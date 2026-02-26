Скидки
Тампа-Бэй — Торонто — 4:2, видео, голы, обзор матча чемпионата НХЛ, Кучеров обогнал Маккиннона в гонке бомбардиров

НХЛ вернулась — Кучеров доминирует! Он уже обогнал Маккиннона
Максим Макаров
Кучеров обогнал Маккиннона в гонке бомбардиров
А «Тампа» упрочила лидерство в таблице.

НХЛ вернулась после паузы на Олимпиаду – «Тампа» дома принимала «Торонто», который из последних сил пытается зацепиться за плей-офф. «Молнии» же уверенно лидируют в дивизионе, ещё до Игр оторвавшись от ближайшего преследователя на шесть очков.

Интрига сохраняется и в борьбе за «Арт Росс» — Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон и Никита Кучеров продолжают гнаться за наградой. Перед матчем россиянин отставал на пять очков от форварда «Эдмонтона» и на два от нападающего «Колорадо».

«Тампой» в этой встрече не смог руководить Джон Купер – он пропускал игру из-за смерти отца.

Уже на четвёртой минуте Никита Кучеров открыл счёт в матче и устремился в погоню за двумя канадскими Маками, однако видеотренер «Торонто» оказался против, и арбитры отменили взятие ворот. Они же взяли успешный запрос и на шайбу Пойнта через 11 минут.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Пойнт (Д'Астус, Хольмберг) – 27:07     2:0 Гонсалвес (Кучеров, Д'Астус) – 27:58     3:0 Кучеров (Гонсалвес, Пойнт) – 42:59     3:1 Таварес (Нюландер, Нис) – 56:19 (pp)     4:1 Пойнт (Кучеров, Гонсалвес) – 56:30     4:2 Нис (Нюландер, Мэттьюс) – 57:13    

Но во втором периоде гол Брейдена уже отменить нельзя было – канадец получил шайбу от Шарля-Эдуара Д'Астус, выдержал паузу и спокойно переиграл голкипера. Лидер «молний» отличился в первом же матче после восстановления от травмы, которая не позволила ему поехать на Олимпиаду.

Меньше чем через минуту первый результативный балл набрал и Никита Кучеров, который отправил в отрыв Гейджа Гонсалвеша.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А в начале третьего периода и забросил – Никита доборолся за воротами и быстро открылся под бросок сходу. Шансов у Столарза не было.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Торонто» сделал попытку вернуться, забил два гола, однако зацепиться за очки не удалось. А Кучеров набрал ещё одно очко, выложив блестящую передачу на пятак, и набрал третье очко.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ вернулась — Кучеров доминирует! Никита в первом же матче после паузы обогнал Натана Маккиннона в гонке бомбардиров и приблизился к Коннору Макдэвиду. А «Тампа» одержала победу и закрепилась на первом месте на Востоке.

