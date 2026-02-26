Две передачи и роковое удаление! Как прошёл дебют Панарина за «Лос-Анджелес»

Артемий пытался спасти матч, проведя в концовке три с половиной минуты на льду без замен (!), но «короли» проиграли «Вегасу».

Дебют Артемия Панарина за «Лос-Анджелес» состоялся! Обычно хоккеистам, меняющим команду посреди сезона, приходится адаптироваться «на ходу», но российскую суперзвезду обменяли из «Рейнджерс» прямо перед олимпийской паузой, и у него было достаточно времени, чтобы и отдохнуть, и освоиться в новом городе, и познакомиться с новыми партнёрами и тренерским штабом, и решить бытовые вопросы.

Например, привычный игровой номер Артемия, под которым он выступает почти всю карьеру, в «Кингз» был занят. И если в «Коламбусе» была такая же ситуация, но №72 носил Сергей Бобровский, который, конечно, его не отдал, то в «королях» эти цифры принадлежали… маскоту. С ним удалось договориться.

От Артемия в «Лос-Анджелесе» все ждут в первую очередь помощи в атаке, тем более сейчас, когда Кевин Фиала получил серьёзную травму в сборной Швейцарии и выбыл до конца сезона.

«Он придаст искры нашему большинству, нашей атакующей игре. Ну, все и так же видели, как он играет, и мы сами много против него играли, ещё с его времён в «Чикаго». Как только он появился в лиге, сразу было понятно, что это очень хороший атакующий игрок, и он не разочаровал», — говорил капитан «королей» Анже Копитар.

«Лос-Анджелес» — одна из худших команд по результативности и по реализации большинства, так что Панарин – однозначно то, что доктор прописал. «Это невероятный игрок, который станет важной частью команды. Он делает невероятные передачи, я просто стараюсь читать его и открываться, потому что знаю, что он найдёт меня передачей. Невероятный распасовщик и может забивать много голов. С ним очень классно играть», — отмечал Алекс Лаферрье после первой тренировки.

Артемий вышел на матч с «Вегасом» в первом звене с Адрианом Кемпе и Алексом Лаферрье и, как и в трёх предыдущих своих командах НХЛ, набрал первое очко в дебюте. После того как Павел Дорофеев вывел «рыцарей» вперёд в середине первого периода, «Кингз» получили большинство, которым дирижировал Артемий. Он целил передачу на Кемпе, однако на пути на пятачке оказался Куинтон Байфилд. Шайба отскочила от его конька и залетела в ворота. Нестандартно, но, главное, эффективно.

В середине второго периода Панарин продемонстрировал свои умения ещё раз, оформив ассистентский дубль. Он поучаствовал в быстрой красивой атаке, в которой «короли» в два паса начертили гол для Кемпе.

Всё складывалось идеально для «Лос-Анджелеса» до третьего периода, в котором «Вегас» смог полностью перевернуть матч, забив три гола за четыре минуты! У «королей» ещё оставалось время на исправление ситуации, и быстрый гол Байфилда подарил им надежду, однако затем Панарин схватил роковое удаление, которое реализовал Барбашёв. А ведь «Вегас» сегодня обходился без пяти ключевых игроков команды – канадцев и американцев, которые ещё несколько дней назад играли в финале Олимпиады.

Панарин пытался спасти матч — выйдя со скамейки штрафников, он провёл на льду без замен три с половиной минуты (!). И в это время «короли» забили один гол, но затем пропустили в пустые от Ивана Барбашёва.

Статистика дебюта Артемия такова – больше 21 минуты времени на льду, три броска в створ, две передачи. Свою роль в атаке, несмотря на удаление в концовке, он исполнил, однако оборону «Лос-Анджелеса» это не спасло.