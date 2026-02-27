Он «украдёт» «Колдер» у Демидова? Шефер побил невероятный рекорд НХЛ

Пауза на Олимпиаду не нужна была ни «Монреалю», ни «Айлендерс» — и те, и другие уверенно проводили отрезок до Игр и находились в зоне плей-офф. Команды находятся в разных дивизионах, однако велика вероятность, что обе окажутся в зоне уайл-кард – там придётся конкурировать непосредственно друг с другом. Поэтому этот матч носил особое значение.

Но интрига состояла не только в премудростях турнирных раскладов. Лицом к лицу встретились одни из главных претендентов на «Колдер» — Мэттью Шефер и Иван Демидов.

В первом периоде хозяева владели инициативой, были острее в чужой зоне и открыли счёт после точного броска Ноа Добсона, который ещё в прошлом сезоне играл в «Айлендерс». Бывшая команда пострадала. И не раз. Потому что на экваторе второго Ноа реализовал большинство и оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Островитяне» расстались с Добсоном из-за того, что собирались задрафтовать Шефера и не хотели, чтобы Ноа закрывал ему место в первую пару и первую спецбригаду большинства. Видимо, Мэттью, увидев, что сделал защитник «Монреаля», решил ответить.

18-летний канадец реализовал двойное большинство точным кистевым броском, а затем оформил настоящий шедевр – Мэттью плавно вкатился в зону, заехал за ворота, беспрепятственно выехал, развернулся и точно попал. Эта 18-я шайба Шефера в нынешнем сезоне – он побил рекорд Фила Хаусли по голам среди 18-летних защитников.

В третьем периоде команды обменялись шайбами, Демидов сделал голевую передачу в большинстве, а команды поделили очки и ушли в овертайм, в котором сильнее оказались гости.

«Айлендерс» одержали волевую победу, а Шефер побил невероятный рекорд НХЛ. 18 голов для защитника в 18 лет – достижение, которое ещё долгое время никто не сможет повторить. Вопросы насчёт «Колдера» начинают звучать всё реже – вероятно, канадец «украдёт» его из-под носа у Ивана Демидова.