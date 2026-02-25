Чрезвычайная ситуация. Куда из «Автомобилиста» пропал Рид Буше?

Одна из главных звёзд КХЛ не играет в хоккей почти месяц, а его клуб большую часть времени просто молчит.

Переход Рида Буше из «Авангарда» в «Автомобилист» стал одной из сенсаций летнего трансферного окна. Омск устроил радикальную перестройку, отказавшись от связки, которая несколько сезонов определяла лицо клуба. Ходили слухи, что и Владимир Ткачёв доедет до Екатеринбурга, но на это средств под потолком уже явно не хватало. «Автомобилист» ставил на дополнение давнего костяка точечными усилениями, и многим Буше казался последней деталью пазла.

Прорыва, правда, не случилось. Рид остаётся лучшим бомбардиром команды, однако сам «Автомобилист» пока идёт четвёртым (место, привычное для команды в последних сезонах), вряд ли упадёт ниже, но и до третьего отрыв уже довольно большой. Однако в решающий момент, когда до плей-офф остался месяц, Буше просто испарился из состава команды.

Впервые Буше пропустил ещё гостевой матч с «Адмиралом» 31 января. Это было связано с чисто игровыми причинами: матч с «Амуром» двумя днями ранее (2:5) полностью провалила вся команда, и американский легионер тоже много ошибался. Потом Рид покинул расположение клуба: это была запланированная и одобренная руководством поездка, совпадавшая с перерывом на Матч звёзд. Не планировалось, что она затянется надолго: 4 февраля клуб сообщил, что Буше вернётся в команду на матч с «Металлургом» 10 февраля.

Рид Буше Фото: РИА Новости

Однако в Магнитогорске Буше не сыграл — как и против «Динамо» 13-го, как и ещё в пяти следующих матчах. Николай Заварухин дважды ответил на вопросы о Буше, что он отсутствует из-за семейных обстоятельств, и подчеркнул, что чёткого графика возвращения у игрока нет. Параллельно стали распространяться самые интересные слухи: что Буше вообще перестал выходить на связь с клубом, что он чуть ли не в Мексике и что в этом году Рида в КХЛ мы больше не увидим.

Что сейчас известно мне? Каналы связи между стороной Буше и клубом не прерваны, однако никаких точных сроков его возвращения действительно нет. Эти «каникулы» Рида не являются оплачиваемыми, а ситуация, которая потребовала его присутствия в Америке, действительно является экстраординарной и чрезвычайной, она действительно связана с семейными обстоятельствами. Правда, никаких официальных заявлений «Автомобилист» тоже не делает, пока молчит и агент Буше. Это вызывает немало вопросов.

В целом практика отсутствия статусного игрока в составе «по личным причинам», которые не указываются клубом, и для НХЛ нередка. Например, в составе «Оттавы» несколько недель отсутствовал Линус Улльмарк, а в соцсетях параллельно распространилась фантастическая теория: мол, швед рассказывал жене об измене одноклубников, а потом изменил сам и его рассказы стали известны команде. Судя по тому, что после возвращения Улльмарка в состав команда одержала несколько побед подряд, эти теории были не очень точными.

Около недели отсутствовал в составе «Баффало» Расмус Далин, но там давно известно о проблемах его невесты со здоровьем. Джей Ти Миллер, когда ещё выступал в «Ванкувере», пропускал по этой причине почти месяц на фоне слухов о его раздорах с Элиасом Петтерссоном: никто так и не узнал, что реально было причиной этого. Однако тогда клубы выступали с официальным заявлением: «Автомобилист» же об отсутствии Буше упоминал впроброс, а теперь вообще никак не упоминает игрока в соцсетях.

При этом Буше во время своего выступления за «Авангард» имел репутацию игрока с хорошей рабочей этикой, которая выгодно отличала его от многих любителей срубить жирных российских денег. Его летнее расставание с Омском связано, скорее, с игровыми причинами: в нынешний бегущий «Авангард» Рид мог бы и не вписаться (как и Ткачёв). Тем страннее текущая ситуация, где как будто никто не знает, что происходит.

А ведь это второй легионер, которого по ходу сезона лишается «Автомобилист». Уже после дедлайна команду покинул Кёртис Волк, который начинал сезон в статусе номинального второго центра. Увы, многочисленные травмы последних лет не позволили Кёртису вернуться к форме образца первого сезона в «Авто», когда он был самым универсальным центром команды. Его отъезд тоже связан с семейными причинами и, как отмечали коллеги, желанием сменить обстановку. Эти истории напрямую не связаны.

И с чем же «Автомобилист» подходит к весне? У команды есть одна великолепно работающая тройка: Спронг — Шаров — Мэйсек. Голландский канадец пока проявляет себя в «Автомобилисте» с лучшей стороны: его креативность и заряженность кратно перекрывают недоработки в обороне в отдельных моментах. С партнёрами сложилась отличная «химия»: не очень хорошо проводивший первую половину сезона Шаров стал идеальным в игровом плане центром, который готов делиться шайбой и отрабатывать, воспрял и Мэйсек, который перестал восприниматься как игрок одной позиции.

Компенсируют ли Спронг и Да Коста отсутствие Буше? Фото: Алексей Колчин, photo.khl.ru

Однако такая зависимость от одного звена прикрывает то, что у остальных троек периодически не клеится. Кроме того, у Спронга за спиной нет богатой истории плей-офф на взрослом уровне: в 27 матчах на вылет в НХЛ и АХЛ он суммарно набрал 11 очков, и семь из них пришлись на сезон-2015/2016. Понятно, что соперник будет накрывать тройку Шарова и очень плотно работать с её вингерами: каким же будет план Б?

И Буше таким планом стать мог. После нескольких удачных матчей на старте Рид ушёл в тень в октябре и первой половине ноября: показательно, что даже в большинстве Буше тогда не забивал. Однако после удачного матча в Челябинске американец набрал ход: после 1 декабря у него 11+10 в 21 матче и полезность «+11». Отъезд случился в крайне неудачный для команды момент.

Даже если Буше разрешит свои проблемы в ближайшем времени, ему ещё надо будет вернуться в Россию (это сейчас у многих занимает много времени), набирать форму, тренироваться, а плей-офф уже совсем-совсем скоро. А такой игрок нужен для команды, которая в плей-офф с большой вероятностью будет ставить на игру вторым номером и резкие контратаки силами своих главных звёзд. И чем дольше продлится это состояние и отсутствие чётких ответов от клуба, тем безумнее будут слухи.