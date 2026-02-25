Дорогая цена. В Канаде лукавили о статусе Кросби на Олимпиаде — он выбыл надолго

Несколько дней назад завершился мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года в Италии. В решающем матче соревнования в принципиальном североамериканском дерби сборная США нанесла поражение команде Канады (2:1 ОТ) и стала олимпийским чемпионом впервые за 46 лет.

Кто знает, как бы сложился исход финальной встречи, если бы во втором периоде подопечные Джона Купера смогли использовать большинство в формате «5 на 3». В распоряжении канадской сборной было полторы минуты на розыгрыш лишнего, однако он получился максимально беззубым и не принёс «кленовым» никакой выгоды.

Возможно, этот розыгрыш складывался бы совершенно иначе, если бы на льду находился капитан канадской сборной Сидни Кросби. Но 87-й номер канадцев пропустил две последние встречи на олимпийском турнире из-за роковой травмы, полученной в четвертьфинале со сборной Чехии (4:3 ОТ).

На шестой минуте второго отрезка капитан канадской сборной попал под силовой приём чешского защитника Радко Гудаса и захромал. В ходе той смены Сидни попал под три подряд силовых приёма. Окончательно добило канадского форварда попадание под сдвоенный хит в исполнении Гудаса и Мартина Нечаса. После попадания под последний хит Кросби совершил движение вперёд, но сразу же понял, что продолжать игру не сможет. Сидни вернулся на скамейку, чтобы через несколько секунд отправиться в подтрибунное помещение в сопровождении врачей.

В течение следующих нескольких дней вокруг травмы Кросби было очень много тумана. Главный тренер «кленовых» в публичном поле выражал надежду, что Сидни ещё сыграет на турнире в Италии. «У нас есть 48 часов, чтобы определить… Знаете, у него сейчас больше шансов сыграть, чем было раньше», — говорил Купер после победы в полуфинале над командой Финляндии (3:2).

Но этого так и не произошло. За решающим матчем Олимпиады Сидни смотрел со стороны и появился на льду только после завершения встречи – уже для вручения медали серебряного достоинства. После же возвращения участников Олимпиады в Северную Америку стало очевидно, что реальных шансов сыграть в финале у Кросби фактически не было, ведь сегодня пресс-служба «Питтсбурга» известила общественность, что из-за последствий полученной травмы капитан «Пингвинз» будет отсутствовать ещё в течение месяца.

Сидни Кросби Фото: Leila Devlin/Getty Images

«Я был всё-таки гораздо ближе к участию в игре за золото Олимпиады, чем думал. Не думал, что у меня будет такая возможность. Шансы на это были крайне малы, но персонал команды был просто невероятен.

Гудас? У меня нет претензий к его игре. Он пытался играть жёстко и напористо. Играть упорно, как и любой защитник. С моей стороны всё пошло не так. Это хоккей, такое случается. К сожалению, это одна из таких вещей», — высказался Кросби о своей травме.

Для «Питтсбурга» известие о травме своей суперзвезды стало грандиозным ударом. В нынешнем сезоне американский клуб впервые с 2022 года имеет абсолютно реальный шанс на выход в плей-офф. Перед возобновлением регулярного чемпионата «Пингвинз» располагается на втором месте в Столичном дивизионе. Если бы регулярка завершилась сейчас, то эта позиция позволила бы команде Дэна Мьюза выйти в плей-офф, вот только главные разборки в борьбе за попадание в кубковую восьмёрку начинаются именно сейчас. И в них Кросби своим партнёрам не поможет.

Сидни стал одним из трёх игроков НХЛ, который получил серьёзную травму на Олимпиаде. Наиболее тяжёлые последствия понёс «Лос-Анджелес Кингз», который потерял швейцарского нападающего Кевина Фиалу вообще до конца нынешнего сезона. Финский форвард «Даллас Старз» Микко Рантанен пропустит около двух недель. Кросби будет отсутствовать ориентировочно в течение месяца.

Если бы от руководителей клубов НХЛ зависел этот вопрос, они бы наверняка запретили своим игрокам отправляться на Олимпиаду, но их хоккеисты слишком долго ждали этой возможности. Игроки североамериканской лиги не были представлены на олимпийских турнирах в течение 12 (!) лет. И ради такой возможности они были готовы рискнуть многим, в том числе и своим здоровьем. Есть ощущение, что 38-летний Кросби не стал бы ничего менять в своём решении ехать на Олимпиаду, даже если бы на 100% знал, что там он травмируется, а его клуб заплатит столь высокую цену за выбор своего лидера.