Рейнджерс – Филадельфия – 2:3 ОТ, видео, голы, обзор матча чемпионата НХЛ, дубль Мичкова

Мичков положил дубль «Рейнджерс»! Начал камбэк, а затем зарешал в овертайме
Елена Кузнецова
Матвей Мичков
В олимпийскую паузу Матвей не отдыхал, а работал, и это пошло ему на пользу.

Перед олимпийской паузой в «Филадельфии» нарушили молчание и объяснили, почему Матвея Мичкова накрыл кризис второго года. Мало очков, мало игрового времени – главный тренер Рик Токкет рассказал, что на предсезонку россиянин приехал не в лучшей форме. Руководство клуба опровергло слухи о конфликте игрока и тренера, заявляя, что все действия направлены на развитие Матвея и в итоге должны дать результат.

Что сказал Токкет:
В паузу высказался и сам Матвей – в отличие от лета, в февральскую паузу он не отдыхал, а наоборот, усиленно тренировался. «Я и не собирался отдыхать. Не был доволен своей игрой, так что работал весь перерыв. Каждый день, по две тренировки. Первая – в зале, вторая – на выносливость и физическую подготовку. НХЛ – это упорный труд, если брать большую паузу в межсезонье, это может повлиять на твою игру. Мне нужно постоянно концентрироваться на хоккее, нельзя даже на месяц брать паузу. Надо с умом подходить к тренировкам во время паузы.

С Токкетом у нас обычные отношения тренера и игрока, у всех одна цель – победить, и мы работаем на это. Я буду играть столько, сколько мне будут давать. И я должен делать свою работу», — рассказал Матвей.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 04:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кэррик (Рэддиш, Борген) – 09:56     2:0 Лафреньер (Кайлли, Трочек) – 21:23     2:1 Мичков (Кейтс, Типпетт) – 30:25 (pp)     2:2 Зеграс (Конечны, Санхайм) – 40:39     2:3 Мичков (Кутюрье, Силер) – 62:10    

Сегодня Мичков стал спасителем команды, которая на старте второго периода «горела» 0:2 «Рейнджерс». Сначала он начал камбэк голом в большинстве – открылся на дальней штанге и замкнул передачу Ноа Кейтса.

В самой концовке третьего периода, когда «лётчики» уже сравняли счёт, Матвей едва не стал антигероем, очень невовремя схватив две минуты. Но «Филадельфия» отбилась в овертайме, после чего Мичков убежал в контратаку. Он даже не заметил на своём пути Джей Ти Миллера, сблизился с Игорем Шестёркиным и послал шайбу ему в «домик».

Мичкова в этом сезоне нечасто выпускают в овертаймах, которые «Флайерз» играют постоянно, а для него это уже четвёртый гол в дополнительное время за те два года, что он выступает в НХЛ. И он – лидер команды по этому показателю. Сегодня все звёзды сошлись – и для него, и для команды, которая нечасто радует болельщиков победами.

