НХЛ вернулась — Кучеров доминирует! Он уже обогнал Маккиннона

НХЛ вернулась после паузы на Олимпиаду – «Тампа» дома принимала «Торонто», который из последних сил пытается зацепиться за плей-офф. «Молнии» же уверенно лидируют в дивизионе, ещё до Игр оторвавшись от ближайшего преследователя на шесть очков.

Интрига сохраняется и в борьбе за «Арт Росс» — Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон и Никита Кучеров продолжают гнаться за наградой. Перед матчем россиянин отставал на пять очков от форварда «Эдмонтона» и на два от нападающего «Колорадо».

«Тампой» в этой встрече не смог руководить Джон Купер – он пропускал игру из-за смерти отца.

Уже на четвёртой минуте Никита Кучеров открыл счёт в матче и устремился в погоню за двумя канадскими Маками, однако видеотренер «Торонто» оказался против, и арбитры отменили взятие ворот. Они же взяли успешный запрос и на шайбу Пойнта через 11 минут.

Но во втором периоде гол Брейдена уже отменить нельзя было – канадец получил шайбу от Шарля-Эдуара Д'Астус, выдержал паузу и спокойно переиграл голкипера. Лидер «молний» отличился в первом же матче после восстановления от травмы, которая не позволила ему поехать на Олимпиаду.

Меньше чем через минуту первый результативный балл набрал и Никита Кучеров, который отправил в отрыв Гейджа Гонсалвеша.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А в начале третьего периода и забросил – Никита доборолся за воротами и быстро открылся под бросок сходу. Шансов у Столарза не было.

«Торонто» сделал попытку вернуться, забил два гола, однако зацепиться за очки не удалось. А Кучеров набрал ещё одно очко, выложив блестящую передачу на пятак, и набрал третье очко.

НХЛ вернулась — Кучеров доминирует! Никита в первом же матче после паузы обогнал Натана Маккиннона в гонке бомбардиров и приблизился к Коннору Макдэвиду. А «Тампа» одержала победу и закрепилась на первом месте на Востоке.