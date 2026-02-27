Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Монреаль — Айлендерс — 3:4 ОТ, видео, голы, обзор матча чемпионата НХЛ, Шефер побил рекорд Хаусли, очко Демидова

Он «украдёт» «Колдер» у Демидова? Шефер побил невероятный рекорд НХЛ
Максим Макаров
Шефер побил рекорд Хаусли
Комментарии
В личной дуэли главных претендентов на награду лучшему новичку победу одержал канадец.

Пауза на Олимпиаду не нужна была ни «Монреалю», ни «Айлендерс» — и те, и другие уверенно проводили отрезок до Игр и находились в зоне плей-офф. Команды находятся в разных дивизионах, однако велика вероятность, что обе окажутся в зоне уайл-кард – там придётся конкурировать непосредственно друг с другом. Поэтому этот матч носил особое значение.

Но интрига состояла не только в премудростях турнирных раскладов. Лицом к лицу встретились одни из главных претендентов на «Колдер» — Мэттью Шефер и Иван Демидов.

В первом периоде хозяева владели инициативой, были острее в чужой зоне и открыли счёт после точного броска Ноа Добсона, который ещё в прошлом сезоне играл в «Айлендерс». Бывшая команда пострадала. И не раз. Потому что на экваторе второго Ноа реализовал большинство и оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Островитяне» расстались с Добсоном из-за того, что собирались задрафтовать Шефера и не хотели, чтобы Ноа закрывал ему место в первую пару и первую спецбригаду большинства. Видимо, Мэттью, увидев, что сделал защитник «Монреаля», решил ответить.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Добсон (Хатсон) – 12:11     2:0 Добсон (Тексье, Ньюхук) – 30:06 (pp)     2:1 Шефер (Барзал, Ритчи) – 37:56 (pp)     2:2 Шефер (Деанджело, Сорокин) – 38:51     3:2 Кофилд (Демидов, Слафковски) – 49:11 (pp)     3:3 Ли (Хорват, Хольмстрём) – 58:19     3:4 Пажо (Хольмстрём) – 61:46    

18-летний канадец реализовал двойное большинство точным кистевым броском, а затем оформил настоящий шедевр – Мэттью плавно вкатился в зону, заехал за ворота, беспрепятственно выехал, развернулся и точно попал. Эта 18-я шайба Шефера в нынешнем сезоне – он побил рекорд Фила Хаусли по голам среди 18-летних защитников.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В третьем периоде команды обменялись шайбами, Демидов сделал голевую передачу в большинстве, а команды поделили очки и ушли в овертайм, в котором сильнее оказались гости.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Айлендерс» одержали волевую победу, а Шефер побил невероятный рекорд НХЛ. 18 голов для защитника в 18 лет – достижение, которое ещё долгое время никто не сможет повторить. Вопросы насчёт «Колдера» начинают звучать всё реже – вероятно, канадец «украдёт» его из-под носа у Ивана Демидова.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android