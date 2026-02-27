Скидки
Результаты матчей КХЛ за 26 февраля 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» без Кузнецова, СКА провалился дома. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 26 февраля 2026 года
Комментарии
«Спартак» победил «Адмирал» в матче с хет-триком.

26 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три игры. Коротко подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Светлаков (Гросс, Ливо) – 05:54 (5x4)     1:1 Сучков – 30:45 (5x5)     2:1 Ян (Бутузов, Василевский) – 31:50 (5x5)     2:2 Джиошвили (Кравцов, Дэй) – 48:49 (5x5)     3:2 Жаровский – 65:00    

На шестой минуте первого периода Андрей Светлаков открыл счёт. В середине второго периода Егор Сучков и Денис Ян вывели «Салават Юлаев» вперёд, забросив две шайбы за 65 секунд. В середине третьего периода Максим Джиошвили вновь сделал счёт равным. В серии буллитов лучше оказались хозяева. Отметим, что из-за болезни в составе «Салавата» отсутствовал Евгений Кузнецов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 3
Адмирал
Владивосток
1:0 Филин (Соловьёв, Кровяков) – 10:31 (5x4)     2:0 Мальцев (Гутик, Порядин) – 14:03 (5x5)     2:1 Шулак (Тимашов, Старков) – 30:42 (5x4)     3:1 Кин – 34:30 (5x5)     3:2 Булавчук (Олсон, Шулак) – 36:32 (5x4)     3:3 Завгородний (Шулак, Олсон) – 47:05 (5x5)     4:3 Гутик (Вишневский, Мальцев) – 52:41 (5x4)     5:3 Филин (Холодилин, Рябов) – 54:14 (5x5)     6:3 Филин (Мальцев, Орлов) – 59:24 (en)    

В составе «Спартака» шайбы забросили Егор Филин (хет-трик), Михаил Мальцев, Джоуи Кин и Даниил Гутик. У «Адмирала» отличились Либор Шулак и Оскар Булавчук. «Спартак» во второй раз в сезоне победил дальневосточный клуб. Во Владивостоке красно-белые взяли верх со счётом 4:3 Б.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Галимов (Слепышев, Артемьев) – 05:43 (5x5)     1:1 Дишковский – 12:39 (4x5)     1:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 28:09 (5x4)     1:3 Адамчук (Уил, Гусев) – 28:45 (5x5)     1:4 Сергеев (Уил) – 33:59 (5x5)    

В составе «Динамо» шайбы забросили Ансель Галимов, Джордан Уил, Кирилл Адамчук и Артём Сергеев. У СКА единственная шайба на счету Никиты Дишковского. После этой победы бело-голубые обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина — 2026.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 27 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Динамо Мн
Минск
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
