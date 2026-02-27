«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» без Кузнецова, СКА провалился дома. Итоги дня в КХЛ

26 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялись три игры. Коротко подводим их итоги.
На шестой минуте первого периода Андрей Светлаков открыл счёт. В середине второго периода Егор Сучков и Денис Ян вывели «Салават Юлаев» вперёд, забросив две шайбы за 65 секунд. В середине третьего периода Максим Джиошвили вновь сделал счёт равным. В серии буллитов лучше оказались хозяева. Отметим, что из-за болезни в составе «Салавата» отсутствовал Евгений Кузнецов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе «Спартака» шайбы забросили Егор Филин (хет-трик), Михаил Мальцев, Джоуи Кин и Даниил Гутик. У «Адмирала» отличились Либор Шулак и Оскар Булавчук. «Спартак» во второй раз в сезоне победил дальневосточный клуб. Во Владивостоке красно-белые взяли верх со счётом 4:3 Б.
В составе «Динамо» шайбы забросили Ансель Галимов, Джордан Уил, Кирилл Адамчук и Артём Сергеев. У СКА единственная шайба на счету Никиты Дишковского. После этой победы бело-голубые обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина — 2026.
Матчи 27 февраля
