ЦСКА в Москве обыграл «Нефтехимик» в малорезультативном матче.

У Шипачёва новый рекорд, «Ак Барс» отдал 3:0 в игре с аутсайдером. Итоги дня в КХЛ

25 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три игры. Коротко подводим итоги встреч.

В составе «Динамо» шайбы на свой счёт записали Вадим Мороз, Даррен Диц, Егор Бориков (дубль), Вадим Шипачёв, Тай Смит, Алекс Лимож. У хозяев голы на счету Антона Малышева и Рафаэля Бикмуллина. Отметим, что белорусский клуб третий раз в сезоне победил сочинскую команду.

Также Шипачёв сделал две результативные передачи и добрался до отметки в 700 ассистов в КХЛ. 38-летний Шипачёв стал первым игроком в истории КХЛ, кто отдал 700 передач. Из действующих хоккеистов ближе к Вадиму Александр Радулов (510) и Никита Гусев (469).

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. В середине третьего периода Дмитрий Бучельников открыл счёт во встрече. На 13-й минуте периода Максим Соркин удвоил преимущество ЦСКА в счёте. Отметим, что ЦСКА впервые в сезоне победил «Нефтехимик».

В составе «Лады» шайбы на свой счёт записали Никита Михайлов, Тайлер Граовац, Артур Тянулин, Райли Савчук. У «Ак Барса» голы забили Никита Лямкин, Дмитрий Кателевский, Митчелл Миллер, Григорий Денисенко. В серии буллитов точнее оказались гости. Отметим, что к середине первого периода казанский клуб вёл со счётом 3:0.

Матчи 26 февраля

