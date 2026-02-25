Русский защитник хочет уйти из «Рейнджерс». Клуб обманул его ожидания

Владислав, переезжая в Нью-Йорк, не думал, что станет свидетелем перестройки в первый же год.

Нынешний сезон «Рейнджерс» должен был стать последним или одним из финальных аккордов для этого костяка.

«Синерубашечники» уже не были готовы предстать грозой Востока, но в плей-офф с таким составом должны попадать. Однако реальность оказалась такой, что финальный штрих этой эпохи был подведён ещё в том сезоне, когда команда выиграла Президентский кубок и дошла до финала конференции, где в шести матчах уступила «Флориде». А это было два года назад.

Игроки «Рейнджерс» после поражения от «Флориды» в финале конференции Фото: Bruce Bennett/Getty Images

В этом сезоне посыпалось всё с самого начала: антирекордная серия без голов в «Мэдисон Сквер Гарден», неуверенная и нестабильная игра, кризис лидеров и травмы основных игроков. По мнению многих, шансы были потеряны в момент травмы Игоря Шестёркина и письма Криса Друри, но на самом деле случилось это раньше – грозовые облака над Нью-Йорком начали сгущаться ещё до наступления нового календарного года.

«Рейнджерс» уже начали мини-перестройку, которую гордо прозвали пересборкой, обменяв Артемия Панарина в «Лос-Анджелес». Также долгое время ходят слухи, что «копы» могут рассмотреть вариант с трейдом Винсента Трочека, желающих на которого предостаточно.

Но тут The Hockey News сообщил, что команду может покинуть и первый защитник (в отсутствие травмированного Фокса) «синерубашечников» Владислав Гавриков. Аналитик NHL Network Майк Рупп заявил, что нынешнее состояние «Рейнджерс» не совсем соответствует тому, на что рассчитывал Гавриков, когда приходил в команду. Сообщается, что игрок обороны не хочет участвовать в перестройке.

Эта новость стала довольно-таки неожиданной по той причине, что Владислав только этим летом перешёл в «Рейнджерс». У россиянина действует семилетний контракт на $ 7 млн в год – с таким пакетом в преддверии дедлайна обменять его будет не так легко.

Ещё в контракте Гаврикова есть важный пункт – полный запрет на перемещение до сезона-2029/2030. Это означает, что Владислав не поедет в команду, которая ему не нравится.

И ещё одно важное уточнение – ситуации, как с Артемием Панариным, тут не будет. «Рейнджерс» не отдадут за бесценок лидера обороны, которого подписали в межсезонье, выиграв борьбу у конкурентов. У Хлебушка был последний год контракта, большой кэпхит и выслуга лет. У Гаврикова ничего из этого нет, поэтому «копы» отдадут россиянина только в том случае, если получат жирное предложение. Иной мотивации расставаться с одним из сильнейших оборонительных защитников НХЛ в отличном возрасте и с адекватным контрактом у них нет.

Кому прямо сейчас может понадобиться Гавриков? Всем. На этом можно было бы закончить, но надо смотреть на четыре вещи: сколько у команды денег под потолком, на каком этапе развития она находится, что может предложить в обмен и в каком городе базируется?

Выборка сократилась, однако можно предположить, что в прессе начнут всплывать такие команды, как «Сан-Хосе», «Детройт», «Анахайм» и, может быть, даже «Колорадо», который наверняка попробует в дедлайн укрепить оборону – свободные деньги после обмена Жирара у «лавин» появились.

Владислав Гавриков Фото: Sarah Stier/Getty Images

Но если говорить честно, провести такой трейд будет очень сложно. Да, желающих может быть много, однако должны сойтись ещё два фактора: достойная компенсация от команды, в которую готов ехать игрок.

Да, «Рейнджерс» своими выступлениями в этом сезоне обманули ожидания Гаврикова и незапланированно упали на дно, однако история «Бостона» и Никиты Задорова может послужить для Владислава примером. Никита заявлял об амбициях бороться за Кубок Стэнли, переходя в «Брюинз», но в первый же год команда свалилась в подвал и предстала продавцом в дедлайн. Однако уже в следующем сезоне «мишки» воспряли и сейчас претендуют на плей-офф.

Возможно, российскому защитнику не стоит торопиться и рубить сплеча. Да и полноправным хозяином своей судьбы, как тот же Панарин, он не является. Несмотря на полный запрет на перемещение.