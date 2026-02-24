«Локомотив» дожал московское «Динамо», а Евгений Кузнецов принёс победу «Салавату Юлаеву» в овертайме.

Звезду «Металлурга» унесли на носилках, «Авангард» крупно проиграл. Итоги дня в КХЛ

24 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять игр. Коротко подводим итоги встреч.

«Металлург» отыгрался с 0:3, но уступил «Северстали» на последних секундах овертайма

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей в овертайме.

К 29-й минуте матча «Металлург» уступал со счётом 0:3 — голы в составе «Северстали» забили Данил Веряев, Илья Квочко и Михаил Ильин. Вратарь «Металлурга» Илья Набоков был заменён на Александра Смолина. Через несколько минут магнитогорцы забросили свою первую шайбу — отличился Сергей Толчинский. В конце второго периода травму получил нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев и покинул площадку на носилках.

В середине третьего периода «Металлург» забил два гола подряд за полторы минуты и сравнял счёт — отличились Никита Михайлис и Роман Канцеров. В овертайме победу одержали гости. За несколько секунд до конца овертайма победный гол забил Иоаннис Калдис.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Металлурга» Андрей Разин сообщил, что нападающий Дмитрий Силантьев выбыл до конца сезона.

«Автомобилист» уверенно обыграл «Авангард», забросив пять шайб

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Голы в составе «Автомобилиста» забили Егор Черников, Анатолий Голышев (дубль), Брукс Мэйсек и Даниэль Спронг. Единственную шайбу в составе «Авангарда» забросил капитан Дамир Шарипзянов. Отметим, что в матче не принимал участия лидер «Авангарда» Эндрю Потуральски, получивший травму лица в прошлой встрече с «Амуром».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Автомобилист» одержал четыре победы над «Авангардом» в шести встречах текущего сезона. Омский клуб потерпел второе поражение кряду.

Гол Кузнецова в овертайме принёс «Салавату Юлаеву» победу в матче с «Сибирью»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и новосибирской «Сибирью». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме.

В середине второго периода «Салават Юлаев» забросил две шайбы подряд с интервалом в 49 секунд. Сначала отличился Денис Ян с передач Данила Алалыкина и Алексея Василевского. Затем шайбу забросил Девин Броссо, которому ассистировали Дин Стюарт и Григорий Панин. «Сибирь» ответила шайбой Тейлора Бека на 36-й минуте матча. На 49-й минуте Семён Кошелев сравнял счёт. В овертайме победу праздновали хозяева — победный гол на счету Евгения Кузнецова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

СКА одержал победу в матче с «Адмиралом», Плотников забил 250-й гол в КХЛ

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и владивостокским «Адмиралом». Победу одержали армейцы со счётом 4:2.

Уже на первой минуте встречи счёт открыл защитник СКА Бреннан Менелл. В середине первого периода гостям удалось сравнять счёт благодаря голу Кайла Олсона. Второй период начался с гола нападающего СКА Сергея Плотникова, добравшегося до отметки в 250 шайб в КХЛ. В третьем периоде Скотт Уилсон увеличил отрыв СКА в счёте. В концовке встречи Матвей Короткий и Никита Тертышный установили окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что это была первая встреча Леонида Тамбиева с его бывшей командой, которую он возглавлял несколько сезонов подряд. После отставки из «Адмирала» Тамбиев вошёл в штаб Игоря Ларионова в СКА.

Материалы по теме СКА стал шестым клубом Запада КХЛ, оформившим путёвку в плей-офф

«Локомотив» обыграл московское «Динамо» и одержал четвёртую победу подряд в КХЛ

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и московским «Динамо». Упорная встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На пятой минуте матча счёт открыл защитник «Локомотива» Рушан Рафиков, отличившийся в большинстве. Ему ассистировали Андрей Сергеев и Егор Сурин. В начале второго периода Никита Гусев сравнял счёт с передач Дилана Сикьюры и Джордана Уила. На 37-й минуте Даниил Мисюль вывел хозяев вперёд в счёте. Максим Шалунов поразил пустые ворота в концовке встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, прервав четырёхматчевую победную серию «Динамо».

Матчи 25 февраля:

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2