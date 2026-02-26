«Для меня в Сочи дёшево. По сравнению с Канадой». Разговор с легионером клуба КХЛ

В межсезонье канадский форвард Жан-Кристоф Боден перешёл в «Сочи». Ранее хоккеист выступал за финский ТПС, став четвёртым бомбардиром команды с 42 (15+27) очками в 57 матчах.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ 28-летний хоккеист преимущественно играет в легионерской связке с Уиллом Биттеном. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» проводящий дебютный сезон в России Боден рассказал о впечатлениях от нашей страны, общении с соотечественниками в КХЛ и просмотре Олимпийских игр в Италии.

«Находиться в Сочи весело, приятный город»

— Вы перешли в «Сочи» летом. Насколько КХЛ и Россия отличаются от Северной Америки?

— Россия, конечно, отличается от Канады. Но Сочи – очень приятный город, находиться в нём действительно весело. А так отличий очень много.

— До перехода вы также играли в Германии и Финляндии. Есть ли схожие черты между местными лигами и КХЛ?

— Если говорить о стиле хоккея, в Финляндии он более оборонительный – все чётко соблюдают план игры. Я бы сказал, что лига Германии, вероятно, ближе к североамериканскому стилю, только с чуть большим размером площадки. Здесь же очень скоростной хоккей.

— Можно ли сказать, что сильнейшие российские команды ближе к североамериканским по стилю игры?

— О, это очень сложный вопрос. Думаю, это сочетание всех лиг, вместе взятых.

«Все знакомые сказали, что им нравится в КХЛ»

— Перед переездом в Россию говорили с соотечественниками?

— Некоторые игроки, которые выступали в КХЛ, подсказали мне, чего ожидать, но никогда не узнаешь всё наверняка, пока сам не окажешься здесь. Мне давали советы, но всему пришлось учиться по ходу дела.

Жан-Кристоф Боден Фото: Пресс-служба «Сочи»

— А с кем советовались, если не секрет?

— Я говорил с Жан-Себастьеном Ди, он играл за «Нефтехимик», но ушёл в прошлом году, с Максом Комтуа из «Динамо», Девином Броссо, который сейчас в Уфе. Все они сказали, что им тут нравится.

— Комтуа довольно жёсткий хоккеист, многие говорят, что играть против него неприятно. Почувствовали это?

— Да, это действительно хороший хоккеист, против которого трудно играть. Когда выходишь на лёд, друзей нет, мы просто соревнуемся друг с другом.

«Знаю несколько слов на русском, могу заказать кофе»

— Вы говорили, что подготовка перед сезоном выдалась тяжёлой. Экс-тренер вашей команды Владимир Крикунов известен по своим сложным упражнениям. Не шокировало ли вас это?

— Не могу сказать, что был шокирован. Здесь практикуются разные вещи на тренировках, но я горжусь, что нахожусь в отличной форме. Очень был доволен тренировочным лагерем и всем тем, что мы делали, однако, конечно, это было по-другому. Иногда меня немного удивляло то, что мы делали, но при этом нравилось пробовать что-то новое и получать новые впечатления.

— Сейчас вы тренируетесь под руководством довольно молодого тренера. Чувствуете разницу?

— Они разные, но в то же время у них много общего. Возникают сложности с языком, языковой барьер, порой действительно не сразу понимал, что говорят тренеры. Так что иногда с переводом возникают трудности. Однако полагаю, что они понимают хоккей одинаково, возможно, просто иначе воплощают свои идеи в жизнь.

— Большинство ваших партнёров также россияне. Может, подучили уже русскому языку?

— Знаю несколько слов, могу заказать себе кофе, вот и всё (по окончании интервью Боден сказал на русском: «Спасибо, до свидания». — Прим. «Чемпионата»).

«Понравился опыт перелётов на Дальний Восток, это интересно»

— Ваша команда испытала много трудностей в этом сезоне. Иногда выдавали хорошие по качеству игры, которые чередовали с разгромными поражениями. В чём причина?

— Не знаю. Иногда мы играем хорошо, иногда – нет. Главное – хорошо проявлять себя на тренировках, быть на одной волне, разговаривать друг с другом.

Жан-Кристоф Боден Фото: Пресс-служба «Сочи»

— Ваши персональные статистические показатели в КХЛ также пока ниже, чем ожидалось. С чем это связываете? Сильно ли переживаете из-за этого?

— Стараюсь изо всех сил. Но надо сказать, что это очень сильная лига, которую я уважаю. Сделаю всё возможное, чтобы заработать ещё очки до конца сезона.

— У вас контракт до конца сезона. Определились ли уже с дальнейшими планами?

— Не могу сказать. Честно говоря, пока рано об этом говорить. Нужно завершить этот сезон достойно, с качественной игрой. А потом уже решим, что будет дальше.

— Но к КХЛ вы, можно сказать, до конца адаптировались?

— Как уже сказал, это сложная лига. Мне кажется, необходимо время, чтобы адаптироваться. Думаю, полностью пока так и не адаптировался, но уже лучше, чем в начале сезона. Возможно, добился некоторого прогресса.

— Многих легионеров поражают перелёты на Дальний Восток. Как вам подобный опыт?

— На самом деле мне понравился такой опыт. Ведь это сильно отличается от того, к чему я привык дома. Конечно, не стал бы делать это каждые выходные, если же раз или два в год – это интересно.

«Живу в прекрасном месте у моря, с другой стороны – горы»

— Вы уже упомянули, что комфортно чувствуете себя в Сочи. Но этот город считается одним из самых дорогих в России. Заметили это?

— По правде говоря, в Канаде всё подороже. Поэтому не думаю, что здесь слишком дорого. Но ребята в команде сказали мне, тут дорого по сравнению с другими местами в России. Для меня же в сравнении с ценами в Канаде в Сочи всё равно всё довольно дёшево, так что меня всё устраивает.

— Когда я говорила о цене, имела в виду прежде всего цены на недвижимость, аренду…

— Я живу в прекрасном месте у моря, с другой стороны – горы. Вероятно, дороговато, но это того стоит, мне очень нравится.

— Родственники из Северной Америки уже приезжали в гости?

— Моя девушка приезжала ненадолго. В целом для моих родных это трудновато, потому что нужна виза, что довольно дорого. Поэтому приезжала только моя девушка.

— Как проводите свободное время, летом – в начале осени, возможно, уже успели искупаться в Чёрном море?

— Нет. Некоторые люди мне советовали не делать этого. Но я люблю воду, возможно, когда-нибудь всё-таки попробую.

— А свежие местные фрукты пробовали?

— Да, пробовал, по-моему, они очень вкусные. Рядом с моим домом есть небольшой рынок, обычно покупаю фрукты там.

— Есть вещи, которые в России особенно сильно удивили?

— Здесь всё настолько отличается от Канады, поэтому бы сказал, что меня всё понемногу удивило. Но не могу назвать что-то конкретное.

— Может, погода? Она этой зимой особенно сурова.

— В Москве погода почти такая же, как в Канаде. Сочи, конечно, в этом отношении отличается.

Жан-Кристоф Боден Фото: Пресс-служба «Сочи»

«Россия могла бы выиграть золото Олимпиады. Надеюсь скоро увидеть, как они соревнуются с Канадой и США»

— Несмотря на продолжение сезона в КХЛ, многие обсуждают Олимпийские игры. Сочи – столица Олимпиады 2014 года, чувствуете эту атмосферу, играя дома?

— Да, здорово осознавать, что те великие ребята играли на том же катке, что и мы. Конечно, смотрел Олимпийские игры в 2014 году, делаю это и сейчас.

— Вы за Канаду или просто смотрите как профессионал?

— Да, болею за Канаду. Но на таком коротком турнире шансы всегда есть у всех. Однако Канада доказывала свой статус фаворита на протяжении нескольких последних лет (интервью записывалось до финала Олимпийских игр в Милане. — Прим. «Чемпионата»).

— Какие-то команды успели удивить?

— Из-за различий в часовых поясах не было возможности смотреть все матчи. Прежде всего наблюдал за Канадой. У них прекрасный подбор игроков: Макдэвид, Маккиннон…

— Не удивила такая результативность от Маклина Селебрини в столь молодом возрасте?

— Его игра действительно хороша, он эффективен в единоборствах, его игровые навыки невероятны. Очень классно наблюдать за его действиями на площадке.

— Вы какое-то время играли за «Оттаву» в НХЛ. Есть ли у вас друзья в олимпийской сборной Канады?

— Из Канады – нет, а вот с Брэди Ткачуком мы успели поиграть, он играет важнейшую роль в сборной США.

— Российская сборная, к сожалению, не имела возможности принять участие в Играх. Как думаете, могла ли бы она побороться за победу?

— Да, они наверняка могли бы выиграть золото. Это была бы отличная команда, точно было бы здорово посмотреть, как они играют, увидеть, как они соревнуются с Канадой, США и другими. Надеюсь, это произойдёт уже скоро.