соперникам. Чего только стоят первые два матча сборной Италии на турнире. К середине встречи со Швецией хозяева сенсационно играли вничью, да и потом потрепали нервы «Тре Крунур», причём настолько, что после матча было ощущение, словно скандинавские звёзды проиграли. У Словакии хозяева турнира и вовсе едва не отобрали очки.

Сборная Италии против шведов Фото: Bruce Bennett/Getty Images

То же самое можно сказать и о других сборных на Олимпиаде. Латвия удивила и вполне могла транзитом через удобного соперника пройти в четвертьфинал, если бы не фатальная ошибка в последнем матче группового этапа. Дания, хоть мастерства явно не хватало, поразила скоростью игрового мышления — датчане даже были близки к тому, чтобы выбить Чехию!

Было много и других удивлений, однако главным стала сборная Словакии. «Рыцари» выиграли группу со Швецией и с Финляндией, грохнув Суоми в стартовой встрече турнира и в итоге шагнув напрямую в четвертьфинал, затем спокойно разобрались с Германией и даже в игре за третье место вполне могли побороться — команда посыпалась только после удаления Адама Ружички. Однако это не отменяет того факта, что словаки сотворили настоящее чудо, добравшись до медального матча. Ведь до старта Олимпиады в них практически никто не верил.

Так что на турнире было на что посмотреть, были и неожиданности, близкие матчи и, скажем так, шаговая доступность сенсационных исходов.

Тем не менее главная сенсация случилась в финале…

Грандиозный финал

Хоть это и звучит заезженно, но ведь на самом деле решающий матч стал украшением турнира. Мы уже многое говорили о финале, поэтому просто подчеркнём: встреча за золото подарила нам, возможно, лучший хоккейный экспириенс, который вообще можно получить. Лучшие из лучших столкнулись друг с другом и не стали закрываться, а, наоборот, подарили яркую игру, которая навсегда войдёт в историю хоккея.

И тем примечательнее, что завершился матч довольно неожиданной победой сборной США. Казалось, что такую Канаду — полную звёзд и живых легенд — нельзя сломить.

Американцы показали, что можно. И это также добавило своей остринки Олимпиаде.

Странное судейство

Турнир, впрочем, запомнился не только позитивными моментами.

Одним из главных вопросов, которые вызывали споры, стало судейство. Нередко отмечалось непоследовательное поведение арбитров от матча к матчу — в начале Олимпиады рефери старались особо не свистеть нарушения, а по ходу турнира стали относиться к хоккеистам значительно жёстче.

Помимо этого, были очевидные ошибки, которые едва не привели к серьёзным скандалам.

Прежде всего это касается матча группового этапа между Швейцарией и Чехией, где судьи не заметили нарушение численного состава со стороны «крестоносцев» при победном голе в овертайме. Исход этой встречи повлиял на итоговое положение сборных, хотя, конечно, в четвертьфинале это не помогло ни первым, ни вторым.

Самой же явной и вопиющей ошибкой стал эпизод в четвертьфинальной встрече между канадцами и всё теми же чехами. В середине третьего периода подопечные Радима Рулика вышли вперёд, забив «кленовым» третий гол. И всё бы ничего, да вот только в этот момент на площадке находилось сразу шесть чехов — и этого, кажется, никто не заметил! Причём это не было неудачной сменой — в моменте буквально все шесть полевых игроков принимали непосредственное участие в матче.

Благо сборная Канады сумела отыграться и в итоге одержала победу, и ошибка судей вроде как и не повлияла на результат. Этот момент и так привёл к скандалу, а ведь мог и вовсе стать одним из главных судейских провалов в истории Олимпиад.

Были и другие спорные моменты. Правда, к ним чуть меньше претензий. Например, шесть дискуссионных эпизодов в матче между Италией и Словакией (справедливости ради, судьи сработали довольно хорошо) или ряд инцидентов вокруг победной шайбы сборной Канады в полуфинале с Финляндией. Представители Суоми были недовольны судейством и поведением Маккиннона, который «дорисовал» удар в лицо от Нико Микколы, но и тут, пожалуй, всё было по букве закона.

Поддержка наших парней из КХЛ

Несмотря на отсутствие сборной России на турнире, в нашей стране нашли кого поддержать. Благодаря троим хоккеистам из КХЛ часть фанатов болела за Словакию как за своих. И это на самом деле удивительный — и определённо позитивный — знак.

Мартин Гернат из «Локомотива» набирал важные очки и был лидером обороны, Адам Ружичка из «Спартака» стал основным центром сборной, а Адам Лишка из «Северстали» брал на себя черновую работу и успешно справлялся с ней. Этими парнями точно гордятся не только в Словакии.

Адам Ружичка и Мартин Гернат Фото: Petr David Josek/AP Photo/ТАСС

Как минимум в Екатеринбурге поддерживали ещё одного представителя КХЛ — Стефана Да Косту, который принял участие в Играх в составе сборной Франции.

А ведь ещё был, например, 40-летний Роман Червенка. Бывший нападающий «Авангарда» и СКА был капитаном сборной Чехии и в итоге стал одним из её лучших бомбардиров на турнире, набрав 5 (2+3) очков в пяти матчах. Его выступление стало одним из сюрпризов Олимпиады.

В общем, отсутствие российской команды, конечно, ощущалось, но отечественному болельщику было за кого поболеть.

***

В итоге мы получили потрясающий турнир, который порадовал всем, чем только мог — топовыми матчами, напряжённой, но яркой игрой, неожиданными результатами и высокой результативностью. Зрители сумели насладиться выступлениями лучших хоккеистов мира и битвами звёзд.

Так что можно заключить: Олимпиада удалась. Милан, спасибо за это зрелище!