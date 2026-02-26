Скидки
Главная Хоккей Статьи

Джоэль Кенневилль стал вторым тренером, который одержал 1000 побед в НХЛ, список, рекорд

Большое достижение великого тренера. 1000 побед в НХЛ одержали только Боумэн и Кенневилль
Дмитрий Сторожев
Джоэль Кенневилль
Наставник «Анахайма» – новый член элитного клуба, который больше не состоит из одного человека.

НХЛ вернулась, а вместе с ней вернулись и интересные сюжеты, которые привлекают к себе внимание всего хоккейного мира. Здесь и 700-я голевая передача Никиты Кучерова вкупе с ещё двумя легальными и двумя отменёнными результативными действиями; и дебют Артемия Панарина за «Лос-Анджелес», в котором он оформил ассистентский дубль; и первая встреча Джека Хьюза с домашней публикой после «золотого» гола на Олимпиаде.

Свой сюжет был и в последнем матче первого игрового дня после возвращения с паузы. «Анахайм» и «Эдмонтон» борются за место в тройке Тихоокеанского дивизиона, и к стартовому вбрасыванию преимущество «нефтяников» над «утками» было минимальным – при двух играх в запасе калифорнийцы отставали от финалистов двух последних розыгрышей Кубка Стэнли всего на одно очко.

После встречи в «Хонда-центре» в качестве догоняющих находятся уже «Ойлерз» – канадцы дважды упустили преимущество в две шайбы, а менее чем за полторы минуты до конца основного времени пропустили решающую шайбу от Каттера Готье.

Все победы «Дакс» в этом сезоне – а их накопилась уже 31 – результат работы Джоэля Кенневилля. Один из самых опытных тренеров в истории НХЛ вернулся после многолетнего отсутствия и сразу же сделал из «Анахайма» серьёзного претендента на попадание в плей-офф, где команда не была с 2018 года.

Сегодняшний успех «уток» особенно важен – эта победа стала 1000-й для Тренера Q в лиге. И он лишь второй главный тренер в истории, добравшийся до этой отметки – до него это сделал легендарный Скотти Боумэн.

«Безумная, безумная игра, какая победа! На моём пути было много весёлых матчей, и сегодняшний определённо войдёт в этот список. Парни были в игре до конца и смогли вырвать победу в концовке. Не могу описать, как важна эта победа с точки зрения нашего сезона», – поделился впечатлениями Кенневилль сразу после матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 февраля 2026, четверг. 06:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
6 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Рословик (Савуа, Нурс) – 00:13     0:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Савуа) – 09:03     1:2 Мур (Харкинс, Джонстон) – 10:30     2:2 Киллорн (Карлссон, Мактавиш) – 23:01 (pp)     2:3 Хайман (Экхольм, Бушар) – 38:45     2:4 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 39:20     3:4 Карлссон (Труба, Крайдер) – 41:30     4:4 Целльвегер (Гудас, Терри) – 42:55     4:5 Савуа (Подколзин, Экхольм) – 45:53 (pp)     5:5 Сеннеке (Лакомб) – 46:39     6:5 Готье (Карлссон, Крайдер) – 58:46    

За плечами у 67-летнего специалиста опыт работы в пяти клубах – «Сент-Луисе», «Колорадо», «Чикаго», с которым он выиграл три Кубка Стэнли, «Флориде» и теперь «Анахайме». Именно с «Дакс» Джоэль добрался до эксклюзивного клуба, в котором ранее был только один человек. «Он всё равно находится в отдельной лиге. Его цифры оставляют его там в полном одиночестве», – так Кенневиль прокомментировал попадание в одну компанию с Боумэном.

У Тренера Q на 244 победы меньше, однако при этом и матчей в лиге он провёл на 316 меньше – несколько лет работы у нового члена «Клуба 1000» украла культура отмены, но шансы подобраться к находящемуся на вершине девятикратному обладателю чемпионского титула в качества главного тренера ещё ближе у него точно есть.

Тренеры с наибольшим количеством побед в НХЛ

ТренерКлубыМатчиПобеды
1.Скотти Боумэн«Сент-Луис», «Монреаль», «Баффало», «Питтсбург», «Детройт»21411244
2.Джоэль Кенневилль«Сент-Луис», «Колорадо», «Чикаго», «Флорида», «Анахайм»18251000
3.Пол Морис«Хартфорд»/«Каролина», «Торонто», «Виннипег», «Флорида»1987945
4.Линди Рафф«Баффало», «Даллас», «Нью-Джерси»1914933
5.Барри Тротц«Нэшвилл», «Вашингтон», «Айлендерс»1812914
6.Кен Хичкок«Даллас», «Филадельфия», «Коламбус», «Сент-Луис», «Эдмонтон»1598849
7.Питер Лавиолетт«Айлендерс», «Каролина», «Филадельфия», «Нэшвилл», «Вашингтон», «Рейнджерс»1594846
8.Эл Арбор«Сент-Луис», «Айлендерс»1607782
9.Джон Торторелла«Рейнджерс», «Тампа-Бэй», «Ванкувер», «Коламбус», «Филадельфия»1620770
10.Дэррил Саттер«Чикаго», «Сан-Хосе», «Калгари», «Лос-Анджелес»1479737

Жирным шрифтом выделены действующие тренеры.

В ближайшие пару лет к Кенневиллю и Боумэну могут присоединиться ещё два действующих специалиста – Пол Морис и Линди Рафф точно не сделают это в нынешнем сезоне, но ещё двух полноценных точно должно хватить для попадания в клуб тренеров с 1000 побед в НХЛ.

В потенциале членов этого клуба может быть ещё больше – в топ-50 есть ещё ряд тренеров, работающих в лиге прямо сейчас.

ТренерКлубыМатчиПобеды
18.Тодд Маклеллан«Сан-Хосе», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Детройт»1250657
25.Джон Купер«Тампа-Бэй»1017610
28.Майк Салливан«Бостон», «Питтсбург», «Рейнджерс»974501
34.Брюс Кэссиди«Вашингтон», «Бостон», «Вегас»813466
38.Джаред Беднар«Колорадо»756428
43.Джон Хайнс«Нью-Джерси», «Нэшвилл», «Миннесота»805397
50.Род Бриндамор«Каролина»591361

Практически не возникает сомнений, что Джон Купер и Джаред Беднар однажды доберутся до отметки в 1000 побед, при этом хорошие шансы есть и у Рода Бриндамора, который сделал из «Каролины» настоящую машину регулярных чемпионатов.

Но им этот путь только предстоит пройти. А Джоэль Кенневилль его уже прошёл – и это ещё одно большое достижение в карьере великого тренера.

Телеграм-канал автора о российском и зарубежном хоккее.
