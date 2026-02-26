Большое достижение великого тренера. 1000 побед в НХЛ одержали только Боумэн и Кенневилль

НХЛ вернулась, а вместе с ней вернулись и интересные сюжеты, которые привлекают к себе внимание всего хоккейного мира. Здесь и 700-я голевая передача Никиты Кучерова вкупе с ещё двумя легальными и двумя отменёнными результативными действиями; и дебют Артемия Панарина за «Лос-Анджелес», в котором он оформил ассистентский дубль; и первая встреча Джека Хьюза с домашней публикой после «золотого» гола на Олимпиаде.
Свой сюжет был и в последнем матче первого игрового дня после возвращения с паузы. «Анахайм» и «Эдмонтон» борются за место в тройке Тихоокеанского дивизиона, и к стартовому вбрасыванию преимущество «нефтяников» над «утками» было минимальным – при двух играх в запасе калифорнийцы отставали от финалистов двух последних розыгрышей Кубка Стэнли всего на одно очко.
После встречи в «Хонда-центре» в качестве догоняющих находятся уже «Ойлерз» – канадцы дважды упустили преимущество в две шайбы, а менее чем за полторы минуты до конца основного времени пропустили решающую шайбу от Каттера Готье.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Все победы «Дакс» в этом сезоне – а их накопилась уже 31 – результат работы Джоэля Кенневилля. Один из самых опытных тренеров в истории НХЛ вернулся после многолетнего отсутствия и сразу же сделал из «Анахайма» серьёзного претендента на попадание в плей-офф, где команда не была с 2018 года.
Сегодняшний успех «уток» особенно важен – эта победа стала 1000-й для Тренера Q в лиге. И он лишь второй главный тренер в истории, добравшийся до этой отметки – до него это сделал легендарный Скотти Боумэн.
«Безумная, безумная игра, какая победа! На моём пути было много весёлых матчей, и сегодняшний определённо войдёт в этот список. Парни были в игре до конца и смогли вырвать победу в концовке. Не могу описать, как важна эта победа с точки зрения нашего сезона», – поделился впечатлениями Кенневилль сразу после матча.
За плечами у 67-летнего специалиста опыт работы в пяти клубах – «Сент-Луисе», «Колорадо», «Чикаго», с которым он выиграл три Кубка Стэнли, «Флориде» и теперь «Анахайме». Именно с «Дакс» Джоэль добрался до эксклюзивного клуба, в котором ранее был только один человек. «Он всё равно находится в отдельной лиге. Его цифры оставляют его там в полном одиночестве», – так Кенневиль прокомментировал попадание в одну компанию с Боумэном.
У Тренера Q на 244 победы меньше, однако при этом и матчей в лиге он провёл на 316 меньше – несколько лет работы у нового члена «Клуба 1000» украла культура отмены, но шансы подобраться к находящемуся на вершине девятикратному обладателю чемпионского титула в качества главного тренера ещё ближе у него точно есть.
Тренеры с наибольшим количеством побед в НХЛ
|№
|Тренер
|Клубы
|Матчи
|Победы
|1.
|Скотти Боумэн
|«Сент-Луис», «Монреаль», «Баффало», «Питтсбург», «Детройт»
|2141
|1244
|2.
|Джоэль Кенневилль
|«Сент-Луис», «Колорадо», «Чикаго», «Флорида», «Анахайм»
|1825
|1000
|3.
|Пол Морис
|«Хартфорд»/«Каролина», «Торонто», «Виннипег», «Флорида»
|1987
|945
|4.
|Линди Рафф
|«Баффало», «Даллас», «Нью-Джерси»
|1914
|933
|5.
|Барри Тротц
|«Нэшвилл», «Вашингтон», «Айлендерс»
|1812
|914
|6.
|Кен Хичкок
|«Даллас», «Филадельфия», «Коламбус», «Сент-Луис», «Эдмонтон»
|1598
|849
|7.
|Питер Лавиолетт
|«Айлендерс», «Каролина», «Филадельфия», «Нэшвилл», «Вашингтон», «Рейнджерс»
|1594
|846
|8.
|Эл Арбор
|«Сент-Луис», «Айлендерс»
|1607
|782
|9.
|Джон Торторелла
|«Рейнджерс», «Тампа-Бэй», «Ванкувер», «Коламбус», «Филадельфия»
|1620
|770
|10.
|Дэррил Саттер
|«Чикаго», «Сан-Хосе», «Калгари», «Лос-Анджелес»
|1479
|737
Жирным шрифтом выделены действующие тренеры.
В ближайшие пару лет к Кенневиллю и Боумэну могут присоединиться ещё два действующих специалиста – Пол Морис и Линди Рафф точно не сделают это в нынешнем сезоне, но ещё двух полноценных точно должно хватить для попадания в клуб тренеров с 1000 побед в НХЛ.
В потенциале членов этого клуба может быть ещё больше – в топ-50 есть ещё ряд тренеров, работающих в лиге прямо сейчас.
|№
|Тренер
|Клубы
|Матчи
|Победы
|18.
|Тодд Маклеллан
|«Сан-Хосе», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Детройт»
|1250
|657
|25.
|Джон Купер
|«Тампа-Бэй»
|1017
|610
|28.
|Майк Салливан
|«Бостон», «Питтсбург», «Рейнджерс»
|974
|501
|34.
|Брюс Кэссиди
|«Вашингтон», «Бостон», «Вегас»
|813
|466
|38.
|Джаред Беднар
|«Колорадо»
|756
|428
|43.
|Джон Хайнс
|«Нью-Джерси», «Нэшвилл», «Миннесота»
|805
|397
|50.
|Род Бриндамор
|«Каролина»
|591
|361
Практически не возникает сомнений, что Джон Купер и Джаред Беднар однажды доберутся до отметки в 1000 побед, при этом хорошие шансы есть и у Рода Бриндамора, который сделал из «Каролины» настоящую машину регулярных чемпионатов.
Но им этот путь только предстоит пройти. А Джоэль Кенневилль его уже прошёл – и это ещё одно большое достижение в карьере великого тренера.