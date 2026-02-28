«Не знаю, что они курят». Русский вратарь «Флориды» обрушился на судей НХЛ из-за гола

«Флорида» продолжает попытки спасти сезон: двукратные обладатели Кубка Стэнли ушли на олимпийскую паузу на последнем месте Атлантического дивизиона и основной задачей после возобновления регулярки были победы в каждом следующем матче – плей-офф для «пантер» уже начался.

Первое испытание южане прошли на ура – подопечные Пола Мориса смогли на своей площадке разгромить «Торонто» и обошли его в таблице. Следующий соперник «Пантерз» тоже был из одного с ними дивизиона – в гости приехал «Баффало», который пытается прервать почти 15-летнюю засуху без участия в кубковых баталиях.

В своём первом матче после паузы «Сэйбрз» тоже смогли добыть два очка, обыграв «Нью-Джерси», и от встречи в Санрайзе болельщики «клинков» были вправе ждать аналогичного результата. Тем более что предыдущий визит туда в начале февраля закончился для команды из штата Нью-Йорк победой.

После первого периода «Баффало» был на один шаг ближе к заветной цели – первое же удаление «Флориды» в матче было хладнокровно реализовано Алексом Таком. Бросок нападающего, который мог стать одним из главных лакомых кусков предстоящего дедлайна обменов, но, видимо, останется на своём нынешнем месте работы как минимум до лета, оказался неберущимся для Даниила Тарасова, который вышел у «пантер» с первых минут.

Ответ хозяев тоже пришёлся на игру в большинстве – в середине второй трети Мэттью Ткачуку потребовалось всего шесть секунд, чтобы воспользоваться удалением гостей и восстановить равенство в счёте.

Вероятно, ключевой момент матча произошёл в его заключительной десятиминутке – контратака «клинков» завершилась голом Бека Маленстина после мощнейшего щелчка. Тарасов сразу попытался просигнализировать судьям, что взятие ворот было совершено не по правилам, а Пол Морис даже взял запрос на помеху вратарю.

На повторе видно, что клюшка Маттиаса Самуэльссона успела на долю секунды побывать в ловушке российского вратаря, однако бригада арбитров не посчитала это касание достаточным поводом для отмены изначального решения – так «Баффало» к огромному негодованию Мориса и Тарасова вновь вышел вперёд.

Этот эпизод довольно быстро стал очень обсуждаемым в соцсетях, и после матча главный тренер «Флориды» и её голкипер высказали свою точку зрения по поводу этого момента. «Мне показалось, что [Самуэльссон] проехался по ловушке и контактировал с ней дважды. Для меня решение взять челлендж было быстрым и лёгким. Мне не пришлось долго думать об этом», – рассказал Морис.

Тарасов был более критичен: «Контакт был перед броском. Кто бы ни принял это решение в Торонто – не знаю, что курят эти парни. Мне сказали, что это был лёгкий допустимый контакт, потому что он пытался подправить шайбу, но я не мог двигаться из-за этого. Он просто не дал мне дотянуться до шайбы».

Гол Маленстина оказался важным, но не победным – Пейтон Кребс увеличил преимущество «Сэйбрз», когда Морис заменил Тарасова на шестого полевого, а за полминуты до финальной сирены Расмус Далин попытался завести шайбу под своего голкипера Алекса Лайона, но вместо этого занёс её в свои ворота.

Оставшегося времени «пантерам» не хватило — «клинки» забрали победу и поднялись на второе место в дивизионе. А отставание «Флориды» от зоны уайлд-кард осталось неизменным — всё те же восемь очков.