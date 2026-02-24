«Флорида» спасёт сезон, россияне заберут три индивидуальных приза? Оставшиеся интриги НХЛ

До возобновления регулярного сезона НХЛ осталось меньше двух суток. Помимо предстоящего итогового распределения мест, на которое у команд осталось примерно по 25-26 матчей, интриг в заключительной части чемпионата хватает. О них и поговорим в этом материале.

«Баффало», «Детройт» и засуха без плей-офф

Сразу два клуба в конце регулярки могут отметить большие юбилеи, которые, на самом деле, отмечать им не очень-то и хотелось бы. «Сэйбрз» и «Ред Уингз» не радовали своих болельщиков встречами за Кубок Стэнли уже очень давно – и если у «крыльев» на носу находится только 10-летие без постсезонных матчей, то «клинки» рискуют пролететь мимо плей-офф в 15-й раз подряд.

Чтобы вы понимали масштаб трагедии – за это время в лиге появились два клуба, при этом оба уже успели попасть в список 16 лучших, а один даже поднял над головой самый желанный клубный трофей в этом виде спорта.

Сейчас и «Баффало», и «Детройт» находятся в неплохих позициях, чтобы наконец-то прервать свои затяжные засухи – команды занимают соответственно четвёртое и третье места в Атлантическом дивизоне и борются с «Монреалем» за попадание в основную тройку: если лидерство «Тампы» с большой долей вероятности останется непоколебимым, то за вторую и третью путёвку от Атлантики борьба ожидается нешуточной.

Игроки «Баффало» празднуют гол Фото: Al Bello/Getty Images

Но даже у того коллектива, который окажется вне топ-3 дивизиона, будут хорошие шансы получить уайлд-кард от Востока – эти места сейчас занимают «Баффало» и «Бостон», а отрыв «Сэйбрз» от ближайшего преследователя из Столичного дивизиона составляет пять очков. Хотя у «Коламбуса» и есть матч в запасе.

Впрочем, в первую очередь всё зависит от самих «клинков» и «крыльев» – до конца сезона им осталось встретиться всего один раз, поэтому основная часть их борьбы друг с другом и «Канадиенс» будет заочной.

Панарин и «Лос-Анджелес»

Старое предание гласит, что Кубок Стэнли без встречи «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса» в первом раунде будет неполноценным. С 2022 года ни один розыгрыш плей-офф не обходился без этого противостояния, и каждый раз «нефтяники» оказывались сильнее. «Короли» уже переманили себе экс-генменеджера «Ойлерз» Кена Холланда и нескольких хоккеистов, которые выбивали их из борьбы за чемпионский титул, но пятую подряд встречу со своими обидчиками ещё не гарантировали.

«Кингз» пока что находятся вне кубковой восьмёрки на Западе, однако для очередного рандеву с «Эдмонтоном» уайлд-кард им будет недостаточно – канадцы вряд ли заберут первое место в Тихоокеанском дивизионе, поэтому Джиму Хиллеру и его подопечным необходимо забираться в топ-3 этого самого дивизиона.

Задачка эта тоже будет не из лёгких, потому что место в плей-офф не гарантировано даже «нефтяникам» – по потерянным очкам их опережают «Сиэтл» и «Анахайм», при этом не стоит забывать и про «Сан-Хосе», который при помощи Маклина Селебрини рассчитывает на первую за семь лет кубковую весну. Да и от Столичного дивизиона претендент на уайлд-кард тоже имеется – «Нэшвилл» внезапно вспомнил, что тоже обладает некоторыми амбициями.

Икс-фактором в борьбе за попадание в восьмёрку лучших на Западе для «королей» может стать Артемий Панарин. Да, это не тот игрок, который будет в одиночку тащить свою команду наверх, но в «Лос-Анджелесе» этого и не требуется. А вот дополнительный козырь в рукаве Хиллеру был очень необходим – и вот здесь россиянин может очень пригодиться.

Приобретение Панарина на фоне травмы Кевина Фиалы на Олимпиаде стало особенно своевременным. При этом Артемий, без сомнения, является хоккеистом более высокого калибра, который помогает партнёрам вокруг себя становиться лучше – про Фиалу такого же сказать не получится.

Отставание «Кингз» от зоны плей-офф совсем небольшое – вопрос в том, успеют ли Панарин и остальные игроки команды найти общий язык за короткий срок. Олимпийская пауза должна была в этом помочь, а больше времени у калифорнийцев практически не будет, потому что результат нужен здесь и сейчас. Всё-таки проводить Анже Копитара на пенсию нужно красиво – окончание сезона после 82 матчей регулярки этому не поспособствует.

«Флорида» и чемпионские амбиции

За 25 встреч до конца регулярки действующие чемпионы замыкают таблицу Атлантического дивизиона и всего на две строчки опережают последнюю команду Востока. Сезон «Флориде» очень сильно портят травмы – это касается не только Александра Баркова и Мэттью Ткачука, но и многих других хоккеистов, которые вылетали из строя по ходу чемпионата.

О чём вообще говорить, если в последнем матче до паузы третью пару обороны «пантер» составляли Донован Себранго и Микулаш Говорка – два 24-летних хоккеиста, чей совокупный опыт в НХЛ после разгрома в Тампе составил 22 матча.

Расставаться с надеждами на третье чемпионство подряд «Пантерз» едва ли планируют – от зоны уайлд-кард и одновременно пятого места в дивизионе их отделяют только восемь очков. Отрыв не самый огромный, особенно с учётом того, что 10 из оставшихся 25 встреч подопечные Пола Мориса проведут с ближайшими конкурентами по Атлантике.

Многое зависит от того, в какой форме и каком настроении вернутся игроки, принимавшие участие в Олимпийских играх. «Флорида» отправила туда 10 хоккеистов – больше, чем любой другой клуб НХЛ. И один из них – Мэттью Ткачук – вернулся домой с золотом. Его заряженность на оставшуюся часть сезона может оказать серьёзное влияние на всю команду – это несомненный лидер «пантер» как на льду, так и в раздевалке.

Не торопитесь списывать двукратных обладателей Кубка Стэнли со счетов – с таким опытом, каким обладает «Флорида», практически ни одна команда, находящаяся выше, не может быть уверена, что завтра уже она не окажется в роли догоняющей.

Демидов и «Колдер»

Серьёзная борьба развернётся не только между командами, но и между игроками – за индивидуальные награды. И у России есть сразу претенденты как минимум на три больших личных приза по итогам сезона.

В прошлой регулярке Матвею Мичкову так и не удалось навязать конкуренцию Лэйну Хатсону, который был признан лучшим новичком сезона. Более того, форварда «Филадельфии» не оказалось даже в тройке претендентов – хотя до начала того сезона его место там не подлежало сомнению.

Иван Демидов в первом полноценном сезоне за океаном не получает большого количества игрового времени, как его главные конкуренты Беккетт Сеннеке и Мэттью Шефер, однако это не мешает ему лидировать в гонке бомбардиров среди новичков: форварда «Анахайма» он опережает на два результативных действия, а защитника «Айлендерс» – уже на семь.

Иван Демидов Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Итоговое решение предстоит принимать североамериканским журналистом, и их симпатии всё равно преимущественно находятся на стороне Шефера. Нельзя отрицать, что 18-летний защитник, проводящий на льду по 24 минуты за матч — явление довольно редкое, но и говорить, что влияние Демидова на «Монреаль» в разы меньше, чем у первого номера прошедшего драфта, как это делают заокеанские коллеги, тоже неправильно.

Благодаря Ивану Мартен Сан-Луи получил возможность построить второе полноценное звено атаки – если в предыдущем сезоне всё нападение «Канадиенс» держалось на трио Кофилд – Судзуки – Слафковски, то теперь на месте словака оказался удачно подобранный с драфта отказов Александр Тексье, а сам Юрай вместе с Демидовым и Оливером Капаненом сформировал ещё одну мощную тройку, которая помогает «Хабс» куда более уверенно претендовать на попадание в плей-офф, нежели год назад.

Тот факт, что россиянин в условиях ограниченного игрового времени (в среднем на две минуты меньше, чем у Сеннеке, и на восемь с половиной, чем у Шефера) занимает первое место среди бомбардиров-дебютантов, тоже должен идти ему в плюс. Но не стоит забывать и про кандидата среди вратарей – Йеспер Валльстедт, как и Дастин Вольф в прошлом сезоне, тоже может вклиниться в борьбу за «Колдер».

Василевский, Сорокин (и Шестёркин?) и «Везина»

После ужасного начала сезона, апогеем которого стал матч с «Рейнджерс», в котором он пропустил пять шайб с 13 бросков, Василевский был практически невероятен. Настолько, что к олимпийской паузе он подошёл в качестве лидера лиги по коэффициенту надёжности (2.11) и второго вратаря по проценту отражённых бросков (92%). Хотя незначительно опережающий его по последнему показателю Дэвин Кули (92,1%) провёл на 18 встреч меньше.

Первую и последнюю «Везину» Андрей завоевал в 2019 году, однако ещё четыре раза он попадал в тройку лучших голкиперов сезона. Последний раз это произошло год назад, но тогда ему не удалось опередить в голосовании Коннора Хеллебайка. Сейчас же есть все шансы прервать гегемонию американского вратаря – хотя бы потому, что тот выходит на финальную часть регулярки с показателями 90% отражённых бросков, коэффициентом полезности 2,79 и нулём в графе «сухие» матчи».

Возможно, и на этот раз Василевский останется без приза лучшему голкиперу лиги, поскольку на него всерьёз претендует его соотечественник Илья Сорокин. Страж ворот «Айлендерс» демонстрирует не такие высокие основные показатели (91,6% ОБ, 2,44 КН), как его коллега из «Тампы», но при этом превосходит его по продвинутой статистике – MoneyPuck даёт Сорокину 27,8 GSAx (первое место), в то время как Василевский отразил 21,1 гола свыше ожидаемого (второй). И, конечно, шат-ауты – их у Ильи целых шесть, то есть на четыре больше, чем у Андрея.

Любопытно, что за место в тройке может побороться и Игорь Шестёркин. Голкипер «Рейнджерс» не играл с начала января, но успел провести 34 матча (у Василевского – 37, у Сорокина – 35), в которых тоже был на высоте – 91,3% ОБ, 2,45 КН, один «сухарь» и 15,5 GSAx. Со скидкой на уровень его команды («успехи» «копов» без Игоря вы наверняка видели) Шестёркин проводит практически элитный сезон – если он сохранит ту же форму после травмы, то его попадание в финальное трио будет более чем оправданным.

Но и у него, как и у Василевского, своя «Везина» уже есть. А вот Сорокин пока до этого приза не добрался. Может, в этот раз получится?

Илья Сорокин Фото: Derek Cain/Getty Images

Кучеров и «Арт Росс»

Просто статистика с начала 2026 года – с 1 января Никита набрал 40 очков в 16 (!!!) матчах. В среднем это 2,5 очка за игру. У ближайшего преследователя Кучерова Марка Стоуна – 29 результативных действий. Но в 19 встречах.

Основную борьбу за звание лучшего бомбардира регулярного сезона лидер «Тампы», конечно, ведёт не со Стоуном, а с двумя уже привычными конкурентами – Коннором Макдэвидом, который прямо сейчас возглавляет общую таблицу, и Натаном Маккинноном. Поэтому необходимо узнать, как идут дела у них.

Отвечаем: Коннор провёл 17 матчей с 26 очками, Натан – 16 с 23. Статистика элитная, но Кучеров в этом календарном году находится на отдельном уровне – космическом, запредельном. Даже спустя столько лет демонстрации своего мастерства он всё равно находит, чем удивить.

Этот феноменальный рывок позволил ему практически до минимума сократить отставание в списке самых результативных игроков нынешнего сезона: в активе Никиты 91 голевое действие, в то время как Маккиннон опережает его на два очка, а Макдэвид – на пять. Поэтому главная борьба за «Арт Росс» развернётся уже на финишной прямой. Прямо как два года назад, когда это же трио шло ноздря в ноздрю едва ли не до последних матчей регулярки.

Тогда первым в этом марафоне оказался Кучеров. И есть все основания полагать, что в этом сезоне у него есть все шансы повторить тот успех. Главное, как всегда, обойтись без травм. Хотя ориентир у Никиты и «Тампы» наверняка будет другой.

