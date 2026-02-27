«Авангард» вырвал победу в битве с «Металлургом»! Лидера КХЛ приговорило удаление Разина

Противостояние «Авангарда» и «Металлурга» в последнее время стало одним из самых ярких в КХЛ. Дело не только в той серии, которую команды подарили нам в первом раунде прошлогоднего Кубка Гагарина, и переходе Владимира Ткачёва из одного клуба в другой, но и в событиях непосредственно в нынешнем регулярном чемпионате.

Сегодняшние соперники находятся по соседству в таблице Восточной конференции на протяжении всего сезона, хоть магнитогорцы и имеют хороший запас относительно омичей. Но особую искру этой встрече придали высказывания главных тренеров после последних двух матчей.

В конце декабря «ястребы» смогли вырвать победу в серии послематчевых бросков, и тогда Ги Буше поделился мнением, почему «сталевары» часто играют в большинстве: «В каждой игре у «Металлурга» одно и то же, не только с нами: у них намного больше попыток большинства, чем у соперника. Плюс игроки у них небольших габаритов, маленькие, их легко уронить, клюшки им всё время попадают по лицу, и поэтому «Металлург» получает за матч много попыток большинства».

В начале января соперники сошлись уже в Магнитогорске, а Андрей Разин не только переиграл своего канадского визави, но и дал не менее яркий ответ: «Это не наши игроки маленькие. Наши игроки нормальные. Это игроки «Авангарда» слишком большие. Они такие большие, что в Омске у них почему-то натяжной потолок. Чтобы, видимо, они головой не бились в раздевалке. И «Почта России» у них работает замечательно. Поздравительные конверты им всегда вовремя доставляют. Поэтому пусть Ги Буше на себя прежде всего смотрит».

Накануне последнего очного матча в регулярке омичи решили напомнить, что с «Почтой России» у них действительно полный порядок – клуб выпустил открытки с игроками разных лет. В коллекции нашлось место и Андрею Разину, который провёл в «Авангарде» небольшой отрезок в сезоне-2004/2005.

У «ястребов» по сравнению с матчем трёхдневной давности в Екатеринбурге произошло много перестановок в звеньях, а изменение в составе – только одно: Эндрю Потуральски вернулся в обойму и заменил Кирилла Пилипенко.

У гостей главная перемена коснулась первого звена – ударная тройка «Металлурга» потеряла выбывшего до конца сезона Дмитрия Силантьева, место которого занял выходивший до этого в четвёртом сочетании Никита Коротков. В заявке также не оказалось игравших с «Северсталью» Артёма Минулина и Данила Сысоева – вместо них и Силантьева в составе появились Егор Яковлев, Игорь Нечаев и Люк Джонсон, который забивал «Авангарду» в двух матчах подряд.

В начале января первые шайбы во встрече команды забросили в большинстве. И с этой точки зрения сегодняшняя игра получилась похожей, разве что обе эти шайбы уместились в первый период.

Забавно, что оба гола стали результатом удалений за нарушение численного состава. Первый удар нанёс Владимир Ткачёв – в этом эпизоде есть вопросы к действиям Никиты Серебрякова, который не смог зафиксировать шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Ответ «Авангарда» получился довольно быстрым – через три с половиной минуты капитан омичей Дамир Шарипзянов, стремительно приближающийся к рекорду Криса Ли по количеству очков среди защитников за один сезон, совершил фирменный наброс от синей линии, а Константин Окулов грамотно подставил клюшку, застав Илью Набокова врасплох.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Во втором периоде забивать могли и те, и другие – опасных моментов хватало с обеих сторон. Однако забили только хозяева: за пять минут до перерыва номинально третье звено Рашевский – Прохоркин – Якупов задавило магнитогорцев в их зоне, и последний нанёс точный бросок.

Ситуация немного напомнила гол Ткачёва – шайба сначала попала в Набокова, но зафиксировать её у голкипера «сталеваров» не получилось, после чего та предательски заскочила в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В заключительной трети заметное преимущество в равных составах было у подопечных Разина, однако их моменты сводил на нет разыгравшийся Серебряков. При этом и «ястребы», которым помогли немного выровнять ход встречи два удаления Дерека Барака, должны были увеличивать преимущество – в одном из эпизодов после рикошета «сталеваров» спасла шайба.

В концовке встречи интригу до максимума закрутило нарушение от Потуральски в зоне атаки. И гости смогли использовать его максимально эффективно – в очередной раз в сезоне на помощь своей команде пришёл Сергей Толчинский, который оказался в нужное время в нужном месте и восстановил равенство на табло.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Благодаря ничьей в основное время «Авангард» обеспечил себе старт плей-офф на домашнем льду. А вот победу получилось обеспечить уже в овертайме – Андрей Разин был наказан малым штрафом за оскорбление судей в конце третьего периода, и Потуральски уже через минуту после возвращения команд на лёд принёс «ястребам» победу.

3:2 ОТ – омичи прервали серию из двух поражений, а «Металлург» проиграл во втором овертайме подряд.