Новая роль Ларионова в СКА, у обоих «Динамо» схожие проблемы. Месяц до плей-офф КХЛ. Запад

До старта плей-офф КХЛ остаётся меньше месяца. В целом практически все действительно важные вопросы регулярки уже разрешены, и сейчас она кажется немного затянутой, однако это тема для отдельной дискуссии. Пока же прикидываем, в каком состоянии подходят клубы лиги к главным матчам сезона. И начинаем с Западной конференции.

«Спартак»

Красно-белых трясёт весь сезон, команда проходит через разные состояния, и о стабильности говорить не приходится. В начале чемпионата это был старый добрый «Спартак», который много забивал и много пропускал; затем, после смены помощников Алексея Жамнова, москвичи прибавили в плане дисциплины и организации игры, но результаты от этого улучшились не сильно; наконец, с конца января мы видим версию «Спартака» уже без Жамнова — главный тренер красно-белых ушёл на больничный, который как-то подзатянулся, а прояснять ситуацию в клубе не спешат.

Сейчас «Спартаком» рулит Александр Барков — формально тренер молодёжной команды, поднятый в главную как раз в тот момент, когда Жамнов ещё работал в обычном режиме, но его штаб проходил через пертурбации. Иногда красно-белые при Баркове выдают качественные матчи, однако их сменяют безвольные поражения.

В результате за месяц до плей-офф «Спартак» максимально непредсказуем – остаётся вероятность, что весной мы увидим лучшую версию команды, но пока дела у неё так себе. Серьёзно просели лидеры, никуда не ушли на дистанции проблемы с обороной, а в таблице красно-белые на восьмой строчке, рискуя получить самого серьёзного соперника в первом раунде, и уже не особо мечтают о попадании в топ-4.

Что нужно поправить: вернуть Жамнова на лавку, привести в чувство Ивана Морозова и Павла Порядина, попытаться любой ценой забраться как минимум на шестую строчку, чтобы избежать встреч с «Локомотивом» или минским «Динамо», против которых у «Спартака» шансов объективно немного.

«Динамо» Москва

Ещё одна команда-загадка на Западе. После странного увольнения Алексея Кудашова у «Динамо» с Вячеславом Козловым всё вроде бы пошло неплохо в плане результатов, хоть и ужасно, если смотреть на стиль игры. Затем всё с грохотом рухнуло, однако после паузы на Матч звёзд бело-голубые пришли в себя и выдали серию побед.

Вот только вряд ли эти победы кого-то должны обманывать. Очевидно, что «Динамо» не раскрывает потенциал своего состава, часто действует излишне трусливо, давно растеряло умение переламывать ситуацию по ходу игр, а лидеры команды — Гусев, Уил, Сикьюра, да и Комтуа — не делают разницы в той мере, в которой мы привыкли. Есть стойкое ощущение, что хоккей, проповедуемый Вячеславом Козловым, нежизнеспособен в КХЛ (тренер успешно внедрял его в ВХЛ в «Химике», но там совсем другая лига) и в плей-офф «Динамо» ждёт разочарование в первом же раунде.

Что нужно поправить: многие вещи поправить уже невозможно, однако в целом главное для бело-голубых — подойти к плей-офф единым кулаком. Чтобы и руководители клуба, и тренеры, и игроки были объединены одной целью, а не заняты привычными подковёрными интригами. И сложно сказать, возможно ли такое единство в «Динамо» в принципе.

Вячеслав Козлов и игроки «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

СКА

Ещё недавно было справедливо ругать руководителей СКА, которые, придя в клуб после Романа Ротенберга, умудрились сделать ещё хуже в плане спортивных результатов. Назначение Игоря Ларионова главным тренером и выдача ему карт-бланша во многих аспектах сразу выглядели проигрышной авантюрой и полным игнорированием печального опыта «Торпедо».

Однако со временем оказалось, что в высоких креслах СКА теперь сидят хоть и максимально непубличные, но совсем не глупые люди. Без лишнего шума, громких заявлений и резких движений они произвели тихую революцию, собрав качественный тренерский штаб прямо по ходу сезона и оставив при этом Ларионова номинально главным. В результате Игорь Николаевич занимается тем, в чём действительно хорош — выступает лицом СКА (а то и всего российского хоккея, если учитывать переговоры в Милане) и амбассадором атакующего стиля, общается с журналистами и по-прежнему является авторитетной фигурой в раздевалке. А в это время его новые помощники Леонид Тамбиев, Юрий Бабенко и Борис Миронов полностью перекраивают структуру игры СКА по сравнению со стартом сезона.

Армейцы изменились кардинально, это сложно не заметить. И так обычно происходит, когда на тренировках и собраниях начинают разжёвывать детали и нюансы вместо абстрактных разглагольствований о красивом и романтичном хоккее. В таких условиях и выправляется дисциплина хоккеистов, улучшается игра в обороне, а для того, чтобы созидать в атаке, у СКА достаточно мастеров.

Что нужно поправить: в СКА главное не допустить только одну вещь — позволить Игорю Ларионову вновь взять всё под свой контроль. Впрочем, убеждён, что Профессору в нынешнем статусе, который очень грубо можно назвать ролью свадебного генерала, весьма комфортно.

ЦСКА

Московский клуб в первой трети регулярки выглядел, прямо скажем, отвратительно, но, кажется, вера в Игоря Никитина у боссов ЦСКА настолько сильна и крепка, что никто там даже не думал нервничать и сомневаться в принятом летом дерзком решении вернуть тренера. И Никитин не подвёл. Не сразу, но очень спокойно действующий чемпион КХЛ навёл порядок, и сейчас армейский клуб фундаментально выглядит так, как и выглядел в прошлую эпоху Никитина — строго, механизированно, чопорно. Да, у этой команды меньше совокупного мастерства и ещё не привит инстинкт убийцы, но Никитин работает только первый год и ещё будет докручивать всё до идеала. Однако у меня нет сомнений, что в плей-офф ЦСКА в целом будет в состоянии обыграть в серии любого соперника на любой стадии.

Что нужно поправить: всё-таки попытаться увеличить среднюю результативность. Недавний матч в Тольятти показал, что кто угодно может перевернуть игру с ЦСКА при определённом стечении обстоятельств, если преимущество у армейцев минимальное. Но что тут может сделать Никитин? В его прошлый заход в ЦСКА максимум из своих моментов выжимали Капризов, Григоренко и Окулов, а сейчас такой функционал стабильно может выполнять разве что Бучельников. Хотя ведь и от Спронга добровольно отказался не менеджмент ЦСКА, а лично главный тренер.

Игорь Никитин и игроки ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Торпедо»

Тренер-дебютант КХЛ Алексей Исаков проделывает блестящую работу в Нижнем Новгороде. Он ставит динамичный атакующий хоккей, при этом у команды присутствует дисциплина как таковая, от чего в «Торпедо» отвыкли за последние пару лет. У Исакова есть доверие от руководства, да и в команде, очевидно, верят в идеи главного тренера, что неудивительно, учитывая, что Исаков вместе со многими игроками прошёл снизу вверх по нижегородской вертикали. Что больше всего импонирует в «Торпедо»: даже угодив в неприятную серию поражений, команда не рассыпается и вскоре исправляет ситуацию, о чём свидетельствует нахождение в топ-4 конференции к концу регулярки. Да, стабильности не хватает, однако по соотношению «цена-качество» «Торпедо», пожалуй, смело может конкурировать с «Северсталью».

Что нужно поправить: Исакову нужно постараться подвести нижегородцев к плей-офф в их лучшем варианте из нынешнего сезона. А ещё — приложить все усилия, чтобы уйти от встречи с ЦСКА в первом раунде. Это будет непросто, если посмотреть в таблицу, но, кажется, армейцы — это единственный соперник «Торпедо» из возможных, против которого у нижегородцев в серии нет шансов.

«Северсталь»

Череповчане продолжают оставаться уникальной для КХЛ командой. И не потому, что единственные играют в жёлто-чёрной цветовой гамме. Авторский хоккей Андрея Козырева не только не перестаёт удивлять смелостью подхода, но и прогрессирует, начиная приносить результат. Да, пока только в регулярке, где «Северсталь» впервые за долгое время собирается закончить в топ-4 конференции (а то и в топ-2), однако, насколько слышал, в этом сезоне перед череповецким клубом наконец-то поставлена конкретная задача и на плей-офф со всеми вытекающими, чего не было в прошлые годы. Так что с интересом посмотрим на «Северсталь» в кубковых матчах, и, даже если это снова будут встречи со «Спартаком», Череповец должен быть в них кардинально другим, нежели в двух прошлых сезонах.

Что нужно поправить: Козырев довольно уверенно ведёт свою команду по длинной дистанции, не паникуя во время небольших спадов. Опыт подведения «Северстали» к плей-офф у Андрея Леонидовича уже накопился, так что тут череповчанам банально нужно обойтись без травм ключевых игроков.

Андрей Козырев и его тренерский штаб Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Динамо» Минск

Блистательный сезон в исполнении минских «зубров», что тут говорить. Вторая атака КХЛ, вполне надёжная по цифрам оборона, великолепное большинство. Сумасшедшие в плане результативности лидеры и стабильная игра на длинной дистанции. Дмитрий Квартальнов на третий год в столице Беларуси вновь напоминает, что он отличный тренер, способный ставить успешный хоккей и выжимать максимум из имеющихся ресурсов.

Однако невозможно игнорировать внутренние противоречия в «Динамо», которые стали настолько серьёзными, что вырвались в публичное пространство и были, конечно, завёрнуты в обёртку под кричащим названием «скандал». Может, как такового скандала и не было, но стали очевидны две вещи: у Дмитрия Квартальнова и боссов «зубров» есть серьёзные разногласия по многим ключевым моментам; руководство минчан считает, что в первую очередь благодаря селекционной кампании, а не работе тренера стал возможен прорыв «Динамо». И увольнение помощника Квартальнова Горбенко — это как раз попытка указать тренеру на его место.

Что нужно поправить: последние результаты вроде бы показывают, что в «Динамо» всё спокойно, на хоккее все эти брожения никак не отразились, однако это может быть бомбой замедленного действия, которая рванёт при первых трудностях в плей-офф. Так что перед весной в минском «Динамо», как и в московском, важна прежде всего консолидация всех сторон для достижения общей цели. А летом уже можно ругаться-расставаться и выяснять отношения.

«Локомотив»

В начале сезона «Локомотив» подкидывал инфоповоды разного характера, особенно ярко полыхнуло после увольнения Дмитрия Рябыкина и слухов о возможном уходе из-за этого самого Боба Хартли, однако позитивные результаты всегда лучше всего успокаивают все волнения в обществе. И сейчас «Локомотив» напоминает самого себя образца прошлой регулярки: безоговорочно лидирует в конференции, почти всегда побеждает, и никто ярославцев в прессе не трогает.

Хартли — это всё-таки великий тренер, и не было сомнений, что в «Локомотиве» он быстро наведёт порядок, даже получив в руки «золотой», а значит, «сытый» состав. Конечно, были трения и прения с руководством ярославцев по многим вопросам, но и Хартли, и президент «Локомотива» Юрий Яковлев — опытнейшие профессионалы, которые понимают, что в любых спорах важен конечный компромисс, а не желание остаться при своих аргументах.

Боб Хартли и игроки «Локомотива» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сейчас «Локомотив» выглядит солидно, уверенно и полностью готов к плей-офф. Правда, есть подозрение, что именно «сытость» состава, который ярославцы практически полностью сохранили после чемпионства, не позволит «Локомотиву» защитить титул, но это точно не вопрос первого раунда.

Что нужно поправить: избежать травм лидеров. Всё остальное у ярославцев как будто бы в порядке.

Больше мнений и эксклюзивов автора в телеграм-канале «Лукин. Хоккей».