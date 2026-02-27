«Дело не во мне». Новое интервью о будущем Овечкина и целях на сезон

Александр Овечкин сполна воспользовался перерывом на Олимпийские игры в Италии, чтобы отдохнуть с семьёй и друзьями в Дубае. Капитан «Вашингтона» решил дать себе физическую и умственную передышку от хоккея.

«Нужно наслаждаться появившимся временем, проводить время с семьёй. Не думать о хоккее», — рассказал Ови по возвращении.

Решил ли 40-летний нападающий что-то о своём будущем? Как бы не так. У Овечкина идёт последний сезон по пятилетнему контракту, подписанному в 2021 году на сумму $ 47,5 млн, так что тема его будущего в НХЛ и вообще в хоккее — одна из главных в данный момент.

«Нет, я пока не знаю [что будет дальше]. Нам нужно принять решение. Нужно поговорить с семьёй, с владельцем «Кэпиталз» Тедом [Леонсисом], генеральным менеджером Крисом Патриком, а потом посмотрим», — ответил Овечкин.

Это настолько важная тема, что в команде просто не могут не думать о будущем своей главной звезды. В то же время ему хотят создать наилучшие условия для успешной концовки сезона.

«Я об этом думал, и это непросто, потому что это как слон в комнате, которого не хочется замечать. Не хочется давить на Алекса, понимаете? Как организация, как тренер вы должны дать ему свободу и позволить делать то, что он хочет. Как мы и говорили с самого начала, именно так мы и поступим. Ему нужно время. Так что я не хочу говорить ему: «Эй, это может быть твой последний шанс».

Спенсер Карбери и Александр Овечкин Фото: John McDonnell/AP/ТАСС

Знаете, это всё в будущем. Так что я просто стараюсь быть рядом с Ови, помогать ему и нашей команде делать всё, что в наших силах, чтобы в этих последних 22 матчах обеспечить место в плей-офф. Стараюсь, чтобы он был эффективным игроком, эффективным лидером, был на пике формы в свои 40 лет. Вот на чём я стараюсь сосредоточиться.

А потом, когда придёт время принимать решения, думаю, мы сможем поразмыслить над будущим и поговорить об этом», — отметил главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

Нападающий даже намекнул, когда может появиться ясность: решение, «вероятно», будет принято не раньше конца сезона. Пока что капитан сосредоточен на последних 22 матчах регулярного чемпионата. Прямо сейчас главная цель — выйти в плей-офф. Остальное — потом.

Впрочем, Овечкин прекрасно осознаёт, что реализовать даже эту цель будет ой как непросто. «Вашингтон» идёт на девятом месте на Востоке – до «Айлендерс» два очка. Отставание не такое большое, но на самом деле всё не так здорово: «столичные» провели больше всех матчей в конференции, так что технически их могут обойти сразу две команды, а ещё три – сравняться по количеству очков.

«Нам придётся выигрывать практически каждый матч, чтобы попасть в плей-офф», — сказал Овечкин.

«Кэпиталз» в этом сезоне испытывали серьёзный кризис, но перед перерывом смогли немного подправить результаты, выиграв четыре из пяти последних матчей. Тем не менее предыдущий отрезок из всего семи побед в 24 встречах столкнул команду с первого места в Столичном дивизионе — да так сильно, что она выпала за пределы зоны плей-офф. Шансы «столичных» попасть в розыгрыш Кубка Стэнли в нынешнем сезоне оцениваются как минимальные.

«Мы оказались в ситуации, когда не можем проигрывать. Вы могли видеть, как мы играли с «Нэшвиллом» (победа 4:2 5 февраля), как мы играли с «Айлендерс» (победа 4:1 2 февраля), — все были сосредоточены. Конечно, иногда ты чувствуешь истощение, когда устаёшь от матчей и тебе просто хочется, чтобы поскорее настал перерыв и ты мог отдохнуть.

Но вы можете видеть, что все ребята выкладывались на полную, чтобы команда набирала очки. И мы всё ещё в битве за плей-офф», — сказал Александр.

Когда журналисты спросили его о собственной игре, Овечкин ответил, что в этом сезоне она была похожа на командную игру «Вашингтона» — «со взлётами и падениями».

В прошлом сезоне, несмотря на 16 пропущенных матчей из-за перелома левой малоберцовой кости, форвард забил 44 гола в 65 встречах. Попутно он демонстрировал удивительную стабильность — ни разу не провёл больше трёх матчей без голов. Самым ярким моментом стала его 895-я шайба 6 апреля в матче с «Айлендерс». Благодаря ей Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894) и стал лучшим снайпером в истории лиги. Но блистал не только капитан — вся команда провела отличный сезон, набрав 111 очков и заняв первое место в Восточной конференции и второе в сводной таблице НХЛ.

Однако в нынешнем сезоне «столичные» играют неудачно — и их лидер соответствует общему виду команды.

Хотя, справедливости ради, Ови после 60 матчей занимает второе место по количеству голов (22) и очков (48) — на одну шайбу и одно очко соответственно отстаёт от Тома Уилсона — лидера команды по каждому из этих показателей. В то же время он ни разу не отличился в последних пяти встречах перед перерывом — не забил и в первой игре после. В последних 14 матчах Овечкин забросил всего две шайбы, хотя до этого у него была серия из четырёх встреч с голами — и суммарно пять заброшенных шайб. Что было до этого? 14-матчевый отрезок, за который он забил всего однажды.

«Как я и сказал, у нас бывают взлёты и падения. Дело не во мне. Видно, что у всех были небольшие трудности, потому что в прошлом году мы забивали по пять-шесть голов за матч, и это было легко. Сейчас же у нас есть проблемы с тем, чтобы доставить шайбу до ворот. Я надеюсь, что этот перерыв поможет нам и мы будем играть намного лучше», — сказал он.

Александр Овечкин с одноклубниками Фото: Alika Jenner/Getty Images

В то же время Овечкин чувствует, что может сделать больше.

«Но да, конечно, я должен делать больше, потому что я лидер. Должен вести за собой и начать набирать очки», — отметил нападающий.

Несмотря на периодические неудачи, Александр продолжил бить рекорды и ставить всё новые достижения. Капитан «Вашингтона» достиг отметки в 20 голов в 21-й раз в карьере. Он вплотную приблизился к рекордсмену Горди Хоу по количеству кампаний с 20 голами суммарно и подряд (22). Хотя в матче с «Нэшвиллом» 5 февраля Овечкин провёл на льду всего 13.15, что стало самым низким показателем в его карьере (во встрече, которую он не завершил досрочно из-за травмы или удаления), Карбери говорит, что доволен его игрой в этом сезоне.

«Я всегда ловлю себя на мысли, что Овечкин делает то, чего никто не делал в истории хоккея. И то, что он делает как лидер в каждом матче, ещё и в 40 лет, помогая нам в большинстве, в игре «пять на пять», проводя на льду ключевые минуты, — это отличная работа. Каким бы ни был его результат — даже если это всего 20 голов, на каком бы этапе карьеры он ни находился, я доволен всем, что видел от Ови в этом году.

И теперь, надеюсь, на этом заключительном отрезке, после того как он немного отдохнул и получил возможность не думать ни о чём недельку-другую во время олимпийского перерыва, Алекс возвращается для финального рывка — в своей истинной овечкинской форме», — сказал Карбери.

Надежды тренера имеют под собой конкретные основания.

Два сезона назад Овечкин провёл перерыв на Матч звёзд в Дубае и, вернувшись, забил 22 гола в последних 35 матчах «Вашингтона», оказав неоценимую помощь для выхода команды в плей-офф со второго места в зоне уайлд-кард на Востоке.

Александр признал, что нынешний сезон выдаётся непростым из-за сжатого графика, связанного с перерывом на Олимпийские игры. Ови также поведал, что ему пришлось столкнуться с «бо́льшим количеством ушибов», чем об этом говорилось, но он чувствует себя хорошо с тех пор, как вернулся к тренировкам.

«Конечно, сейчас нужно больше льда, больше игры с шайбой. В целом именно поэтому мы проводим интенсивные тренировки – чтобы вернуть ритм», — отметил хоккеист.

Но у Овечкина есть и ещё одна цель на остаток этой регулярки, помимо борьбы за место в плей-офф. Нападающий близок к ещё одному важному снайперскому рубежу — 1000 голов в НХЛ с учётом плей-офф. Он уже забросил 919 шайб в регулярных чемпионатах и 77 – в розыгрышах Кубка Стэнли. Так что суммарно на его счету уже 996 голов. Осталось всего четыре точных броска, чтобы стать вторым игроком в истории лиги, помимо Гретцки, кому удалось забросить суммарно не менее 1000 шайб.

Однако Овечкин сказал, что он «не особо» на этом зацикливается: «Было бы здорово. Было бы замечательно. Но мы будем играть матч за матчем, посмотрим, что будет».

И всё же верится, что он держит в мыслях эту отметку. И уж точно не хочет с ней затягивать.