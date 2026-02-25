Скидки
Куда делся Рид Буше, почему Рид Буше не играет за Автомобилист, ситуация Рида Буше

Чрезвычайная ситуация. Куда из «Автомобилиста» пропал Рид Буше?
Родион Власов
Куда из «Автомобилиста» пропал Рид Буше?
Одна из главных звёзд КХЛ не играет в хоккей почти месяц, а его клуб большую часть времени просто молчит.

Переход Рида Буше из «Авангарда» в «Автомобилист» стал одной из сенсаций летнего трансферного окна. Омск устроил радикальную перестройку, отказавшись от связки, которая несколько сезонов определяла лицо клуба. Ходили слухи, что и Владимир Ткачёв доедет до Екатеринбурга, но на это средств под потолком уже явно не хватало. «Автомобилист» ставил на дополнение давнего костяка точечными усилениями, и многим Буше казался последней деталью пазла.

Прорыва, правда, не случилось. Рид остаётся лучшим бомбардиром команды, однако сам «Автомобилист» пока идёт четвёртым (место, привычное для команды в последних сезонах), вряд ли упадёт ниже, но и до третьего отрыв уже довольно большой. Однако в решающий момент, когда до плей-офф остался месяц, Буше просто испарился из состава команды.

Впервые Буше пропустил ещё гостевой матч с «Адмиралом» 31 января. Это было связано с чисто игровыми причинами: матч с «Амуром» двумя днями ранее (2:5) полностью провалила вся команда, и американский легионер тоже много ошибался. Потом Рид покинул расположение клуба: это была запланированная и одобренная руководством поездка, совпадавшая с перерывом на Матч звёзд. Не планировалось, что она затянется надолго: 4 февраля клуб сообщил, что Буше вернётся в команду на матч с «Металлургом» 10 февраля.

Рид Буше

Рид Буше

Фото: РИА Новости

Однако в Магнитогорске Буше не сыграл — как и против «Динамо» 13-го, как и ещё в пяти следующих матчах. Николай Заварухин дважды ответил на вопросы о Буше, что он отсутствует из-за семейных обстоятельств, и подчеркнул, что чёткого графика возвращения у игрока нет. Параллельно стали распространяться самые интересные слухи: что Буше вообще перестал выходить на связь с клубом, что он чуть ли не в Мексике и что в этом году Рида в КХЛ мы больше не увидим.

Что сейчас известно мне? Каналы связи между стороной Буше и клубом не прерваны, однако никаких точных сроков его возвращения действительно нет. Эти «каникулы» Рида не являются оплачиваемыми, а ситуация, которая потребовала его присутствия в Америке, действительно является экстраординарной и чрезвычайной, она действительно связана с семейными обстоятельствами. Правда, никаких официальных заявлений «Автомобилист» тоже не делает, пока молчит и агент Буше. Это вызывает немало вопросов.

В целом практика отсутствия статусного игрока в составе «по личным причинам», которые не указываются клубом, и для НХЛ нередка. Например, в составе «Оттавы» несколько недель отсутствовал Линус Улльмарк, а в соцсетях параллельно распространилась фантастическая теория: мол, швед рассказывал жене об измене одноклубников, а потом изменил сам и его рассказы стали известны команде. Судя по тому, что после возвращения Улльмарка в состав команда одержала несколько побед подряд, эти теории были не очень точными.

Около недели отсутствовал в составе «Баффало» Расмус Далин, но там давно известно о проблемах его невесты со здоровьем. Джей Ти Миллер, когда ещё выступал в «Ванкувере», пропускал по этой причине почти месяц на фоне слухов о его раздорах с Элиасом Петтерссоном: никто так и не узнал, что реально было причиной этого. Однако тогда клубы выступали с официальным заявлением: «Автомобилист» же об отсутствии Буше упоминал впроброс, а теперь вообще никак не упоминает игрока в соцсетях.

При этом Буше во время своего выступления за «Авангард» имел репутацию игрока с хорошей рабочей этикой, которая выгодно отличала его от многих любителей срубить жирных российских денег. Его летнее расставание с Омском связано, скорее, с игровыми причинами: в нынешний бегущий «Авангард» Рид мог бы и не вписаться (как и Ткачёв). Тем страннее текущая ситуация, где как будто никто не знает, что происходит.

А ведь это второй легионер, которого по ходу сезона лишается «Автомобилист». Уже после дедлайна команду покинул Кёртис Волк, который начинал сезон в статусе номинального второго центра. Увы, многочисленные травмы последних лет не позволили Кёртису вернуться к форме образца первого сезона в «Авто», когда он был самым универсальным центром команды. Его отъезд тоже связан с семейными причинами и, как отмечали коллеги, желанием сменить обстановку. Эти истории напрямую не связаны.

И с чем же «Автомобилист» подходит к весне? У команды есть одна великолепно работающая тройка: Спронг — Шаров — Мэйсек. Голландский канадец пока проявляет себя в «Автомобилисте» с лучшей стороны: его креативность и заряженность кратно перекрывают недоработки в обороне в отдельных моментах. С партнёрами сложилась отличная «химия»: не очень хорошо проводивший первую половину сезона Шаров стал идеальным в игровом плане центром, который готов делиться шайбой и отрабатывать, воспрял и Мэйсек, который перестал восприниматься как игрок одной позиции.

Компенсируют ли Спронг и Да Коста отсутствие Буше?

Компенсируют ли Спронг и Да Коста отсутствие Буше?

Фото: Алексей Колчин, photo.khl.ru

Однако такая зависимость от одного звена прикрывает то, что у остальных троек периодически не клеится. Кроме того, у Спронга за спиной нет богатой истории плей-офф на взрослом уровне: в 27 матчах на вылет в НХЛ и АХЛ он суммарно набрал 11 очков, и семь из них пришлись на сезон-2015/2016. Понятно, что соперник будет накрывать тройку Шарова и очень плотно работать с её вингерами: каким же будет план Б?

И Буше таким планом стать мог. После нескольких удачных матчей на старте Рид ушёл в тень в октябре и первой половине ноября: показательно, что даже в большинстве Буше тогда не забивал. Однако после удачного матча в Челябинске американец набрал ход: после 1 декабря у него 11+10 в 21 матче и полезность «+11». Отъезд случился в крайне неудачный для команды момент.

Даже если Буше разрешит свои проблемы в ближайшем времени, ему ещё надо будет вернуться в Россию (это сейчас у многих занимает много времени), набирать форму, тренироваться, а плей-офф уже совсем-совсем скоро. А такой игрок нужен для команды, которая в плей-офф с большой вероятностью будет ставить на игру вторым номером и резкие контратаки силами своих главных звёзд. И чем дольше продлится это состояние и отсутствие чётких ответов от клуба, тем безумнее будут слухи.

