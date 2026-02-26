Большое достижение великого тренера. 1000 побед в НХЛ одержали только Боумэн и Кенневилль

Наставник «Анахайма» – новый член элитного клуба, который больше не состоит из одного человека.

НХЛ вернулась, а вместе с ней вернулись и интересные сюжеты, которые привлекают к себе внимание всего хоккейного мира. Здесь и 700-я голевая передача Никиты Кучерова вкупе с ещё двумя легальными и двумя отменёнными результативными действиями; и дебют Артемия Панарина за «Лос-Анджелес», в котором он оформил ассистентский дубль; и первая встреча Джека Хьюза с домашней публикой после «золотого» гола на Олимпиаде.

Свой сюжет был и в последнем матче первого игрового дня после возвращения с паузы. «Анахайм» и «Эдмонтон» борются за место в тройке Тихоокеанского дивизиона, и к стартовому вбрасыванию преимущество «нефтяников» над «утками» было минимальным – при двух играх в запасе калифорнийцы отставали от финалистов двух последних розыгрышей Кубка Стэнли всего на одно очко.

После встречи в «Хонда-центре» в качестве догоняющих находятся уже «Ойлерз» – канадцы дважды упустили преимущество в две шайбы, а менее чем за полторы минуты до конца основного времени пропустили решающую шайбу от Каттера Готье.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Все победы «Дакс» в этом сезоне – а их накопилась уже 31 – результат работы Джоэля Кенневилля. Один из самых опытных тренеров в истории НХЛ вернулся после многолетнего отсутствия и сразу же сделал из «Анахайма» серьёзного претендента на попадание в плей-офф, где команда не была с 2018 года.

Сегодняшний успех «уток» особенно важен – эта победа стала 1000-й для Тренера Q в лиге. И он лишь второй главный тренер в истории, добравшийся до этой отметки – до него это сделал легендарный Скотти Боумэн.

«Безумная, безумная игра, какая победа! На моём пути было много весёлых матчей, и сегодняшний определённо войдёт в этот список. Парни были в игре до конца и смогли вырвать победу в концовке. Не могу описать, как важна эта победа с точки зрения нашего сезона», – поделился впечатлениями Кенневилль сразу после матча.

За плечами у 67-летнего специалиста опыт работы в пяти клубах – «Сент-Луисе», «Колорадо», «Чикаго», с которым он выиграл три Кубка Стэнли, «Флориде» и теперь «Анахайме». Именно с «Дакс» Джоэль добрался до эксклюзивного клуба, в котором ранее был только один человек. «Он всё равно находится в отдельной лиге. Его цифры оставляют его там в полном одиночестве», – так Кенневиль прокомментировал попадание в одну компанию с Боумэном.

У Тренера Q на 244 победы меньше, однако при этом и матчей в лиге он провёл на 316 меньше – несколько лет работы у нового члена «Клуба 1000» украла культура отмены, но шансы подобраться к находящемуся на вершине девятикратному обладателю чемпионского титула в качества главного тренера ещё ближе у него точно есть.

Тренеры с наибольшим количеством побед в НХЛ

№ Тренер Клубы Матчи Победы 1. Скотти Боумэн «Сент-Луис», «Монреаль», «Баффало», «Питтсбург», «Детройт» 2141 1244 2. Джоэль Кенневилль «Сент-Луис», «Колорадо», «Чикаго», «Флорида», «Анахайм» 1825 1000 3. Пол Морис «Хартфорд»/«Каролина», «Торонто», «Виннипег», «Флорида» 1987 945 4. Линди Рафф «Баффало», «Даллас», «Нью-Джерси» 1914 933 5. Барри Тротц «Нэшвилл», «Вашингтон», «Айлендерс» 1812 914 6. Кен Хичкок «Даллас», «Филадельфия», «Коламбус», «Сент-Луис», «Эдмонтон» 1598 849 7. Питер Лавиолетт «Айлендерс», «Каролина», «Филадельфия», «Нэшвилл», «Вашингтон», «Рейнджерс» 1594 846 8. Эл Арбор «Сент-Луис», «Айлендерс» 1607 782 9. Джон Торторелла «Рейнджерс», «Тампа-Бэй», «Ванкувер», «Коламбус», «Филадельфия» 1620 770 10. Дэррил Саттер «Чикаго», «Сан-Хосе», «Калгари», «Лос-Анджелес» 1479 737

Жирным шрифтом выделены действующие тренеры.

В ближайшие пару лет к Кенневиллю и Боумэну могут присоединиться ещё два действующих специалиста – Пол Морис и Линди Рафф точно не сделают это в нынешнем сезоне, но ещё двух полноценных точно должно хватить для попадания в клуб тренеров с 1000 побед в НХЛ.

В потенциале членов этого клуба может быть ещё больше – в топ-50 есть ещё ряд тренеров, работающих в лиге прямо сейчас.

№ Тренер Клубы Матчи Победы 18. Тодд Маклеллан «Сан-Хосе», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Детройт» 1250 657 25. Джон Купер «Тампа-Бэй» 1017 610 28. Майк Салливан «Бостон», «Питтсбург», «Рейнджерс» 974 501 34. Брюс Кэссиди «Вашингтон», «Бостон», «Вегас» 813 466 38. Джаред Беднар «Колорадо» 756 428 43. Джон Хайнс «Нью-Джерси», «Нэшвилл», «Миннесота» 805 397 50. Род Бриндамор «Каролина» 591 361

Практически не возникает сомнений, что Джон Купер и Джаред Беднар однажды доберутся до отметки в 1000 побед, при этом хорошие шансы есть и у Рода Бриндамора, который сделал из «Каролины» настоящую машину регулярных чемпионатов.

Но им этот путь только предстоит пройти. А Джоэль Кенневилль его уже прошёл – и это ещё одно большое достижение в карьере великого тренера.