«Здорово, что словаки не стали чинить препятствия ребятам из КХЛ». Интервью с Томашем Юрчо

Одной из главных сенсаций хоккейного турнира на Олимпиаде в Милане стало выступление сборной Словакии. Команда всего с несколькими игроками из НХЛ, зато сразу с тремя представителями КХЛ смогла войти в четвёрку на турнире с участием всех сильнейших.

Словаки смогли занять первое место в группе с Финляндией и Швецией, благодаря чему обеспечили себе комфортную сетку плей-офф и повторили результат Ванкувера-2010.

Рассматривался в качестве кандидата в сборную и опытный нападающий Томаш Юрчо. Экс-игрок «Детройта», «Чикаго», «Эдмонтона» и «Вегаса» уже играл на Олимпиаде в Сочи в 2014-м и в Пекине в 2022-м, когда помог словакам достичь исторического успеха и взять бронзовые награды. В этот раз попасть в итоговую заявку помешал пропуск старта сезона, ведь с «Ладой» Юрчо подписался только в конце ноября.

В интервью «Чемпионату» Томаш поделился своим мнением об игре как тольяттинского клуба, так и своей сборной на ОИ в Милане, а также вспомнил про опыт совместной игры с Юраем Слафковски и Диланом Ларкиным из сборной США.

Томаш Юрчо Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

«Нам нужно смириться с ситуацией и сосредоточиться на каждой отдельной игре»

– Поздравляю с яркой победой в Казани! Ваша команда совершила выдающийся камбэк в гостях, какие у вас остались чувства после игры?

– Всегда приятно отыгрываться, это особые эмоции, когда проигрываешь 0:3, а в итоге побеждаешь – это здорово. Особенно играя против такого соперника, как «Ак Барс». Это очень важно для нас и показывает, что мы хорошая команда и можем выигрывать у сильных команд. Что мы конкурентоспособны.

– И всё-таки – что произошло в начале игры? Старт матча ваша команда откровенно провалила.

– Я не знаю. Но вышло так, что они просто были повсюду, закрывали всю площадку, игра была постоянно в нашей зоне. К сожалению, нам не удалось удержать оборону, сдержать этот натиск, и несколько шайб подряд залетели в наши ворота. А когда тебе забивают в самом начале матча – играть непросто.

В первом периоде они были лучше, но я думаю, что остальная часть игры была довольно равной по содержанию, возможно, мы даже смотрелись лучше на определённых отрезках, за счёт чего и удалось вернуться по счёту.

– Тренер сказал вам что-то особенное в перерыве? Как мотивировал на камбэк?

– Конечно, тренер поговорил с нами в раздевалке, ребята между собой также разговаривали, подбадривали.

Тут много слов и не требуется, мы и сами понимали прекрасно, что играем недостаточно хорошо и должны действовать лучше. Мы вышли на второй период совсем с другим настроем, и я думаю, что мы были лучше.

– Какие в целом сейчас настроения в «Ладе»? У вас нет уже даже математических шансов на плей-офф.

– Понятное дело, что непросто выходить и играть, когда понимаешь, что нет турнирной составляющей, когда после последней игры в регулярном сезоне точно ничего не будет.

Казалось бы, смысла нет, но всё равно нужно бороться, сейчас нам нужно просто смириться с этой ситуацией и оставаться сосредоточенными на каждой отдельной игре, подходить к каждому новому матчу как к новой отдельной задаче, приключению. И не ставить глобальных целей.

– Команде тяжело найти мотивацию в этой ситуации?

– Разумеется, это сложный момент для всех нас, как я уже и говорил. Это сложная ситуация, но мы должны научиться с ней справляться, просто играть и концентрироваться на каждой встрече. Настроение в коллективе боевое, надеюсь, так будет и дальше.

– Как вам игровой стиль «Лады»?

– Мы стараемся действовать в агрессивной, атакующей манере, больше играть в атаке, как и большинство команд. Но ключевым является всё-таки результат, даже сейчас, когда, казалось бы, уже нет турнирной мотивации, хочется побеждать, и победы болельщиков радуют больше, чем обилие голов, если команда при этом постоянно проигрывает.

Томаш Юрчо Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

«У Словакии на Олимпиаде был единый коллектив, никто не был в стороне»

– Вы перешли в «Ладу» уже по ходу сезона. Как это было? Почему выбрали именно клуб из Тольятти?

– Всё просто: у меня было предложение от «Лады», поэтому я и принял его, на тот момент было не то чтобы много опций. И я понимал свою роль в команде, свои задачи, заинтересованность клуба во мне. Это был непростой сезон как для команды, так и для меня лично.

Войти в игру после нескольких месяцев без игр – непросто, однако я постепенно смог влиться и поймать игровой ритм. Спасибо тренерскому штабу за терпение, партнёрам за помощь, все были очень добры ко мне.

– Когда были без клуба, вы тренировались один или вместе с друзьями?

– Я тренировался вместе с командой «Кошице» в своём родном городе. Они играют в высшей лиге Словакии, и я мог тренироваться с ними каждый день, это былая хорошая возможность для меня.

– При этом вы могли только тренироваться, возможности сыграть за «Кошице» не было?

– Не то что не было возможности, я, в принципе, мог подписать временный контракт и сыграть на этом отрезке, но не хотел травмироваться и ждал каких-то предложений из других лиг.

Так что я просто тренировался вместе с ними пару месяцев и ждал звонка от агента. Мне нужно было держать себя в форме и быть готовым влиться в игру в новом клубе сразу же по необходимости.

Томаш Юрчо в составе сборной Словакии Фото: РИА Новости

– Если говорить о Словакии, то многие остались под большим впечатлением от игры словацкой сборной на Олимпийских играх в Милане. Вы смотрели матчи?

– Я посмотрел один или два матча, могу только подтвердить общее мнение: это очень хороший результат для словацкой команды, я был поражён. Приятно удивлён игрой некоторых ребят, которые были на высоте и провели отличный турнир, ничуть не проседая на фоне звёзд НХЛ.

– Словацкая команда сейчас на подъёме? Перед Олимпиадой многие говорили, что она, вероятнее всего, даже не попадёт в четвертьфинал, а в итоге – полуфинал.

– Я согласен с тем, что мы не были фаворитами, но нам удалось победить Финляндию, добиться нужного счёта в матче со Швецией и выйти из группы с первого места, обеспечив себе нужную сетку. Хорошо, что нам достались в качестве соперников немцы, а не сборная Чехии, например, могло быть и такое.

Конечно, определённая доля удачи в итоговом результате была, ничего не скажешь, однако надо признать, что и ребята играли очень-очень хорошо, и команда полностью заслужила такой результат своей игрой, самоотдачей на площадке. Были лидеры, которые вели команду за собой, остальные им помогали, но никто не был в стороне, это был единый коллектив – в этом и секрет успеха.

– Вы, вероятно, знакомы со многими ребятами из этой команды, играли вместе с ними. Общались по ходу Олимпиады, по её итогам?

– Перед Олимпиадой я созванивался с несколькими ребятами, с кем хорошо знаком. Но точно не во время Олимпиады, я не хотел их как-то отвлекать, мешать настрою. Я знаю, как это бывает по ходу крупных турниров, перед важнейшими матчами, когда ты сосредоточен на себе и тебе не очень хочется вообще с кем-либо разговаривать.

Но думаю, что летом мы обязательно встретимся вживую и поболтаем, я в этом не сомневаюсь, либо созвонимся по итогам сезона. Есть что обсудить, мне интересны их впечатления.

Сборная Словакии на ОИ-2026 в Милане Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

«Для Словакии Слафковски – настоящая суперзвезда, его любит вся страна»

– Вы в контакте с главным тренером Владимиром Орсагом? Возможно, он давал вам какие-то игровые советы?

– Мы общались с ним летом, у нас был летний лагерь для потенциальных членов олимпийской команды. Мы просто болтали о разных повседневных вещах, о хоккее, в том числе о том, как сборная будет поступать с игроками КХЛ, будет ли возможность поехать на Олимпиаду, подписав контракт в КХЛ. Но не было ничего конкретного.

– Это сильный специалист?

– Конечно, у него была хорошая карьера игрока, его многие знают и уважают в Словакии. Теперь он тренер, с победным опытом, тренерский опыт он набрал, работая в клубах, так что это хорошо для сборной.

– С какими эмоциями смотрели Олимпиаду? Не было сожаления, что вы не в составе?

– Тут нечего и говорить, разумеется, мне хотелось сыграть в Милане. Я был на Олимпиаде в Сочи много лет назад и в Пекине был четыре года назад, когда мы выиграли бронзу. Это особый опыт, и хотелось его повторить, однако я понимал, что шансов на вызов немного. Я не смог начать сезон вовремя, много пропустил, и получилось так, как получилось, к сожалению.

Мне банально не хватило времени и возможности показать себя. Но я не виню никого: ни тренерский штаб, ни федерацию, можно объяснить, почему меня не вызвали, видимо, мне просто не суждено было участвовать в этой Олимпиаде, однако главное, что у команды всё получилось, она смогла показать отличный результат.

Так что всё равно хорошо, я рад за ребят. Здорово, что вызвали ребят из КХЛ, не стали чинить препятствия, это был хороший шаг, и он дал результат, помог команде достичь успеха.

Томаш Юрчо в составе сборной Словакии Фото: РИА Новости

– Если говорить о Сочи и Пекине, какие у вас остались воспоминания об Олимпиаде?

– Только самые тёплые и светлые. Олимпиада – особый опыт для любого спортсмена, как и в принципе игра за сборную, это честь. Я рад любой такой возможности.

– Что думаете о Юрае Слафковски? Вы играли с ним ещё на Олимпийских играх в Пекине.

– Он настоящая суперзвезда. Для Словакии – точно. Я вижу, как он становится очень сильным игроком, не только по технике, но и ментально, по лидерским качествам. На этой Олимпиаде он показал, что может быть лидером на площадке и в раздевалке и вести команду за собой.

В Пекине он ярко заявил о себе, о нём много говорили, ждали быстрого прогресса – его не было, и пошли даже разговоры, что Юрая переоценили. Я знаю, что он переживал, но не сдавался и продолжал работать. И это самое главное, ему всего 21 год, так что все успехи впереди, очень здорово видеть такие результаты от молодого игрока. Его сейчас любит вся страна.

– То же самое можно сказать и про Далибора Дворски, Шимона Немеца?

– Конечно, у нас много хороших молодых игроков, и они хорошо себя показали как игроки сборной, на этой Олимпиаде продемонстрировали свои лучшие качества, что наверняка поможет им и в клубной карьере.

На самом деле, у нас подрастает довольно сильное поколение, есть ещё несколько ярких молодых ребят, которые могут в ближайшее время стать важными членами сборной.

Далибор Дворски в составе сборной Словакии на ОИ-2026 Фото: Bruce Bennett/Getty Images

– Как вам в целом хоккей на Олимпиаде?

– Я не смотрел все матчи от и до, всё-таки у нас идёт свой сезон, игры и тренировки, однако, когда была возможность, я включал трансляции, какие-то ключевые встречи, плей-офф. Смотрел хотя бы нарезки голов и моментов.

Отмечу финал и то, как играла сборная США. Понравились некоторые игроки персонально, следил за теми, с кем хорошо знаком. Рад за Дилана Ларкина, успел с ним поиграть в «Детройте», он заслужил этот успех.