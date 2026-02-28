«Автомобилист» обыграл «Ак Барс», «Шанхай» потерял шансы на восьмёрку. Итоги дня в КХЛ

27 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять игр. Коротко подводим итоги встреч.

На 13-й минуте нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв забил первый гол. На 17-й минуте форвард «Авангарда» Константин Окулов сравнял счёт. На 36-й минуте нападающий Николай Прохоркин вывел омский клуб вперёд. На 58-й минуте форвард магнитогорцев Люк Джонсон восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий хозяев Эндрю Потуральски.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 15-й минуте защитник «Ак Барса» Никита Лямкин забросил первую шайбу. На 36-й минуте нападающий «Автомобилиста» Никита Шашков сравнял счёт. На 39-й минуте защитник Никита Трямкин вывел екатеринбуржцев вперёд. На 44-й минуте Лямкин оформил дубль, восстановив равенство в счёте и переведя игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В основное время в составе ЦСКА отличились Дмитрий Бучельников, Денис Зернов (дважды), Виталий Абрамов и Ник Эберт, а за «Шанхайских Драконов» заброшенными шайбами отметились Ник Меркли, Спенсер Фу (дважды), Кевин Лабанк и Павел Акользин. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал нападающий армейцев Павел Карнаухов. После этого поражения «драконы» потеряли шансы на попадание в топ-8 на Западе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 35-й минуте нападающий «Сочи» Данил Башкиров забил первый гол. На 38-й минуте форвард «Динамо» Сэм Энас сравнял счёт. На 42-й минуте нападающий Виталий Пинчук вывел минский клуб вперёд. На 48-й минуте форвард южан Павел Дедунов восстановил равенство в счёте. На 53-й минуте Пинчук вновь вывел минчан вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На седьмой минуте нападающий «Северстали» Адам Лишка забил первый гол. На 13-й минуте форвард «Торпедо» Егор Соколов сравнял счёт. На 56-й минуте защитник Денис Александров вывел нижегородский клуб вперёд, установив окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Матчи 27 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2