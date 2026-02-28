Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 27 февраля 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Автомобилист» обыграл «Ак Барс», «Шанхай» потерял шансы на восьмёрку. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 27 февраля 2026 года
Комментарии
Минское «Динамо» снова оказалось сильнее «Сочи».

27 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять игр. Коротко подводим итоги встреч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Ткачёв (Яковлев, Толчинский) – 12:40 (5x4)     1:1 Окулов (Шарипзянов, Маклауд) – 16:08 (5x4)     2:1 Якупов – 35:01 (5x5)     2:2 Джонсон (Толчинский, Ткачёв) – 58:41 (6x4)     3:2 Потуральски (Шарипзянов, Окулов) – 61:06 (4x3)    

На 13-й минуте нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв забил первый гол. На 17-й минуте форвард «Авангарда» Константин Окулов сравнял счёт. На 36-й минуте нападающий Николай Прохоркин вывел омский клуб вперёд. На 58-й минуте форвард магнитогорцев Люк Джонсон восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий хозяев Эндрю Потуральски.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Лямкин (Семёнов) – 14:54 (5x4)     1:1 Шашков (Хрипунов, Горбунов) – 35:52 (5x5)     2:1 Трямкин (Горбунов, Спронг) – 38:47 (5x4)     2:2 Лямкин (Пустозёров, Яшкин) – 43:16 (5x4)     3:2 Шаров – 65:00    

На 15-й минуте защитник «Ак Барса» Никита Лямкин забросил первую шайбу. На 36-й минуте нападающий «Автомобилиста» Никита Шашков сравнял счёт. На 39-й минуте защитник Никита Трямкин вывел екатеринбуржцев вперёд. На 44-й минуте Лямкин оформил дубль, восстановив равенство в счёте и переведя игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
ОТ
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Меркли (Рендулич) – 04:34 (5x5)     0:2 Фу (Саттер) – 09:54 (4x5)     0:3 Лабанк (Куинни) – 12:17 (5x5)     0:4 Фу (Сюсиз, Бишофф) – 13:33 (5x5)     1:4 Бучельников (Карнаухов, Охотюк) – 17:44 (5x5)     2:4 Зернов (Коваленко, Чуркин) – 18:00 (5x5)     3:4 Абрамов – 19:24 (5x5)     4:4 Зернов (Коваленко, Нестеров) – 41:05 (5x4)     4:5 Акользин (Саттер, Шикин) – 49:06 (5x5)     5:5 Эберт (Полтапов, Абрамов) – 52:22 (5x5)     6:5 Карнаухов (Дроздов, Нестеров) – 60:21 (3x3)    

В основное время в составе ЦСКА отличились Дмитрий Бучельников, Денис Зернов (дважды), Виталий Абрамов и Ник Эберт, а за «Шанхайских Драконов» заброшенными шайбами отметились Ник Меркли, Спенсер Фу (дважды), Кевин Лабанк и Павел Акользин. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал нападающий армейцев Павел Карнаухов. После этого поражения «драконы» потеряли шансы на попадание в топ-8 на Западе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Башкиров – 34:30 (5x5)     1:1 Энас (Лимож, Смит) – 37:44 (5x5)     1:2 Пинчук (Лимож, Энас) – 41:36 (5x4)     2:2 Дедунов (Мачулин, Малышев) – 47:59 (5x5)     2:3 Пинчук (Энас, Лайл) – 52:44 (5x4)    

На 35-й минуте нападающий «Сочи» Данил Башкиров забил первый гол. На 38-й минуте форвард «Динамо» Сэм Энас сравнял счёт. На 42-й минуте нападающий Виталий Пинчук вывел минский клуб вперёд. На 48-й минуте форвард южан Павел Дедунов восстановил равенство в счёте. На 53-й минуте Пинчук вновь вывел минчан вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Лишка (Аймурзин, Калдис) – 06:10 (5x4)     1:1 Соколов (Alexei Kruchinin, Бойков) – 12:00 (5x5)     1:2 Александров (Гераськин, Конюшков) – 55:12 (5x5)    

На седьмой минуте нападающий «Северстали» Адам Лишка забил первый гол. На 13-й минуте форвард «Торпедо» Егор Соколов сравнял счёт. На 56-й минуте защитник Денис Александров вывел нижегородский клуб вперёд, установив окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Матчи 27 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android