Панарин так и не возьмёт Кубок Стэнли? Нынешний «Лос-Анджелес» — тихий ужас

Регулярный чемпионат НХЛ возобновился после олимпийской паузы, а Артемий Панарин постепенно обживается в новой для себя команде. Россиянин перебрался из крупнейшего города США Нью-Йорка в солнечную Калифорнию, остановив свой выбор на «Лос-Анджелесе».

Напомним, в контракте Панарина с «синерубашечниками» стоял пункт о полном запрете на обмен, поэтому Артемий распоряжался своей дальнейшей судьбой лично, по сути, связав руки менеджменту «рейнджеров». Как стало ясно позднее, он грезил переходом именно в «Кингз», поэтому дал задание агенту Полу Теофаносу работать над этим вариантом. Собственно говоря, всё в итоге получилось так, как и задумывалось.

Да, в Калифорнии огромные налоги, но и в Нью-Йорке они приличные. Артемий, безусловно, переехал туда, где будет комфортно ему и его семье, отодвинув на второй план спортивные достижения ради красивой жизни. Почему отодвинув? Потому что Кубка Стэнли ему с «Лос-Анджелесом» не выиграть и близко. Точнее, даже побороться за что-то серьёзное объективно не получится.

И если в находившихся когда-то на ходу «Рейнджерс» (сейчас команда пустилась в перестройку и находится на дне турнирной таблицы) шансы на титул были, то сейчас ни в Нью-Йорке, ни в Лос-Анджелесе о Кубке Стэнли можно и не мечтать. У «королей» нынче и вовсе одна из самых возрастных команд в НХЛ, где провожают на пенсию её многолетнего лидера и капитана Анже Копитара.

Непосредственно к игре самого Панарина вряд ли можно предъявить какие-то претензии. В первой же встрече с «Вегасом» Артемий набрал два балла за результативность благодаря классным передачам, ну а в матче с «Эдмонтоном» «короли» попросту развалились. Тут скорее вопросы к работе тренерского штаба во главе с Джимом Хиллером, а также к действиям защитников и вратарей. 14 пропущенных за два матча шайб — это, конечно, не лезет ни в какие ворота. Тихий ужас – иначе происходящее с «Лос-Анджелесом» не назвать.

АРТЕМИЙ ПАНАРИН В «ЛОС-АНДЖЕЛЕС КИНГЗ» Фото: Ronald Martinez/Getty Images

«Стабильность — признак мастерства. Артемий сразу же, в первой же игре набрал баллы за результативность в составе своей новой команды. Самое главное, чтобы травмы обходили стороной, а всё остальное у Панарина есть. Уверен, он ещё многое покажет в «Лос-Анджелесе». Будет радовать нас своей игрой и мощной статистикой», — заявил российский агент Панарина Александр Черных, комментируя первую игру россиянина в новом клубе.

Интересно, что Панарина ставят в тройку с Кемпе и Лаферрье, хотя, например, точно можно попробовать Артемия с Андреем Кузьменко, когда тот попадает в состав. Эта российская связка вполне может выстрелить.

Мы, безусловно, будем продолжать следить за Панариным и его игрой, а также желать ему исключительно удачи в новой команде. Однако очень уж хотелось, чтобы такой яркий и мастеровитый хоккеист всё же добрался до заветного для любого игрока НХЛ трофея.

Артемий добавил «Лос-Анджелесу» креатива, остроты в нападении, скорости, но добавить организации игры, молодости и дисциплины он по объективным причинам не в состоянии. Здесь нужно обращаться ко всей нынешней системе «Кингз» и серьёзно думать, как команде жить дальше.