ЦСКА отыгрался с 0:4 и отправил «Спартак» в плей-офф! Шикарный камбэк команды Никитина

Четыре подряд пропущенные шайбы и ещё один «автогол» не сломали армейцев.

По итогам вчерашнего игрового дня были определены уже семь из восьми участников розыгрыша Кубка Гагарина – 2026 от Западной конференции КХЛ. Седьмым обладателем путёвки в плей-офф от Запада накануне стало московское «Динамо», на выезде переигравшее прямого конкурента по турнирной таблице СКА (4:1). Команда Вячеслава Козлова присоединилась к «Локомотиву», минскому «Динамо», «Северстали», «Торпедо», ЦСКА и самому СКА, которые ещё раньше сняли все вопросы о своём участии в главной части сезона.

Сегодня кубковая восьмёрка на Западе могла сформироваться окончательно. «Спартак» имел возможность официально выйти в плей-офф, даже не выходя 27 февраля на лёд. Для этого «Шанхайские Драконы» в российской столице должны были любым способом проиграть московским армейцам. В этом случае базирующийся в Санкт-Петербурге китайский клуб КХЛ терял бы даже теоретические шансы на продолжение борьбы за выход в плей-офф.

Материалы по теме Вячеслав Козлов объяснил, за счёт чего московское «Динамо» на выезде обыграло СКА

Первый период в Москве сложился по абсолютно фантастическому сценарию – в течение стартовой двадцатиминутки соперники забросили аж семь шайб на двоих, причём команды отмечались исключительно сериями точных бросков. Первыми начали забивать «драконы», выдавшие невероятный отрезок продолжительностью в 10 минут, который включил в себя четыре гола. Дублем в составе гостей отметился Спенсер Фу, ещё по разу успех праздновали Ник Меркли и Кевин Лабанк.

К 14-й минуте «драконы» вели со счётом 4:0, заставив тренерский штаб хозяев произвести перестановку на последнем рубеже – вместо провалившего отрезок Александра Самонова в воротах ЦСКА закономерно появился Дмитрий Гамзин. Несколько дней назад 22-летний вратарь отыграл «на ноль» во встрече с «Нефтехимиком» (2:0). Сегодня Дмитрий должен был получить заслуженный выходной, однако столь неожиданный ход игры внёс коррективы в армейские планы.

Впрочем, на перерыв команды отправились при минимальной разнице в счёте. Хозяева ответили своим огненным отрезком, забросив три шайбы за 100 секунд. Примечательно, что перед началом этой голевой серии армейцы отбились в меньшинстве, сумев выстоять после удаления Джереми Роя. «Драконы» упустили шанс повести 5:0, а уже через несколько минут счёт стал 4:3.

У ЦСКА отличились Дмитрий Бучельников, Денис Зернов и Виталий Абрамов. В эпизоде с третьим голом армейцев результативной передачей мог отметиться новичок столичной команды Ник Эберт, для которого сегодняшний матч стал дебютным за московский клуб. Изначально Эберт даже был указан в качестве ассистента Абрамова, но затем его фамилия исчезла из протокола.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Казалось, что после трёх подряд пропущенных шайб замена вратаря могла произойти теперь уже и у «драконов». Для находившегося в запасе Дмитрия Шикина сегодняшняя игра тогда бы стала первой в нынешнем сезоне. Опытный 34-летний голкипер подписал контракт с «Шанхайскими Драконами» в конце января после того, как стало известно, что для Патрика Рыбара нынешний сезон завершён досрочно. С тех пор Шикин пока только исполнял обязанности запасного голкипера, вот и сейчас менять Андрея Тихомирова гости не спешили. Однако позже это всё-таки произошло, причём уже не по игровым причинам.

После голевой феерии в первом периоде второй отрезок выдался безголевым, хотя возможностей для изменения счёта хватало с избытком. Сначала у хозяев были все шансы восстановить равновесие в счёте. В середине периода гости трижды подряд нарушали правила, вследствие чего армейцы большое количество времени отыграли в большинстве. В течение 20 секунд игроки ЦСКА даже действовали в формате «пять на три», однако ни одна из попыток реализовать лишнего не увенчалась успехом. Под занавес периода уже Гамзин несколько раз выручил партнёров, когда в штрафном боксе находился Прохор Полтапов.

На старте третьего периода армейское большинство всё-таки сработало. Коваленко получил пас на синей линии, продвинулся вперёд и набросил на ворота, Зернов ловко подставил клюшку и переправил шайбу в ближний угол, оформив дубль и сравняв счёт – 4:4. В ходе голевой атаки армейцев голкипер гостей Тихомиров получил повреждение и был вынужден покинуть лёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Подопечные Митча Лава могли оперативно возвращать лидерство, но не использовали четырёхминутное большинство. Зато уже в равных составах всё-таки огорчили роскошно вошедшего в игру Гамзина. «Драконы» выиграли борьбу и убежали в контратаку: Павел Акользин на скорости вошёл в зону, сместился к центру и набросил на ворота — шайба после рикошета от клюшки Полтапова залетела под перекладину – 4:5.

Но и это был ещё далеко не конец. Расстроенный Полтапов полез отмазываться за «автогол», взял игру на себя, обострил ситуацию и создал момент – шайба после рикошета отскочила на пятак, куда приехал Эберт и точно бросил под перекладину. В дебютном матче за новый клуб американский защитник сразу же отметился заброшенной шайбой, продемонстрировав свой атакующий потенциал – 5:5.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Судьба встречи решилась на первой минуте овертайма. Хозяева заперли гостей в их зоне, Иван Дроздов бросил в створ, а Павел Карнаухов успел первым на добивание – 6:5. Подопечные Никитина отыгрались с 0:4 и 4:5, сумев добыть сверхволевую победу. Таким образом, «Шанхайские Драконы» потеряли шансы на выход в плей-офф, а «Спартак» стал последним участником Кубка Гагарина – 2026 от Западной конференции.

Что касается армейцев, то весь ЦСКА и лично Игорь Никитин впервые в истории КХЛ одержали победу, отыгравшись с «-4». Лидерами по таким камбэкам являются магнитогорский «Металлург» (трижды) среди клубов, Майк Кинэн и Алексей Жамнов (дважды) среди тренеров.