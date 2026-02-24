Канада загоняла Макдэвида и Маккиннона в плей-офф. Это было большой ошибкой

Инновационная канадская тактика «сдохни или умри» по отношению к тройке Макдэвид — Маккиннон — Селебрини до сих пор занимает умы. Конечно, найдутся те, кто скажут: а вот попал бы Маккиннон в пустой угол в третьем периоде финала… Может быть, поэтому и не попал, что его банально загоняли к тому времени?

И ведь Олимпиаду Канада начала, используя свой ресурс по максимуму. Джон Купер и его штаб создали три примерно равных по мастерству тройки, где Макдэвид, Маккиннон и Селебрини играли в разных сочетаниях, и именно на групповом этапе канадцы произвели на всех такое мощное и благоприятное впечатление. Однако в четвертьфинале с Чехией случилась травма Кросби: после этого момента у канадцев вместо топ-9 остался топ-3.

Игровое время лидеров Канады в плей-офф Олимпиады

Игрок Чехия Финляндия США Макдэвид 21.48 25.20 24.01 Маккиннон 22.43 21.51 21.21 Селебрини 22.36 25.53 21.52

Давайте заглянем в протоколы последних Олимпиад. Знаете, каким было максимальное время форварда Канады за три встречи плей-офф Ванкувера? В финале Райан Гецлаф провёл 17.52, и это с учётом почти восьмиминутного ОТ. В финале Сочи Джонатан Тэйвз сыграл 19.12: тот матч канадцы фактически действовали в три звена, но не было ситуации, когда кто-то играл сильно больше других. Правда, важно отметить, что ни в одном из этих матчей Канада не уступала в счёте ни секунды, и Майку Бэбкоку не нужны были экстренные меры.

Ещё был Кубок мира в 2016-м. Его проводили по энхаэловским правилам, 13-го форварда не было, остальные нападающие получили побольше айстайма, однако это мало что изменило. За три игры плей-офф только Патрис Бержерон во второй встрече финала перевалил за 20 минут игрового времени (21.02), а в целом Бэбкок снова поставил на более-менее равное время топ-9.

Конечно, все три этих форварда в плей-офф и в ключевых матчах регулярного чемпионата привыкли играть по 22-23 минуты. Однако сложно сравнивать клубный хоккей с уровнем сборных: там у команд нет роскоши держать в роли 13-го форварда или запасного хоккеистов уровня Сэма Райнхарта или Кайла Коннора. У соперников в четвёртых звеньях тоже выходят не демиурги, поэтому на клубном уровне логично чуть нагружать лидеров, стараясь выпускать их против слабых оппонентов. Кроме того, на Олимпиаде график игр более насыщенный, чем даже в Кубке Стэнли.

Джон Купер полагался только на лидеров Фото: EyesWideOpen/Getty Images

Тогда почему на этой Олимпиаде вышло так? Можно предложить несколько объяснений — например, банальную профдеформацию. В «Тампе» Купер давно и на постоянной основе использовал схему «7+11», где лучшие игроки команды намеренно получали сильно больше игрового времени — однако, опять же, условия в «Лайтнинг» и в сборной сильно разнятся. Даже на Турнире четырёх наций, где Купер уже тренировал, такого перекоса в игровом времени не было.

Но есть и ощущение, что Канада-2026 реально уступает командам-предшественницам в глубине и классе. Например, в 2010-м в четвёртом звене гоняли Райан Гецлаф и Кори Перри — явные лидеры «Анахайма» на тот момент, Перри через год выиграл «Морис Ришар» и забил 50 голов. Спустя четыре года Мартен Сен-Луи, который уже приехал на Игры в статусе легенды, получил в финале лишь шесть минут, лучший бомбардир «Чикаго» Патрик Шарп — всего три минуты. В Милане же в четвёртом звене играли Бо Хорват, Сет Джарвис и Брендон Хагель — хорошие игроки, однако как будто по легендарности произошёл спад.

Да, это был самый простой и напрашивающийся шаг — и он в итоге не сработал, все канадские топы в овертайме допустили по небольшой ошибке, которая слилась в один победный гол. Понятно, что лидеры должны играть больше, но сложилась абсурдная ситуация, когда трое забирали почти всё игровое время, более-менее играл Митч Марнер, а почти все остальные получали от 10 до 13 минут игрового времени. И ведь это происходит на фоне новых трендов клубного хоккея, где глубина регулярно бьёт команды с перекосом таланта на топ-6.

Кроме того, надо сказать и о личностях, на чьи плечи выпала такая ноша. Вообще, к кому точно нет вопросов, так это к Маклину Селебрини. Он был самым молодым в этой команде и за пару месяцев до драфта, когда Селебрини рисовали путь «чуть улучшенного Тэйвза», никто не мог представить такую раннюю поездку на Игры. Однако Маклин показал умную и взрослую игру — теперь вопрос в том, сможет ли он стать настоящим лидером и в раздевалке. Если станет, то у «Шаркс» будут перспективы покруче, чем в эпоху Торнтона — Марло.

А вот как Макдэвид и Маккиннон потянули именно в качестве духовных лидеров? Таким в первую очередь был Кросби — и не просто так сборные, где он капитанил, никогда (до мая прошлого года) не пролетали мимо первого места. У Сидни, как известно, практически отсутствует какой-то публичный имидж, но именно как лидер команды он показывал себя и на клубном уровне, и на уровне сборных.

Это последняя Олимпиада Сида? Фото: Bruce Bennett/Getty Images

А как с этими качествами у двух Маков? Известно, что они оба очень сильно зациклены на правильном питании, на тренировках, на постоянном бесконечном совершенствовании. Требования Маккиннона к правильному питанию партнёров по команде стали мемом благодаря рассказам Никиты Задорова. В общем, две канадские суперзвезды производят впечатление прилежных учеников, которые сидят на первых партах и всегда готовы поднять руку, как только учитель спрашивает. Однако, если мы продолжим сравнения со школой, то такие ученики никогда не были лидерами коллектива (чаще их вообще не любят).

Макдэвид получил капитанскую нашивку в «Эдмонтоне» очень рано, и это сразу же вызвало кучу вопросов — многие считали это в первую очередь пиар-ходом. За подтверждениями этого далеко ходить не надо: в документалке «Амазона» про Кубок Стэнли нервный Макдэвид что-то нечленораздельно орёт в пустоту, пока в раздевалке все занимаются своими делами, а потом клубный сотрудник просто закрывает шторку.

В «Колорадо» всё ещё проще: там с нашивкой уже давно Габриэль Ландеског — и то, как команда сыпалась в плей-офф три года подряд без шведа, очень много говорит о роли Габриэля в её сплочении. Вспомните, как дважды подряд команда после историй с Ничушкиным просто сдувалась. Два Мака показали себя отличными игроками, однако в решающий момент оступились.

И «проблема-2030» для канадцев заключается ещё и в том, что после потенциального ухода Кросби и Маршана к этому времени таких же глыб в моральном и лидерском плане уже не просматривается. Большие надежды на Селебрини, который вполне может стать Тэйвзом №2. Класс без вожака редко показывает себя на все 100%: доказано и на клубном уровне, и на уровне сборных.