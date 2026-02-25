Митч Лав уже оправдывает своё подписание. С ним «Шанхай» может пойти в верном направлении

Практически месяц назад китайская команда, пока ещё базирующаяся в Санкт-Петербурге, подписала малознакомого местной публике канадского тренера Митча Лава, пообещав перелистнуть страницу неудач. Как для новых болельщиков «драконов», так и для старых болельщиков «Куньлуня», смотревших игры ещё со времён Мытищ, любые новости из клуба уже не вызывают особых эмоций – они привыкли к рандомным эмоциональным качелям в игре команды и работе менеджмента.

«Шанхайские Драконы» не выглядели брошенными после того, как Жерар Галлан покинул клуб, ведь с игроками остались Виктор Игнатьев и первый помощник Галлана Майк Келли, однако в раздевалке царила своеобразная печаль, отражавшая и бесконечные поражения, и отсутствие лидера на скамейке.

Первые новости после назначения Митча Лава не обошлись без копания в грязном белье, из-за чего всем, кто вдруг был не в курсе, сразу стало ясно, почему тренер кардинально поменял направление своей карьеры. Всё довольно быстро поутихло, потому что респект как человеку и как тренеру высказал сам Александр Овечкин, да и, например, латвийская легенда Сандис Озолиньш заявил, что Лав очень дельный специалист.

Митч Лав Фото: hc-dragons.com

Руководитель «Шанхайских Драконов» также запретил любые вопросы о прошлом тренера, тем самым задав тон, в котором выражает лишь уважение к Лаву и ожидание его удачного спортивного сотрудничества с «драконами».

На пресс-конференции, которая была по-питерски организована в Доме Книги, Митч обещал не ломать сразу всю систему, налаженную до него, но пояснил, что очень хочет снова взяться за работу и будет жёсток в тех компонентах, которые посчитает утраченными или неправильно отточенными.

С момента дебюта Лава прошло уже 13 игр, причём первую с «Торпедо» можно не считать, ведь она проходила прямо в день пресс-конференции и успел Лав в Нижний Новгород только ко второму периоду. Первой серьёзной проверкой для вновь слепленной команды была встреча с минским «Динамо», которое показало Митчу примерный уровень команд-лидеров нашей лиги, накидав шесть шайб китайскому клубу.

Вот примерно с этого матча и можно начинать отчёт о проделанной Митчем Лавом и его помощником Майком Келли работе. Келли очень кстати остался, чтобы посвятить соотечественника в то, что было сделано ранее. Кстати говоря, очень интересно, останется ли он в клубе, но кажется, что Майк всё-таки не сможет без своего напарника Галлана, с которым он плотно работает больше 10 лет. О том, что Келли может покинуть клуб по завершении сезона-2025/2026, сигнализирует изменение стиля игры «драконов» после прихода нового тренера — он максимально не похож на то, что мы видели в октябре и ноябре. Можно даже сказать, что команда превратилась в своего рода клон ЦСКА, потому что матчи стали суховатыми, с максимально закрытым хоккеем в зоне защиты, не до конца исполненным прессингом у бортов, тягомотными отрезками на синей линии. И если игры с «Сочи» смотреть было более-менее интересно, то встреча с тем же «Авангардом» растянулась так, что многие коллеги чуть ли не засыпали — команды не порадовали игрой без пауз, погрязнув в бесконечных свистках. На мой взгляд, Митч Лав в матче с омичами нащупывал все возможные ходы в этой лиге, знакомился с правилами и выпускал игроков так, как ему виделось, с небольшими советами от Келли — что делать можно, а за что тренеру влепят две штрафные минуты. Насколько мы знаем, Лав любит силовой и обогащённый тафгайскими приёмами хоккей, но КХЛ в последние годы отчаянно пытается навязать дипломатическое, а не силовое ведение игры – и отдельно рассматривает любой спорный случай, что уж говорить о жестах (какие умеет показывать Даниэль Спронг), о мощных силовых, когда игрок не владеет шайбой. Ведь если выступит кровь, то можно сразу ожидать большой штраф для команды.

«Драконы» Фото: hc-dragons.com

Насколько быстро Митч Лав вписался в китайско-питерский клуб, однозначно сказать нельзя, но команду очень быстро покинул Алексей Ковалёв, отработавший чуть больше месяца. Тренер так и не справился с прямыми обязанностями по налаживанию нападения и игры в большинстве. К тому, что клуб расторг с Ковалёвым контракт, много вопросов, ведь в 2022 году он был старшим тренером сборной Китая на пекинской Олимпиаде, и в качестве красивого приложения к возвращению «Шанхая» в Поднебесную было бы интересно его оставить. Слухи не люблю, но поговаривают, что отношения внутри тренерских штабов у Ковалёва складываются тяжело. По амбициям и эмоциональности ему уступает только ветеран Илья Каблуков, которого взяли в команду на просмотровый контракт за пару дней до Нового года. Интересно, что Каблуков, несмотря на взрывной характер и яркие выступления в раздевалке, пока остаётся в составе. На данный момент он фактически вытеснил из основы Александра Бурмистрова, потому что выполняет свои функции более чётко. Несмотря на абсолютно печальное место «драконов» в Западной конференции, он проявляет рвение на тренировках, отдаётся в игре и является лидером в раздевалке. Раньше связующим звеном был Бурмистров, однако вальяжное поведение в раздевалке видно не только журналистам, но и в первую очередь тренерам. После прихода Митча Лава Александр стал чаще выпадать из обоймы, и на пресс-конференции канадский специалист чётко и ясно сказал: «В состав попадают только сильнейшие и те, кто выполняет мои установки».

Для меня как человека европейского поведение хоккеистов во время интервью и их искренние ответы, что ещё есть возможность попасть в плей-офф, вообще не выглядят дикими. Точно также было в рижском «Динамо», потому что у них не было лимита на легионеров, их не касались общие правила, да и отношение к этим двум командам было похожее – одних посылали играть в Латвию, а других каждый матч отправляют из Питера в Шанхай. В общем, поддержки от других клубов маловато. И если спросить в любое время дня и ночи канадца, хорвата и американца, играющих за «драконов», есть ли у них ещё надежда подняться на восьмое место, то глаза отвечающего округлятся, потому что у них установка – пока официально, как «Лада», не вылетели, идёт борьба.

Забавно, но, например, хоккеисты «Сочи» в интервью уже говорят, что сейчас играют и работают на новый сезон, борются за будущие контракты. И раз уж коснулись сочинцев, хочется ещё раз напомнить, как Жерар Галлан на пресс-конференциях открыто говорил, что решение продать Макса Эллиса было не его, что это сделал клуб. Ничего особенного клуб на самом деле не сделал, и, после того как Жерар уехал лечиться в Канаду, было сказано, что главному тренеру не нравился Эллис, и тот уехал в южный регион России. Ну и кто кому теперь не пара, «Шанхайские Драконы»? На месте клуба я бы сделала всё возможное, чтобы вернуть Эллиса в команду в будущем сезоне, ведь играл он отлично, а прикрываться тем, что он якобы словил дежурную травму и его не стали удерживать из благих побуждений — лицемерие. Давайте вспомним Жереми Гроло, который травмировался в первом же матче сезона и до сих пор находится в клубе. Он буквально три недели назад появился на тренировках и, возможно, скоро вновь выйдет на матчи регулярки.

Если пройтись по игрокам, которые достались Митчу Лаву, и посмотреть, что они с ним смогли показать, то даю прогноз, что симбиоз тренера и игроков случился. Команда и тренер встретились в момент кризиса и у одних, и у другого, когда команда не понимает, куда идёт их корабль без дезертировавшего капитана, а новоизбранный капитан должен не упасть лицом в грязь перед общественностью и командой. Несмотря на поражения, которые грузили Митча Лава после встречи с Омском, четыре игры без очков смотрелись намного лучше, чем прошлые игры, начиная с декабря. С каждым матчем его подопечные выглядели всё крепче и увереннее. Даже настроение после поражения в матче с «Северсталью» в домашней раздевалке не было каким-то погребальным, ребята в голос сказали, что играли очень хорошо. Сейчас, несмотря на красивый, но всё-таки закат «драконов» перед концом регулярки, к Митчу Лаву вопросов мало, он собирает спичечный домик с обожжённым основанием. Костяк команды имеет бреши, правда, не очень страшные. Клубу важно найти нормальных вратарей, не в обиду играющему без пауз Андрею Тихомирову. Андрей действительно остался один с Дмитрием Шикиным, у которого целый год не было практики. Патрик Рыбар и Андрей Кареев выбыли из-за травм, а для играющего третьим номером Тихомирова это оказался неожиданный поворот. Также практически у каждого возникает вопрос, почему у Адама Кленденинга столько игрового времени от каждого из тренеров. Что у Галлана, что у Келли, что у Лава один ответ – он лучший атакующий защитник, но окститесь! Адам «привёз» столько шайб в собственные ворота и нахватал столько удалений, как никто другой! А что по участнику Матча звёзд КХЛ — 2025 Кевину Лабанку? Начал Кевин красиво, однако не похоже, чтобы он хотел играть за «драконов». Да, он очень талантлив и маневрен. Но перестал забивать тогда, когда это так нужно.

Кевин Лабанк Фото: hc-dragons.com

Из-за дефицита новых игроков, которые могли бы приехать из Словакии, Финляндии, Швеции, Латвии, местные играют на отвали, им всегда есть куда переместиться в этой лиге. Это самое неприятное, когда играют только за зарплату, забывая об идее, которая когда-то была в голове у мальчугана, встающего на коньки и мечтающего играть во взрослом клубе. А приятной была реакция Митча Лава, который на камеру мало что показывает, кроме недовольства. В игре с «Барысом», когда «Шанхайские Драконы» смогли дожать соперника в овертайме, самым счастливым и искренним был канадский тренер. Он не видел, что его снимают, и его реакция была той самой надеждой, что в скором времени китайский клуб всё-таки поплывёт в нужном направлении.