Финал ОИ не сломил Макдэвида! Набрал 100-е очко и забил лучший гол сезона НХЛ

Финал Олимпиады между Канадой и США завершился уже пять дней назад, но едва ли у игроков утихли эмоции. У первых разочарование и чувство потерянного шанса, а у вторых – ликование и радость.

Один из тех, за кого было больше всего обидно после решающего матча Игр – Коннор Макдэвид, который проиграл третий большой финал подряд. На Макди было тяжело смотреть во время награждения. Но, в отличие от многих игроков, Коннор с ходу вышел в регулярке НХЛ и набрал два очка во встрече с «Анахаймом».

Встречи между «Лос-Анджелесом» и «Эдмонтоном» в последние годы стали особенно горячими – четыре противостояния в плей-офф дают о себе знать. Первый период получился самым конкурентным, однако уже к девятой минуте «нефтяники» вели 2:0, а Василий Подколзин продлил серию с набранными очками до четырёх и забил 13-й гол в сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Хозяева вскоре одну шайбу отыграли и через несколько минут могли и вовсе сравнять счёт, однако четырёхминутное большинство Панарин и компания не реализовали. Артемий рулит первой спецбригадой в новой команде, но взаимопонимания пока не хватает.

На второй период «Лос-Анджелес» «не вышел», а «Эдмонтон», как матёрый боец, сразу же воспользовался слабостью, оформив три гола в течение шести минут. Отдельного внимания заслуживает гол Макдэвида. Коннор получил передачу от Хаймана, начал резать угол, увёл за собой всю пятёрку, включая вратаря, а затем выехал из-за ворот и направил шайбу над лежавшим в воротах Даути. Феноменальное мастерство! Этот гол – претендент на лучший гол сезона!

В третьем периоде Макдэвид сделал передачу на Драйзайтля и оформил 100-е очко в нынешнем регулярном чемпионате – Коннор первый, кто добрался до этой отметки. Он это сделал в девятый раз за свою карьеру.

«Эдмонтон» забил ещё дважды после этого и довёл счёт до неприличного. Со счётом 8:1 «нефтяники» уничтожили новую команду Артемия Панарина. «Лос-Анджелес» продолжает разбазаривать шансы на выход в плей-офф.