Рекордсмен, о котором никто не говорит. Почему Энас — самая незаметная звезда КХЛ?

С чем или кем у всех ассоциируется минское «Динамо» в последние два сезона? Конечно же, с рекордами Вадима Шипачёва, которые он неустанно продолжает ставить. В прошлом сезоне 87-й номер опередил лучшего бомбардира в истории КХЛ Сергея Мозякина, а в этом – первым добрался до отметки в 1000 очков.

Само «Динамо» в глазах общественности перерастает статус середняка, максимум которого – выход в плей-офф, в команду, которая если и не будет претендовать на Кубок Гагарина, то способна впервые в истории заскочить в четвёрку сильнейших.

Но в последнее время в Минске появляется всё больше проблем и скандалов. Сначала в публичную пикировку вступили главный тренер Дмитрий Квартальнов и генеральный менеджер Олег Антоненко. Первый был недоволен селекционной работой и подписанием Спунера, а второй заявил, что не потерпит кумовства, имея в виду, что Квартальнов хотел подписать в клуб племянника. На фоне незажившей истории с агентской деятельностью сына Дмитрия Вячеславовича бум произошёл мощный.

Далее последовало увольнение тренера Игоря Горбенко, который был верным помощником Квартальнова. Поговаривали даже, что сам Дмитрий Вячеславович мог покинуть клуб.

К чему такое долгое вступление? А к тому, что в минском «Динамо» прямо сейчас играет человек, который из-за этого не получает заслуженного внимания. Речь о лучшем бомбардире КХЛ Сэме Энасе, который в 58 матчах набрал 76 очков и везёт ближайшему преследователю целых 13 очков. Если говорить честно, то гонка за отечественный «Арт Росс» закончена.

Вчера во время встречи с «Торпедо» Энас стал лучшим бомбардиром минского «Динамо» в КХЛ, набрав 179-е очко и опередив белорусскую легенду Джеффа Плэтта. Ранее он установил снайперский и бомбардирский рекорд в рамках одной регулярки, с каждым днём обновляя показатели.

Энас приехал в КХЛ в 2023 году после чемпионского сезона в АХЛ за «Херши» — фарм «Вашингтона». Там Сэм не выдал статистику, которая сразу приковала бы к нему какое-то повышенное внимание, как в случае с условным Потуральски перед переходом в «Авангард». Американец набрал скромное 21 очко в 41 матче, хотя до этого сыграл несколько регулярок с показателем «очко за встречу».

До этого сезона Энас провёл два отличных сезона, выбивая по 46 очков в регулярке, а Минск вместе с ним сделал пару шагов вперёд – сначала навязал серьёзную борьбу обладателю Кубка Континента «Динамо», а потом выбил ЦСКА, который ещё недавно брал несколько трофеев.

Однако этот чемпионат для американца получается лучшим в карьере. Как уже было сказано, он почти выиграл гонку бомбардиров, но при этом у него ещё есть шанс стать лучшим снайпером КХЛ – до Романа Канцерова всего три гола.

Чем же так хорош Энас?

Надо сразу оговориться – у Энаса нет ни одного доминирующего качества. У него нет в арсенале хлёсткого поставленного кистевого, он не является плеймейкером в широком понимании этого слова, он не тот, кто упахивается на обеих сторонах площадки. Однако при этом его арсенал чрезвычайно богат.

Сэм блестяще чувствует игру. Это качество, которое невозможно натренировать – оно либо есть, либо его нет. Энас умеет как никто другой рвать темп – касается это как позиционных, так и контратак.

Также американец зачастую оказывается в ситуациях, где забить легче, чем промахнуться. Из-за этого от его голов может веять духом лёгкого везения. Но дело не в фортуне, а в понимании и чутье.

Кстати, о завершении атак. Когда видишь очередной гол Энаса, тебя не покидает ощущение, что вратарь мог бы сыграть лучше. Но это мираж. Да, у Сэма не зубодробительный бросок, однако он очень точный – наносить его для статистики он не будет. Это подтверждает и процент реализации, который прямо сейчас равен космическим 17,3%.

При этом и разнообразие голов у Энаса интересное. Где-то – игра на добивании, где-то – кистевой с ползоны, а где-то и броски с неудобной в стиле Дацюка, как в последнем матче с «Торпедо».

Нельзя не отметить и феноменальное видение площадки. Если присмотреться к Сэму во время рядовой игровой ситуации, то станет видно, что он не прекращает ни на секунду работать головой и оценивать ситуацию на площадке взглядом. Это подарило Минску много голов, а подкидки через всю зону как с удобной, так и с неудобной руки только подтверждают сказанное. Энас наперёд знает, что сделает.

Но зачастую в хоккее работает так – пока умный игрок не получит себе партнёров, которые успевают за быстротой мыслью, результата не будет. В этом плане у Энаса всё сложилось – он получил в напарники Виталия Пинчука, который в чужой зоне умеет делать всё, и Алекса Лиможа, который на себя в основном и примеряет функции плеймейкера. Прямо сейчас эта тройка совместно с магнитогорским сочетанием Ткачёв – Канцеров – Силантьев – лучшая в КХЛ.

Сэм Энас и Виталий Пинчук Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Переносится эта «химия» и на большинство, которое на данный момент является вторым в лиге – 30,4% реализации. Там Энас преимущественно выполняет роль ассистента, который двигает шайбу по зоне и даёт направление атакующим комбинациям.

Конечно, нельзя не сказать о том, что в такие моменты много очков прилипает к форварду автоматически. Но так происходит всегда, достаточно взглянуть на тех же Макдэвида, Кучерова и Маккиннона – «лёгких» очков в большинстве там предостаточно.

Сэм Энас в этом сезоне может установить ещё несколько рекордов. Во-первых, стать лучшим бомбардиром среди легионеров в одном сезоне. Сейчас рекорд принадлежит Джошуа Ливо, который в прошлом чемпионате набрал 80 очков. Для этого Сэму надо набрать пять очков в девяти матчах.

Если это случится, то Энас автоматически станет одним из пяти игроков в истории, кто добрался до отметки в 80 очков, после Гусева, Мозякина, Радулова и Ливо. У Вадима Шипачёва такого достижения, например, нет.

Почти наверняка Сэм войдёт в пятёрку лучших ассистентов в рамках одного сезона – нужно сделать три передачи, чтобы догнать Криса Ли.

Это всё с учётом того, что локальные рекорды минского «Динамо» будут снесены почти все.

И тут остро встаёт вопрос, почему Энас, выдавая такой сезон, остаётся в тени других игроков? Даже внутри своей команды. Есть минимум три причины.

Игра за «Динамо» Минск

Да, если бы Энас играл в российской команде, то внимания получил бы в разы больше. Фокус российских медиа и блогеров всё равно повёрнут в сторону «своих» команд, поэтому свершения Сэма остаются незамеченными.

Виновата в этом и пресс-служба минского клуба, которая отлично обставляла все рекорды Шипачёва, однако про другого героя напрочь забыла. А сейчас, во время склок в кабинетах и на тренерской скамье, как будто и не до этого.

Одноклубники и тренер Энаса

Продолжение рассуждений выше – такие люди, как Шипачёв, крадут внимание. А тут рядом ещё и Квартальнов, который устанавливает тренерские рекорды, а также Пинчук, который является доморощенной надеждой хоккея. Ресурсов на всех не хватает.

Энас — не раскрученный медийно хоккеист

Энас не закрывается перед прессой, готов беседовать со всеми, свободно чувствует себя на таких мероприятиях, как Матч звёзд, но при этом не создаёт инфоповоды, как тот же Ливо, не устраивает шоу, как Фукале. Он просто честный и спокойный работяга. И это не минус.

Вот так и получается, что в скором времени рекордсмен КХЛ является самой незаметной звездой лиги.