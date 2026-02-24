Скидки
Результаты матчей КХЛ за 24 февраля 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Звезду «Металлурга» унесли на носилках, «Авангард» крупно проиграл. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 24 февраля 2026 года
Комментарии
«Локомотив» дожал московское «Динамо», а Евгений Кузнецов принёс победу «Салавату Юлаеву» в овертайме.

24 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять игр. Коротко подводим итоги встреч.

«Металлург» отыгрался с 0:3, но уступил «Северстали» на последних секундах овертайма

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Веряев (Подшивалов) – 03:39 (5x5)     0:2 Квочко (Аймурзин, Ильин) – 09:40 (5x5)     0:3 Ильин – 28:25 (5x5)     1:3 Толчинский (Хабаров, Вовченко) – 33:05 (5x5)     2:3 Михайлис (Хабаров, Исхаков) – 47:46 (5x5)     3:3 Канцеров (Маклюков) – 49:02 (5x5)     3:4 Калдис – 64:58 (3x3)    

К 29-й минуте матча «Металлург» уступал со счётом 0:3 — голы в составе «Северстали» забили Данил Веряев, Илья Квочко и Михаил Ильин. Вратарь «Металлурга» Илья Набоков был заменён на Александра Смолина. Через несколько минут магнитогорцы забросили свою первую шайбу — отличился Сергей Толчинский. В конце второго периода травму получил нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев и покинул площадку на носилках.

В середине третьего периода «Металлург» забил два гола подряд за полторы минуты и сравнял счёт — отличились Никита Михайлис и Роман Канцеров. В овертайме победу одержали гости. За несколько секунд до конца овертайма победный гол забил Иоаннис Калдис.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Металлурга» Андрей Разин сообщил, что нападающий Дмитрий Силантьев выбыл до конца сезона.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Металлурга» Андрей Разин сообщил, что нападающий Дмитрий Силантьев выбыл до конца сезона.

«Автомобилист» уверенно обыграл «Авангард», забросив пять шайб

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 1
Авангард
Омск
1:0 Черников (Воробьёв) – 09:08 (5x5)     2:0 Голышев (Да Коста, Кизимов) – 31:41 (5x5)     2:1 Шарипзянов (Чеккони, Долженков) – 34:37 (5x5)     3:1 Мэйсек (Трямкин, Спронг) – 36:10 (5x5)     4:1 Спронг (Шаров, Мэйсек) – 48:45 (5x5)     5:1 Голышев (Кизимов, Зборовский) – 56:43 (en)    

Голы в составе «Автомобилиста» забили Егор Черников, Анатолий Голышев (дубль), Брукс Мэйсек и Даниэль Спронг. Единственную шайбу в составе «Авангарда» забросил капитан Дамир Шарипзянов. Отметим, что в матче не принимал участия лидер «Авангарда» Эндрю Потуральски, получивший травму лица в прошлой встрече с «Амуром».

Таким образом, «Автомобилист» одержал четыре победы над «Авангардом» в шести встречах текущего сезона. Омский клуб потерпел второе поражение кряду.

Таким образом, «Автомобилист» одержал четыре победы над «Авангардом» в шести встречах текущего сезона. Омский клуб потерпел второе поражение кряду.

Гол Кузнецова в овертайме принёс «Салавату Юлаеву» победу в матче с «Сибирью»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и новосибирской «Сибирью». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Ян (Алалыкин, Василевский) – 24:22 (5x5)     2:0 Броссо (Стюарт, Панин) – 25:11 (5x5)     2:1 Бек – 35:29 (5x5)     2:2 Кошелев – 48:39 (5x5)     3:2 Кузнецов (Родевальд, Стюарт) – 61:44 (3x3)    

В середине второго периода «Салават Юлаев» забросил две шайбы подряд с интервалом в 49 секунд. Сначала отличился Денис Ян с передач Данила Алалыкина и Алексея Василевского. Затем шайбу забросил Девин Броссо, которому ассистировали Дин Стюарт и Григорий Панин. «Сибирь» ответила шайбой Тейлора Бека на 36-й минуте матча. На 49-й минуте Семён Кошелев сравнял счёт. В овертайме победу праздновали хозяева — победный гол на счету Евгения Кузнецова.



СКА одержал победу в матче с «Адмиралом», Плотников забил 250-й гол в КХЛ

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и владивостокским «Адмиралом». Победу одержали армейцы со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Менелл – 00:56 (5x5)     1:1 Олсон (Шулак, Основин) – 12:08 (5x5)     2:1 Плотников (Уилсон, Савиков) – 20:48 (5x5)     3:1 Уилсон (Голдобин, Плотников) – 47:46 (5x5)     4:1 Короткий (Воробьёв, Савиков) – 56:17 (5x4)     4:2 Тертышный (Булавчук) – 58:28 (5x5)    

Уже на первой минуте встречи счёт открыл защитник СКА Бреннан Менелл. В середине первого периода гостям удалось сравнять счёт благодаря голу Кайла Олсона. Второй период начался с гола нападающего СКА Сергея Плотникова, добравшегося до отметки в 250 шайб в КХЛ. В третьем периоде Скотт Уилсон увеличил отрыв СКА в счёте. В концовке встречи Матвей Короткий и Никита Тертышный установили окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что это была первая встреча Леонида Тамбиева с его бывшей командой, которую он возглавлял несколько сезонов подряд. После отставки из «Адмирала» Тамбиев вошёл в штаб Игоря Ларионова в СКА.

«Локомотив» обыграл московское «Динамо» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и московским «Динамо». Упорная встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Рафиков (Сергеев, Сурин) – 04:27 (5x4)     1:1 Гусев (Сикьюра, Уил) – 23:38 (5x5)     2:1 Мисюль – 36:37 (5x5)     3:1 Шалунов (Черепанов) – 58:59 (en)    

На пятой минуте матча счёт открыл защитник «Локомотива» Рушан Рафиков, отличившийся в большинстве. Ему ассистировали Андрей Сергеев и Егор Сурин. В начале второго периода Никита Гусев сравнял счёт с передач Дилана Сикьюры и Джордана Уила. На 37-й минуте Даниил Мисюль вывел хозяев вперёд в счёте. Максим Шалунов поразил пустые ворота в концовке встречи.

«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, прервав четырёхматчевую победную серию «Динамо».

«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, прервав четырёхматчевую победную серию «Динамо».

Матчи 25 февраля:

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
