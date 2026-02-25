Скидки
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 25 февраля 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

У Шипачёва новый рекорд, «Ак Барс» отдал 3:0 в игре с аутсайдером. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 25 февраля 2026 года
ЦСКА в Москве обыграл «Нефтехимик» в малорезультативном матче.

25 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три игры. Коротко подводим итоги встреч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 7
Динамо Мн
Минск
0:1 Мороз (Шипачёв, Спунер) – 03:19 (5x5)     0:2 Диц (Смит, Липский) – 09:40 (5x5)     0:3 Бориков (Хэмилтон) – 14:03 (5x5)     0:4 Шипачёв – 19:31 (5x5)     0:5 Смит (Мороз, Шипачёв) – 21:08 (5x5)     1:5 Малышев (Хёфенмайер, Поляков) – 35:09 (5x5)     1:6 Лимож (Кузнецов, Энас) – 41:31 (5x4)     1:7 Бориков (Воронин, Лайл) – 47:27 (5x5)     2:7 Бикмуллин (Гуськов, Сероух) – 59:43 (5x4)    

В составе «Динамо» шайбы на свой счёт записали Вадим Мороз, Даррен Диц, Егор Бориков (дубль), Вадим Шипачёв, Тай Смит, Алекс Лимож. У хозяев голы на счету Антона Малышева и Рафаэля Бикмуллина. Отметим, что белорусский клуб третий раз в сезоне победил сочинскую команду.

Также Шипачёв сделал две результативные передачи и добрался до отметки в 700 ассистов в КХЛ. 38-летний Шипачёв стал первым игроком в истории КХЛ, кто отдал 700 передач. Из действующих хоккеистов ближе к Вадиму Александр Радулов (510) и Никита Гусев (469).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Бучельников (Коваленко, Зернов) – 48:56 (5x5)     2:0 Соркин (Полтапов, Холлоуэлл) – 52:28 (4x4)    

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. В середине третьего периода Дмитрий Бучельников открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Максим Соркин удвоил преимущество ЦСКА в счёте. Отметим, что ЦСКА впервые в сезоне победил «Нефтехимик».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2026, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 5
Б
Лада
Тольятти
1:0 Лямкин (Миллер, Сафонов) – 00:34 (5x5)     2:0 Кателевский (Дыняк, Бардин) – 05:07 (5x5)     3:0 Миллер (Тодд, Хмелевски) – 11:32 (5x3)     3:1 Михайлов – 25:27 (5x5)     3:2 Граовац (Романов, Коттон) – 39:41 (5x5)     3:3 Тянулин (Савчук) – 39:59 (5x4)     3:4 Савчук (Михайлов, Тянулин) – 40:32 (5x5)     4:4 Денисенко (Пустозёров, Карпухин) – 50:56 (5x5)     4:5 Кугрышев – 65:00    

В составе «Лады» шайбы на свой счёт записали Никита Михайлов, Тайлер Граовац, Артур Тянулин, Райли Савчук. У «Ак Барса» голы забили Никита Лямкин, Дмитрий Кателевский, Митчелл Миллер, Григорий Денисенко. В серии буллитов точнее оказались гости. Отметим, что к середине первого периода казанский клуб вёл со счётом 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 26 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Трактор
Челябинск
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Адмирал
Владивосток
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
